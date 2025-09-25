Perú

INPE evalúa enviar a ‘El Monstruo’ a la Base Naval del Callao cuando llegue al Perú

El Instituto Nacional Penitenciario anunció que la decisión será tomada considerando “su alta peligrosidad” y la necesidad de medidas de seguridad extremas

Renato Silva

Por Renato Silva

El Monstruo podría llegar al
El Monstruo podría llegar al Perú en los próximos días tras ser capturado en Paraguay

A raíz de la captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, en Paraguay, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó que elaborará un informe técnico de su perfil para determinar a qué centro penitenciario deberá ser asignado.

En su comunicado en su cuenta oficial de X, el INPE afirmó que es posible que Moreno Hernández sea internado en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC), debido a la alta peligrosidad que representa.

Iván Paredes Yataco, presidente del INPE, afirmó que la asignación de una cárcel para ‘El Monstruo’ se trata de un caso de extrema seguridad y que “un eventual traslado a la Base Naval requiere la intervención de varias instancias del Ejecutivo y la Policía Nacional del Perú”.

Nota en desarrollo...

