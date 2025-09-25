‘El Monstruo’ declara que está gravemente enfermo, sufre asma severa y solo tiene un pulmón: “Vivía en extrema precariedad”

Molestia en Policía de Paraguay porque Policía del Perú buscó atribuirse la captura de 'El Monstruo'. ABC Paraguay

El periodista Iván Leguizamón, conductor de ABC TV Paraguay, informó este jueves que el cabecilla criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, “vivía en extrema precariedad” en la propiedad donde fue capturado por la fuerza policial del país, que desplegó un operativo secreto para localizarlo.

“‘El Monstruo’ no estaba siquiera armado, estaba viendo la televisión. No puso resistencia al verse superado. Entraron diez policías de la primera línea, pero la propiedad ya estaba rodeada por otros cuarenta”, explicó en su programa para la televisora.

Leguizamón contó que la primera reacción de Moreno Hernández al verse cercado fue preguntar quién lo había delatado. “¿Quién me entregó, quién cantó, quién habló?”, inquirió. Los agentes, sin revelar su fuente, respondieron: “Hay una recompensa por tu cabeza”. Según el periodista, el detenido replicó: “Sí, yo sé. Y les voy a quintuplicar ese monto si me cuentan quién me entregó”.

Durante el procedimiento, también intentó sobornar a los policías con un millón de dólares, pese a que su situación no coincidía con sus palabras. “No tenía ni cama”, reveló Leguizamón, quien calificó la oferta como “una especie de pataleo de ahogado”. La recompensa será reclamada ahora por el informante que facilitó la localización del fugitivo.

'El Monstruo' busca no ser extraditado a Perú y quiere quedarse en Paraguay el mayor tiempo posible. ABC Paraguay

El periodista agregó que, en sus declaraciones ante la justicia paraguaya, Moreno Hernández pidió no ser extraditado a Perú. “Dice estar gravemente enfermo, que supuestamente ya tiene solamente un pulmón. Asegura que sufre de asma severa y que no soportaría un régimen de reclusión, que moriría rápido”, señaló.

Además, manifestó temor por su vida si regresa a su país de origen, porque podrían “liquidarlo” en la cárcel otros líderes de bandas criminales o agentes policiales peruanos que, según manifestó, le brindaron protección.

El líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ será trasladado al penal de máxima seguridad Martín Mendoza, ubicado en el municipio de Emboscada y, durante su presentación en el Palacio de Justicia de Asunción, estuvo asistido por un defensor público.

Operativo secreto

El jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de Paraguay, Luis López Velázquez, confirmó previamente que la captura se llevó a cabo en un contexto de máxima reserva policial, con el fin de impedir su fuga, como había ocurrido en tres ocasiones previas.

Tras la captura, Moreno será trasladado al penal de máxima seguridad Martín Mendoza en Emboscada

En diálogo con Latina TV, el funcionario reveló que solo tres efectivos de la fuerza paraguaya conocían la ubicación exacta de uno de los delincuentes más buscados de Sudamérica. “El operativo final fue bastante cerrado. Solamente manejábamos las informaciones tres personas. Ni los compañeros que se encuentran en Perú estaban al tanto”, puntualizó.

Desde noviembre del año pasado, la policía paraguaya trabajó junto a su homóloga peruana en la búsqueda y captura del líder criminal, implementando diversas estrategias. “Otros operativos resultaron infructuosos, pero dentro del contexto, hoy podemos decir que la victoria es de la justicia”, expuso.

“Se manejó esta investigación con suma discreción y hermetismo. Como mencioné, ni siquiera los compañeros de Perú tenían conocimiento. Recibíamos informes constantes, datos técnicos, pero no se compartieron hasta obtener la detención, hasta estar seguros de que la persona ya estaba bajo resguardo”, continuó.