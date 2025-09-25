Perú

‘El Monstruo’ declara que está gravemente enfermo, sufre asma severa y solo tiene un pulmón: “Vivía en extrema precariedad”

El periodista Iván Leguizamón informó que Erick Moreno Hernández no ofreció resistencia, preguntó quién lo delató y trató de sobornar a los agentes

Por Luis Paucar

Guardar
Molestia en Policía de Paraguay porque Policía del Perú buscó atribuirse la captura de 'El Monstruo'. ABC Paraguay

El periodista Iván Leguizamón, conductor de ABC TV Paraguay, informó este jueves que el cabecilla criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, “vivía en extrema precariedad” en la propiedad donde fue capturado por la fuerza policial del país, que desplegó un operativo secreto para localizarlo.

“‘El Monstruo’ no estaba siquiera armado, estaba viendo la televisión. No puso resistencia al verse superado. Entraron diez policías de la primera línea, pero la propiedad ya estaba rodeada por otros cuarenta”, explicó en su programa para la televisora.

Leguizamón contó que la primera reacción de Moreno Hernández al verse cercado fue preguntar quién lo había delatado. “¿Quién me entregó, quién cantó, quién habló?”, inquirió. Los agentes, sin revelar su fuente, respondieron: “Hay una recompensa por tu cabeza”. Según el periodista, el detenido replicó: “Sí, yo sé. Y les voy a quintuplicar ese monto si me cuentan quién me entregó”.

Durante el procedimiento, también intentó sobornar a los policías con un millón de dólares, pese a que su situación no coincidía con sus palabras. “No tenía ni cama”, reveló Leguizamón, quien calificó la oferta como “una especie de pataleo de ahogado”. La recompensa será reclamada ahora por el informante que facilitó la localización del fugitivo.

'El Monstruo' busca no ser extraditado a Perú y quiere quedarse en Paraguay el mayor tiempo posible. ABC Paraguay

El periodista agregó que, en sus declaraciones ante la justicia paraguaya, Moreno Hernández pidió no ser extraditado a Perú. “Dice estar gravemente enfermo, que supuestamente ya tiene solamente un pulmón. Asegura que sufre de asma severa y que no soportaría un régimen de reclusión, que moriría rápido”, señaló.

Además, manifestó temor por su vida si regresa a su país de origen, porque podrían “liquidarlo” en la cárcel otros líderes de bandas criminales o agentes policiales peruanos que, según manifestó, le brindaron protección.

El líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ será trasladado al penal de máxima seguridad Martín Mendoza, ubicado en el municipio de Emboscada y, durante su presentación en el Palacio de Justicia de Asunción, estuvo asistido por un defensor público.

Operativo secreto

El jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de Paraguay, Luis López Velázquez, confirmó previamente que la captura se llevó a cabo en un contexto de máxima reserva policial, con el fin de impedir su fuga, como había ocurrido en tres ocasiones previas.

Tras la captura, Moreno será
Tras la captura, Moreno será trasladado al penal de máxima seguridad Martín Mendoza en Emboscada

En diálogo con Latina TV, el funcionario reveló que solo tres efectivos de la fuerza paraguaya conocían la ubicación exacta de uno de los delincuentes más buscados de Sudamérica. “El operativo final fue bastante cerrado. Solamente manejábamos las informaciones tres personas. Ni los compañeros que se encuentran en Perú estaban al tanto”, puntualizó.

Desde noviembre del año pasado, la policía paraguaya trabajó junto a su homóloga peruana en la búsqueda y captura del líder criminal, implementando diversas estrategias. “Otros operativos resultaron infructuosos, pero dentro del contexto, hoy podemos decir que la victoria es de la justicia”, expuso.

“Se manejó esta investigación con suma discreción y hermetismo. Como mencioné, ni siquiera los compañeros de Perú tenían conocimiento. Recibíamos informes constantes, datos técnicos, pero no se compartieron hasta obtener la detención, hasta estar seguros de que la persona ya estaba bajo resguardo”, continuó.

Temas Relacionados

El Monstruoperu-noticiasParaguayPNPPolicía Nacional del Perú

Más Noticias

Primeras palabras de ‘El Monstruo’ luego de ser capturado en Paraguay: “¿Quién me delató?”

Durante su captura, Moreno ofreció hasta un millón de dólares a los policías a cambio de revelar quién había entregado su paradero

Primeras palabras de ‘El Monstruo’

Gino Vegas minimiza polémica por posibles multas a voleibolistas y confronta a periodista: “¿De qué te preocupas?"

El presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV) se pronunció sobre las bases para la próxima temporada de la Liga Nacional y defendió la inclusión de sanciones de hasta 10 UIT para las jugadoras que incumplan con obligaciones comerciales

Gino Vegas minimiza polémica por

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Luego del empate sin goles de la ida, los ‘blanquiazules’ salen por el triunfo para poner su nombre en semifinales del torneo internacional. Será un choque atípico, ya que no contará con hinchas debido a sanción. Conoce los horarios

A qué hora juega Alianza

Molestia en Policía de Paraguay porque la PNP buscó atribuirse la captura de ‘El Monstruo’: “Absolutamente falso”

La detención de Erick Moreno Hernández en Asunción desató un conflicto internacional, con ambas policías enfrentadas por el crédito del operativo y versiones opuestas sobre la participación de agentes extranjeros

Molestia en Policía de Paraguay

Capitán de Lanús anticipó un potencial duelo ante Alianza Lima por semifinales de Copa Sudamericana 2025: “Tiene jugadores de trayectoria”

El ‘granate’ celebró en el estadio Maracaná tras dejar en el camino a Fluminense y espera por el ganador de la serie entre el equipo de Gorosito y la Universidad de Chile

Capitán de Lanús anticipó un
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ayacucho: Fiscalía recupera restos de

Ayacucho: Fiscalía recupera restos de una mujer y su nieta desaparecidas en 1984 durante operativo militar

Antauro Humala en contra de que Fuerza Popular sea ilegalizado y busca un fallo del TC para recuperar su partido

Rafael López Aliaga insiste en que EE.UU. reclamará al Gobierno de Boluarte por tren Lima-Chosica: “El tema es conocido”

Contraloría exige 254 millones de soles adicionales para prevenir una crisis institucional de cara a las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga volvió a infringir la neutralidad electoral: JEE determina nueva falta del alcalde

ENTRETENIMIENTO

Doña Martha minimiza separación de

Doña Martha minimiza separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Todo normal, ella está bien y sigue con sus proyectos”

Marcelo Tinelli revela los motivos de su separación con Milett Figueroa: “Son varios”

Prohíben a ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, acudir a ‘El valor de la verdad’ tras advertencia legal de la defensa de la denunciante

Ethel Pozo enfurece con Edson Dávila por burlarse de ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Sin llorar”

Maju Mantilla regresa a las pasarelas en Trujillo luego de dejar ‘Arriba mi gente’: “Volver me trae lindos recuerdos”

DEPORTES

Gino Vegas minimiza polémica por

Gino Vegas minimiza polémica por posibles multas a voleibolistas y confronta a periodista: “¿De qué te preocupas?"

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Capitán de Lanús anticipó un potencial duelo ante Alianza Lima por semifinales de Copa Sudamericana 2025: “Tiene jugadores de trayectoria”

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

Partidos de hoy, jueves 25 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo