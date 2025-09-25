Perú

El Monstruo ya está en manos de la Policía Nacional del Perú: “Se te acabó tu tiempo”

Erick Moreno Hernández, señalado como cabecilla de Los Injertos del Cono Norte, organización dedicada a extorsión y sicariato, fue arrestado en Paraguay tras meses prófugo

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
El Monstruo ya está en manos de la Policía Nacional de Perú | Canal N

Tras ser capturado en Paraguay, Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, tuvo su primer contacto con la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de las gestiones conjuntas entre las autoridades de ambos países para regresarlo a territorio peruano.

En este primer contacto, el presunto líder de Los Injertos del Cono Norte, grupo criminal dedicado a diversos delitos, conversó con el coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), según unas imágenes que difundió Canal N.

La detención de Moreno Hernández ocurrió la noche del pasado miércoles 24 de septiembre, al interior de una modesta vivienda en la ciudad de San Lorenzo, a más de 14 kilómetros de Asunción, la capital paraguaya.

La Policía Nacional del Perú
La Policía Nacional del Perú había considerado a Erick Moreno Hernández su prófugo más buscado. (PNP)

El arresto de El Monstruo se ejecutó después de tres meses de coordinación entre los cuerpos policiales de ambos países. La detención estuvo a cargo de un grupo especial contra el crimen organizado de Paraguay, con participación directa de agentes peruanos desplazados hasta ese territorio.

Esposado y con chaleco

En esas primeras imágenes difundidas por Canal N, se observó a Moreno Hernández esposado y vestido con un chaleco de la Policía Nacional.

Durante la intervención, Moreno Panta encabezó al equipo peruano desplazado al país vecino. En uno de los diálogos clave captados al momento de la detención, el coronel PNP se dirigió directamente al detenido con la advertencia: “Se te acabó tu tiempo”, lo que marcó el desenlace de una larga persecución policial.

El Monstruo declara a jefe de la Policía de Perú durante su detención en Paraguay | Canal N

Moreno Hernández reconoció ante los agentes peruanos haber perdido su capacidad económica y operativa. La investigación incluyó interrogatorios en los que el jefe policial le señaló que se le había cortado toda su red financiera.

“No tienes buena vida, porque se te cortó todas las líneas, se te cortó toda tu economía, todo tu aparato económico se cortó y era cuantioso. Es verdad. Era una fuerte cantidad de dinero. Por eso no has tenido tú como sobrevivir”, expresó el coronel Moreno.

¿Corrupción en la PNP?

Entre las revelaciones obtenidas durante la captura de El Monstrup, destacan referencias específicas a la corrupción dentro de las propias filas policiales en el pasado y las redes de protección que permitieron la huida de este a varios países de la región, incluido Brasil.

El Monstruo podría llegar al
El Monstruo podría llegar al Perú en los próximos días tras ser capturado en Paraguay

Según versiones brindadas por el jefe del Departamento de Investigación de la Policía de Paraguay, Hugo Grance, Moreno Hernández intentó sobornar a los agentes tras su captura.

“Ofreció una gran cantidad de dinero para no arrestarlo, pero el objetivo era detenerlo”, puntualizó el funcionario policial, tras poner en relieve la dimensión transnacional del caso. La operación se mantuvo bajo estricta reserva hasta lograr el aseguramiento del detenido.

El prófugo más buscado

La Policía Nacional del Perú había considerado a Erick Moreno Hernández su prófugo más buscado, señalándolo como líder de la organización conocida como ‘Los Injertos del Cono Norte’.

El Monstruo fue capturado en
El Monstruo fue capturado en Paraguay. (Foto: Composición)

De acuerdo con el Ministerio del Interior, se ofrecía una recompensa de un millón de soles a quien aportara datos confiables sobre su paradero.

La estructura dirigida por Moreno se dedicaba principalmente a la extorsión de comerciantes, el sicariato y el secuestro en zonas del norte de Lima, extendiendo también actividades criminales en otras regiones.

La redada que puso fin a la fuga de El Monstruo requirió la articulación de varias divisiones policiales, tanto activas como en retiro, algunas de las cuales habían sido previamente desarticuladas tras operativos realizados en la zona norte de la capital peruana.

El Ministerio del Interior precisó que El Monstruo se mantuvo prófugo desde 2022, tras encabezar múltiples crímenes que motivaron su búsqueda en varios países sudamericanos.

Aunque aún se encuentra en Paraguay, la cooperación judicial permitirá su traslado bajo estricta custodia a suelo peruano, donde deberá cumplir una condena ya impuesta por el Poder Judicial de 32 años.

Temas Relacionados

El MonstruoPolicía Nacional del PerúPNPLos Injertos del Cono NorteParaguayperu-noticias

Más Noticias

‘Raíz’, película filmada en quechua, llega a Perú tras recorrer más de 70 festivales internacionales

La cinta, rodada en Cusco y multipremiada internacionalmente, narra la historia de un niño pastor y resalta la unión familiar y la convivencia comunitaria desde el corazón de la cultura andina.

‘Raíz’, película filmada en quechua,

Precio del dólar subió: Así cerró el tipo de cambio hoy 25 de septiembre en Perú

Consulta a cuánto está el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar subió: Así

El perfil de ‘El Monstruo’: la mente criminal que convirtió el secuestro, la extorsión y la violencia en un imperio del miedo en Lima Norte

Durante meses, Erick Moreno orquestó secuestros, extorsiones a transportistas, infiltraciones en obras públicas y ataques a músicos, construyendo una red criminal que operaba desde Lima Norte hasta el extranjero

El perfil de ‘El Monstruo’:

Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ por su participación en ‘El Valor de la Verdad’

La productora Verónica Alcántara mostró una presunta carta notarial enviada por Jefferson Farfán a Cristian Martínez Guadalupe, ‘Cri Cri’, en la que se le advierte que podría afrontar una denuncia penal si revela detalles sobre una denuncia de abuso en televisión.

Jefferson Farfán habría enviado carta

Sismo de 5.2 en Tacna se sintió hasta Arequipa, reportó IGP: Temblor asustó a pobladores de ambas regiones

El temblor tuvo una magnitud de 2.2, con epicentro localizado a 181 kilómetros al sur de Tacna. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento ocurrió a las 13:11:44 horas

Sismo de 5.2 en Tacna
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Contraloría exige 254 millones de

Contraloría exige 254 millones de soles adicionales para prevenir una crisis institucional de cara a las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga volvió a infringir la neutralidad electoral: JEE determina nueva falta del alcalde

Estas cinco regiones de Perú ejecutan menos del 50% de su presupuesto de inversión, advierte Contraloría

Pedro Castillo rechaza ser juzgado por conspiración: “Para ahorrar tiempo me van a imputar todo el Código Penal”

Peruanos en Nueva York protestaron contra Dina Boluarte en medio de su presentación en la Asamblea de la ONU

ENTRETENIMIENTO

‘Raíz’, película filmada en quechua,

‘Raíz’, película filmada en quechua, llega a Perú tras recorrer más de 70 festivales internacionales

Jefferson Farfán habría enviado carta notarial a ‘Cri Cri’ por su participación en ‘El Valor de la Verdad’

Tula Rodríguez conmueve con imagen generada por IA junto a Valentina y Javier Carmona: “Siempre seremos el mejor equipo de tres”

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

Marcelo Tinelli revela como se encuentra tras terminar con Milett Figueroa: “Estoy muy triste”

DEPORTES

Julio César Uribe sorprendió al

Julio César Uribe sorprendió al postular a dos técnicos nacionales para la selección peruana: “Van a decir que son mis amigos”

Este es el millonario premio que recibiría Alianza Lima si elimina a U. de Chile y clasifica a semifinales de la Copa Sudamericana 2025

U. de Chile tomó firme medida tras controversial banderazo previo al duelo decisivo con Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

Escandaloso banderazo de U. de Chile previo a duelo ante Alianza Lima: incendio y enfrentamiento de hinchas con la policía

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025