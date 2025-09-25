El Monstruo ya está en manos de la Policía Nacional del Perú: “Se te acabó tu tiempo”

El Monstruo ya está en manos de la Policía Nacional de Perú | Canal N

Tras ser capturado en Paraguay, Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, tuvo su primer contacto con la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de las gestiones conjuntas entre las autoridades de ambos países para regresarlo a territorio peruano.

En este primer contacto, el presunto líder de Los Injertos del Cono Norte, grupo criminal dedicado a diversos delitos, conversó con el coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), según unas imágenes que difundió Canal N.

La detención de Moreno Hernández ocurrió la noche del pasado miércoles 24 de septiembre, al interior de una modesta vivienda en la ciudad de San Lorenzo, a más de 14 kilómetros de Asunción, la capital paraguaya.

El arresto de El Monstruo se ejecutó después de tres meses de coordinación entre los cuerpos policiales de ambos países. La detención estuvo a cargo de un grupo especial contra el crimen organizado de Paraguay, con participación directa de agentes peruanos desplazados hasta ese territorio.

Esposado y con chaleco

En esas primeras imágenes difundidas por Canal N, se observó a Moreno Hernández esposado y vestido con un chaleco de la Policía Nacional.

Durante la intervención, Moreno Panta encabezó al equipo peruano desplazado al país vecino. En uno de los diálogos clave captados al momento de la detención, el coronel PNP se dirigió directamente al detenido con la advertencia: “Se te acabó tu tiempo”, lo que marcó el desenlace de una larga persecución policial.

Moreno Hernández reconoció ante los agentes peruanos haber perdido su capacidad económica y operativa. La investigación incluyó interrogatorios en los que el jefe policial le señaló que se le había cortado toda su red financiera.

“No tienes buena vida, porque se te cortó todas las líneas, se te cortó toda tu economía, todo tu aparato económico se cortó y era cuantioso. Es verdad. Era una fuerte cantidad de dinero. Por eso no has tenido tú como sobrevivir”, expresó el coronel Moreno.

¿Corrupción en la PNP?

Entre las revelaciones obtenidas durante la captura de El Monstrup, destacan referencias específicas a la corrupción dentro de las propias filas policiales en el pasado y las redes de protección que permitieron la huida de este a varios países de la región, incluido Brasil.

Según versiones brindadas por el jefe del Departamento de Investigación de la Policía de Paraguay, Hugo Grance, Moreno Hernández intentó sobornar a los agentes tras su captura.

“Ofreció una gran cantidad de dinero para no arrestarlo, pero el objetivo era detenerlo”, puntualizó el funcionario policial, tras poner en relieve la dimensión transnacional del caso. La operación se mantuvo bajo estricta reserva hasta lograr el aseguramiento del detenido.

El prófugo más buscado

La Policía Nacional del Perú había considerado a Erick Moreno Hernández su prófugo más buscado, señalándolo como líder de la organización conocida como ‘Los Injertos del Cono Norte’.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, se ofrecía una recompensa de un millón de soles a quien aportara datos confiables sobre su paradero.

La estructura dirigida por Moreno se dedicaba principalmente a la extorsión de comerciantes, el sicariato y el secuestro en zonas del norte de Lima, extendiendo también actividades criminales en otras regiones.

La redada que puso fin a la fuga de El Monstruo requirió la articulación de varias divisiones policiales, tanto activas como en retiro, algunas de las cuales habían sido previamente desarticuladas tras operativos realizados en la zona norte de la capital peruana.

El Ministerio del Interior precisó que El Monstruo se mantuvo prófugo desde 2022, tras encabezar múltiples crímenes que motivaron su búsqueda en varios países sudamericanos.

Aunque aún se encuentra en Paraguay, la cooperación judicial permitirá su traslado bajo estricta custodia a suelo peruano, donde deberá cumplir una condena ya impuesta por el Poder Judicial de 32 años.