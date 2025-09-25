El Monstruo ofreció un millón de dólares en efectivo para no ser capturado, revela la Policía de Paraguay

El Monstruo ofreció un millón de dólares a la policía de Paraguay para que lo dejen escapar | América TV

Erick Moreno Hernández, mejor conocido con el alias de El Monstruo, ofreció un millón de dólares (más de tres millones de soles) a los agentes de la Policía de Paraguay que lo capturaron el pasado miércoles 24 de septiembre en la localidad de San Lorenzo, a 20 kilómetros de Asunción.

Así lo confirmó Hugo Grance, jefe del Departamento de Investigación de la Policía de ese país, en una entrevista con América Noticias. Al verse acorralado por los efectivos, el líder de los Injertos del Cono Norte intentó sobornarlos con la cuantiosa suma, agregó.

“Efectivamente, él intentó sobornar a las autoridades policiales, ofreciendo dinero en efectivo para no arrestarlo. Cabe mencionar que, en todo momento, ofreció el dinero. Dijo que él iba a mandar a sacar el dinero en efectivo a unos colegas suyos en Perú. Pero nuestro cometido era capturar a esta persona y ponerla a disposición de la justicia. Entonces, eso es lo que se hizo", detalló al noticiero.

Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, fue capturado en Paraguay el pasado 24 de septiembre. (Captura de pantalla)

Al ser consultado por el monto exacto ofrecido por El Monstruo a la Policía de Paraguay, Grance precisó que este mencionó la cuantiosa suma de un millón de dólares, dinero que no tenía en ese momento, pero que con una sola llamada a sus cómplices podía tenerlo en efectivo por su huida.

Tras no obtener respuesta por su temerario ofrecimiento, a Moreno Hernández no le quedó más que resignarse a su captura, informaron medios paraguayos. “Tenía la postura de una persona derrotada. No puso resistencia, sin actitud desafiante”, señalaron.

Recién se había mudado

El jefe policial paraguayo también contó que El Monstruo recién hace pocos días se había mudado a la vivienda en la que finalmente fue capturado y detalló que esta era “modesta”, a diferencia de la anterior en la que no se le llegó a detener.

El Monstruo fue capturado en Paraguay. (Foto: Composición)

“Es una modesta vivienda totalmente diferente a la primera vivienda en la cual se encontraba y que se hizo el operativo fallido. Él, seguramente, optó por bajar del nivel de vida y mimetizarse en un barrio, por decirlo, de menor nivel y así también mimetizarse”, dijo Grance.

Agregó: “Nosotros manejamos la información de que él no tardaba más de 40 días o 45 días en un lugar. De ahí se movía para evitar que identifiquemos plenamente su ubicación”.

Rosario de delitos

El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior de Perú ofrecía por información sobre su paradero un millón de soles, monto que fue elevado tras en un inicio ser 500 mil soles.

Capturan a ‘El Monstruo’ y acusa a la PNP: “La policía del Perú es corrupta”

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), a Moreno Hernández se le acusa de integrar una estructura criminal dedicada a la extorsión, secuestro, comercialización de drogas y robo agravado.

La suma de esos delitos, de acuerdo a las sospechas de las autoridades, le permitió amasar una fortuna millonaria. El ofrecimiento de un millón de dólares a los efectivos paraguayos corroborraría esto útimo.

¿A cadena perpetua?

Tras la detención de Moreno Hernández en San Lorenzo, las autoridades de Perú comenzaron los trámites para solicitar su extradición en los próximos días, con el objetivo de que responda ante la justicia peruana.

Según información proporcionada por fuentes judiciales y policiales, El Monstruo fue sentenciado en diciembre de 2023 a 32 años de prisión por hurto, homicidio, sicariato y tráfico de drogas, en un fallo dictado en ausencia debido a su condición de prófugo.

Erick Luis Moreno Hernández fue detenido en un apartamento de San Lorenzo tras convertirse en el delincuente más buscado de Perú, con vínculos que lo conectaban a redes criminales en Brasil y Paraguay.

La pena que podría recibir se encuentra entre 32 y 35 años de cárcel, según la ratificación de los cargos y la valoración de sus antecedentes penales y la gravedad de los delitos.

Fuentes vinculadas al sistema judicial señalaron que, si prosperan los cargos más graves relacionados con homicidio y crimen organizado, podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua, conforme a lo establecido en el Código Penal Peruano, que contempla una única pena para quienes acumulan delitos graves.

Cabe remarcar que la situación judicial de Moreno Hernández quedará determinada tras su regreso al país y el desarrollo de un nuevo proceso ante los tribunales peruanos.