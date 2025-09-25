‘El Monstruo’ amenazó a generales y coroneles de la PNP para desacreditar su captura, según Víctor Zanabria

Según el suspendido comandante general de la PNP, los coroneles Montúfar, Conde, Cruz Chamba y Moreno habrían sido víctimas de amenazas e inculpados por "El Monstruo". | TV Perú

Víctor Zanabria, suspendido comandante general de la Policía Nacional del Perú, negó que existiera algún tipo de corrupción en la reciente captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, y denunció que cuatro altos mandos policiales fueron amenazados directamente por el cabecilla criminal.

En entrevista con TV Perú, Zanabria defendió el trabajo de la institución y aseguró que las afirmaciones de “El Monstruo”, capturado en Paraguay tras cerca de dos años prófugo, “son parte de una estrategia para desacreditar las acciones policiales y victimizarse". El líder de “Los Injertos del Cono Norte” había asegurado en una grabación que algunos agentes peruanos lo ayudaban a cambio de dinero.

“Los han amenazado”, afirma Zanabria sobre los mandos policiales. Se trata del general Marco Conde, jefe de la Dirincri; el coronel Franco Moreno, responsable de la división de secuestros; el coronel José Manuel Cruz Chamba, a cargo de investigación criminal; y el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la división de robos. “Les mandó sobres a sus casas, mensajes por WhatsApp, y luego dice que les paga. Todo eso es parte de su habilidad criminal”, indicó Zanabria.

Zanabria reveló que 4 generales y coroneles de la PNP han sido amenazados por "El Monstruo". (Composición Infobae)

‘El Monstruo’ acusa a la PNP de corrupción desde la clandestinidad

En un video difundido tras su captura, Erick Moreno Hernández sostuvo que varios efectivos policiales peruanos habrían mantenido contacto con él durante su fuga e, incluso, aceptado sobornos. “Algunos policías que han participado en ese operativo han conversado conmigo y han recibido su platita”, dijo, con el rostro cubierto y la voz distorsionada.

Sus declaraciones fueron rápidamente desmentidas por la Policía Nacional. Según Zanabria, no solo se trata de afirmaciones sin pruebas, sino que buscan confundir a la opinión pública y desviar el foco sobre la peligrosidad del capturado.

Amenazas y montajes para confundir

Durante la entrevista, Zanabria también recordó antecedentes que mostrarían cómo el delincuente ha intentado manipular la percepción pública y “desvirtuar la acción policial”. El primero involucró a un comandante que fue retirado el año pasado, aseguró tener ubicada a la banda delictiva, pese a que las investigaciones ya indicaban que “El Monstruo” se encontraba fuera del país desde 2022. Además, acusó a su jefe, el coronel Franco Moreno, de impedir la detención.

Víctor Zanabria negó actos de corrupción dentro de la PNP y denunció amenazas. (Composición Infobae)

“¿Cuál fue la intención de ese comandante? ¿Por qué afirmar que estaba en Perú si ya se sabía que no era así?”, cuestionó Zanabria.

En otro episodio, según Zanabria, una mujer cercana a Erick Moreno viajó hasta Paraguay llevando cerveza y periódicos peruanos, para tomar fotos que simularan su presencia en Lima. “Era una burla a la policía, una puesta en escena para decir ‘miren, acá estoy’”, agregó.

Policía abrirá investigación interna si se comprueba filtración

Pese a rechazar de plano las acusaciones de corrupción, Zanabria aseguró que la Policía tomará medidas si se encuentra alguna prueba que confirme las declaraciones del delincuente. “Estamos actuando desde la comandancia interna para identificar o sancionar a cualquier efectivo si se llegara a corroborar lo dicho por este sujeto. Pero por ahora, no hay evidencia, solo palabras de un criminal”, precisó.

El funcionario también remarcó que la captura se logró gracias a un trabajo coordinado entre las policías de Perú, Paraguay, Bolivia y Brasil. “El mérito es de la Dirincri y de las unidades especializadas. El resto son intentos de desprestigio”.