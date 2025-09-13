Perú

‘Policías Albañiles’ de Víctor Zanabria: los detalles detrás del caso que generó la suspensión del comandante general de la PNP

Una resolución judicial obligó a separar al principal cargo de la Policía del Perú luego de que se revelaran relatos sobre el presunto uso indebido de efectivos cuando era jefe de la región policial de Arequipa

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
La investigación que involucra al comandante general de la PNP en el caso 'Los Albañiles'| Panamericana

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, dejará su oficina tras ser suspendido por 18 meses por la Corte Superior de Justicia de Arequipa. La decisión se da luego de que se conociera el caso ‘Policías Albañiles’, en donde al menos seis agentes lo acusan de haberlos obligado a realizar trabajos de albañilería, electricidad y gasfitería cuando tenían que estar patrullando las calles de Arequipa.

Este se inició a partir de testimonios de agentes que lo acusaron de presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad. El oficial, que encabezaba la institución desde enero de 2024, rechazó públicamente estas acusaciones.

El Poder Judicial de Arequipa apartó del cargo al comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, mientras enfrenta una investigación fiscal por presunto peculado y colusión agravada en el caso “policías albañiles”. | Canal N

¿Qué es el caso ‘Policías Albañiles’?

El llamado caso ‘Policías Albañiles’ surgió a partir de declaraciones de al menos seis suboficiales que relataron a la Fiscalía haber sido forzados a realizar trabajos ajenos a su función en la región Arequipa durante el periodo en que Zanabria estuvo a cargo de la macroregión policial.

El caso se remonta a 2020. La denuncia sostiene que las órdenes provinieron directamente de ahora suspendido comandante y otros mandos, quienes, según el testimonio recopilado, solicitaron personal que tuviera conocimientos en estas áreas.

“Se acercaron a la formación por la parte posterior el general Víctor Zanabria Angulo y el coronel Francis Alarcón Gallegos, que solicite entre todo mi personal voluntarios que sepan labores de construcción, albañilería, electricidad, gasfitería. Y en ese momento, 15 suboficiales levantaron la mano”, relata la mayor Claudia del Castillo.

Asimismo, detalló que una vez seleccionados, fueron apartados de sus labores de seguridad ciudadana y enviados a tareas de refacción y mantenimiento dentro de la sede policial, como el arreglo de una capilla y el casino, durante semanas. Los papeles oficiales registraban asignaciones de patrullaje a pie o labores de inteligencia, mientras que, en la práctica, realizaban trabajos manuales bajo instrucciones verbales y sin documentos que regularizaran su nueva función.

‘Policías Albañiles’ de Víctor Zanabria:
‘Policías Albañiles’ de Víctor Zanabria: los detalles detrás de la investigación que generó la suspensión del comandante general de la PNP| Andina (Composición Infobae)

La mayor Castillo refutó en un primer momento sobre la documentación, pero el general le habría respondido que “debe acatar órdenes verbales”.

“Al preguntar al general Víctor Zanabria cuál sería la situación de ese personal policial, me indicó que los ponga en el rol de servicio de SECPAPIE (patrullaje a pie), a los quince efectivos policiales como trabajos de inteligencia operativa a fin de que tengan derecho al rancho”, manifestó.

Otro testimonio clave en la investigación

El expediente del caso incluye el testimonio de 16 suboficiales, de los cuales seis han sido admitidos como testigos protegidos. Ellos refirieron que su incorporación a estas actividades fue impuesta. Además, expresaron temor a represalias y detallaron situaciones en las que, ante inspecciones o intervenciones de la Fiscalía, algunos policías debieron esconderse para evitar ser descubiertos fuera de su función legal.

Las indagaciones no solo apuntan al uso indebido del personal, sino también a maniobras irregulares con fondos destinados a obras internas. Entre las pruebas recogidas por el Ministerio Público figura la declaración del maestro de obra Claver Colquehuanca, quien explicó que fue contratado informalmente por entonces general y recibió en su cuenta bancaria una transferencia superior a 17 mil soles.

El comandante general de la
El comandante general de la policía de ese país, Víctor Zanabria Angulo - crédito CCL

“Todo fue de forma verbal. No firmé ningún documento. El general Zanabria me dijo que todo lo coordine con los señores Francis y el coronel Cancela. Ellos me dijeron que me proporcionarían mano de obra no calificada, por lo que yo tenía que dirigirlos”, mencionó.

Durante varias semanas de 2020, los suboficiales habrían cumplido jornadas completas en labores de construcción y mantenimiento de 15 agentes por turnos. Colquehuanca precisó que a él se le contrató por un momento menor, por lo que al momento de contarle al general, le indicó que lo cobre y el resto le entregue en “efectivo”.

Temas Relacionados

Víctor ZanabriaPolicías Albañilesperu-noticiasPolicía Nacional del Perú

Más Noticias

Gisela Valcárcel saludó con beso y abrazo a Fernando Muñiz tras criticarlo: “Bienvenidos a su casa”, ironizó el CEO de América TV

La conductora y Fernando Muñiz sorprendieron al público con un caluroso saludo durante el inicio del evento benéfico. Aunque ninguno se refirió al tema, la incomodidad fue evidente.

Gisela Valcárcel saludó con beso

El político con mayor simpatía en el Perú no aparece en las encuestas publicadas: ¿Quién ostenta 15% de respaldo popular?

Un reciente estudio de Ipsos también tuvo en cuenta a figuras políticas inhabilitadas para ejercer algún cargo de función pública

El político con mayor simpatía

Betssy Chávez no podrá dejar Perú por 10 meses: PJ dicta impedimento de salida contra expremier

Juez Edhin Campos considera que existe peligro de fuga, por lo que accede al requerimiento fiscal para asegurar la presencia de la expremier en el juicio oral por rebelión

Betssy Chávez no podrá dejar

Terminal Atocongo desaparece tras 60 años para dar paso a la Vía Expresa Sur: MML inicia demolición por avance del proyecto vial

El mega proyecto anunciado por el alcalde de Lima será inaugurado este 9 de setiembre, pese a reclamos de conductores y vecinos

Terminal Atocongo desaparece tras 60

Perú vs Portugal en Copa Davis 2025: fechas, horarios y canal TV para ver los duelos por el Grupo Mundial I

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno arrancaron la competición con triunfazos, y hoy, sábado 13 de septiembre, definirán la serie. Conoce todos los detalles de la participación nacional

Perú vs Portugal en Copa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez no podrá dejar

Betssy Chávez no podrá dejar Perú por 10 meses: PJ dicta impedimento de salida contra expremier

Sada Goray demanda al Ministerio Público y pide un millón de dólares de indemnización

Jueces supremos podrían condenar a Pedro Castillo por conspiración y no por rebelión

Renovación Popular impulsa interpelación contra el ministro de Transportes por crisis en su sector y polémicas con el tren Lima - Chosica

¿Censura en camino? Congreso debate permanencia de Carlos Malaver tras interpelación

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel saludó con beso

Gisela Valcárcel saludó con beso y abrazo a Fernando Muñiz tras criticarlo: “Bienvenidos a su casa”, ironizó el CEO de América TV

Magaly Medina se pronuncia sobre enemistad entre sus reporteros y minimiza renuncia: “La única imprescindible soy yo”

Magaly Medina asegura que investigación a Maju Mantilla con productor inició hace meses: “Gustavo nos confirmó toda la información”

Onelia Molina sorprende al confesar que se grabó en la intimidad, pero asegura que esos videos nunca saldrán a la luz: “Tengo la certeza”

Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ sorprende con su rostro en los trenes de Lima: “Son cositas”

DEPORTES

Perú vs Portugal en Copa

Perú vs Portugal en Copa Davis 2025: fechas, horarios y canal TV para ver los duelos por el Grupo Mundial I

Programación de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: fechas, horarios y canales TV de los partidos de la ‘bicolor’ en el torneo continental

Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025