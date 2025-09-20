Corte de agua para este lunes 22 de septiembre por más de 10 horas: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Sedapal comunicó, mediante sus redes sociales, que habrá un corte temporal del suministro de agua potable en diferentes áreas de los distritos de Independencia, Ate y San Juan de Lurigancho.
La compañía detalló que la medida responde a trabajos de limpieza en los reservorios, realizados para preservar la calidad del servicio y garantizar la seguridad en la distribución del recurso.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Independencia
Sector 336
- A. H. El Bosque
- A. H. 25 de Diciembre
- A. H. Domingo de Ramos
- A. H. 18 de Enero
- A. H. Valle Cruz de Mayo
- A. H. Valle Young
- P.J. Valle Sagrado de los Incas
- U. Pop. Tahuantinsuyo
Hora: 12 a. m. - 8 p. m.
Ate
Asoc. Señor de Muruhuay
Cuadrante: A. H. Los Triunfadores, Asoc. El Paraíso, A. H. Señor de los Milagros
Hora: 11 a. m. - 11 p. m.
- Asoc. Alto Monterrey
- Asoc. Evangélica Pentecostal
- A. H. Señor de Muruhuay
- A. H. Inmaculada Concepción
San Juan de Lurigancho
Sector 412
A. H. Juan Pablo II 5ta etapa Sector 1
Hora: 10 a. m. - 9 p. m.
- A. H. Casuarinas de Nueva Vida
- Los Jardines Ampliac
- Agru. Santa Rosita Milagrosa
- Agru. Juan Pablo II - L4
- A. H. Proyecto Integ. Nuevo Milenio (Vista Alegre)
- A. H. Pl Nuevo Milenio Sector Nueva Vida
- Agru. Mi Perú
- A. H. Pl Nuevo Milenio Sector Nueva Vida (Zona E)
- AF El Mirador
- A. H. Suani Nueva Vida Zona D
- A. H. Pl Nuevo Milenio Sector Colinas 14 de Enero
- A. H. Nueva Vida Zona C
- Agru Las Brisas de Juan Pablo II
- A. H. Juan Pablo II 5ta etapa (I2, L, J, J2, J3, I3)
- Agru. San Martin de Porres 5ta etapa Juan Pablo II
- Agru. 1 de Abril
- A.H. Juan Pablo II 5ta etapa (M, N, P, Q)
Hora: 10 a. m. - 9 p. m.
- A. H. El Bosque
- A. H. 25 de Diciembre
- A. H. Domingo de Ramos
- A. H. 18 de Enero
- A. H. Valle Cruz de Mayo
- A. H. Valle Young
- P.J. Valle Sagrado de los Incas
- U. Pop. Tahuantinsuyo
Hora: 12 a. m. - 8 p. m.
- A. H. Cerrito La Libertad
- A. H. Nueva Vida zona A San Francisco de Asís
- Nuestra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús
- 30 de Agosto
- AF Los Nogales
- Agur
- César Vallejo II
- A. H. Villa Hermosa
- A. H. César Vallejo
- A. H. Nueva Vida Sector B
- A. H. Nueva Vida Sector D
- Nueva Vida Nuevo Horizonte
- A. H. Nueva Vida Sector B, Agur
- Sagrado Corazón de Jesús
- A. H. Nueva Vida
- A. H. Juan Pablo II
- Sta. Rosa
- Villa Hijos de Maravilla
- A. H. Juan Pablo II Etapa 1, 2 y 3
- A. H. Juan Pablo II Etapa 1, 2 y 3, Sector Independencia
- Nuevo Milenio Sec. Los Batallones
Hora: 10 a. m. - 9 p. m.
Consejos para cuidar el agua en casa
- Cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes o se enjabonan las manos.
- Tomar duchas cortas en vez de baños prolongados.
- Reparar de inmediato cualquier fuga en caños y sanitarios.
- Reutilizar el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas.
- Usar la lavadora y el lavavajillas solo con carga completa.
- Regar las áreas verdes en horarios de menor calor para evitar evaporación.
- Instalar dispositivos ahorradores en grifos y duchas para reducir el consumo.
Más Noticias
Ya está disponible Lima Infection, la campaña en Left 4 Dead 2 ambientada en la capital peruana
La nueva campaña creada por desarrolladores independientes busca ofrecer una experiencia única al recrear calles y paisajes limeños en un clásico del género de supervivencia, con el respaldo de una comunidad que mantiene vivo al juego más de una década después de su lanzamiento
Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él no puede ocultar su incomodidad
El cantante de los Hermanos Yaipén pidió respeto durante la entrevista tras la mención de su antiguo vínculo con Soifer, dejando en claro que ambos tienen nuevas parejas y que el pasado quedó atrás
No más departamentos de 40 m²: especialistas reaccionan a la medida del Ministerio de Vivienda
El atractivo de los minidepartamentos resulta claro en un contexto urbano en el que los precios y la búsqueda de cercanía a centros de trabajo o estudio se han vuelto prioritarios
Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales
Giancarlo Granda sorprendió a confirmar duelo entre los ‘blanquiazules’ y los ‘azulgranas’, y adelantó que el equipo de ‘CR7′ podría ser el próximo rival. Entérate de los detalles de los increíbles cotejos
Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo
La jornada tiene encuentros imperdibles: Universitario irá a Trujillo a recuperar la punta, Real Madrid buscará un triunfo más en LaLiga, Oliver Sonne hará lo suyo con Burnley, y mucho más
MÁS NOTICIAS