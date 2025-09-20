Corte de agua para este lunes 22 de septiembre por más de 10 horas: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

Sedapal comunicó, mediante sus redes sociales, que habrá un corte temporal del suministro de agua potable en diferentes áreas de los distritos de Independencia, Ate y San Juan de Lurigancho.

La compañía detalló que la medida responde a trabajos de limpieza en los reservorios, realizados para preservar la calidad del servicio y garantizar la seguridad en la distribución del recurso.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Independencia

Sector 336

A. H. El Bosque

A. H. 25 de Diciembre

A. H. Domingo de Ramos

A. H. 18 de Enero

A. H. Valle Cruz de Mayo

A. H. Valle Young

P.J. Valle Sagrado de los Incas

U. Pop. Tahuantinsuyo

Hora: 12 a. m. - 8 p. m.

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

Ate

Asoc. Señor de Muruhuay

Cuadrante: A. H. Los Triunfadores, Asoc. El Paraíso, A. H. Señor de los Milagros

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

Asoc. Alto Monterrey

Asoc. Evangélica Pentecostal

A. H. Señor de Muruhuay

A. H. Inmaculada Concepción

San Juan de Lurigancho

Sector 412

A. H. Juan Pablo II 5ta etapa Sector 1

Hora: 10 a. m. - 9 p. m.

A. H. Casuarinas de Nueva Vida

Los Jardines Ampliac

Agru. Santa Rosita Milagrosa

Agru. Juan Pablo II - L4

A. H. Proyecto Integ. Nuevo Milenio (Vista Alegre)

A. H. Pl Nuevo Milenio Sector Nueva Vida

Agru. Mi Perú

A. H. Pl Nuevo Milenio Sector Nueva Vida (Zona E)

AF El Mirador

A. H. Suani Nueva Vida Zona D

A. H. Pl Nuevo Milenio Sector Colinas 14 de Enero

A. H. Nueva Vida Zona C

Agru Las Brisas de Juan Pablo II

A. H. Juan Pablo II 5ta etapa (I2, L, J, J2, J3, I3)

Agru. San Martin de Porres 5ta etapa Juan Pablo II

Agru. 1 de Abril

A.H. Juan Pablo II 5ta etapa (M, N, P, Q)

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

A. H. Cerrito La Libertad

A. H. Nueva Vida zona A San Francisco de Asís

Nuestra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús

30 de Agosto

AF Los Nogales

Agur

César Vallejo II

A. H. Villa Hermosa

A. H. César Vallejo

A. H. Nueva Vida Sector B

A. H. Nueva Vida Sector D

Nueva Vida Nuevo Horizonte

A. H. Nueva Vida Sector B, Agur

Sagrado Corazón de Jesús

A. H. Nueva Vida

A. H. Juan Pablo II

Sta. Rosa

Villa Hijos de Maravilla

A. H. Juan Pablo II Etapa 1, 2 y 3

A. H. Juan Pablo II Etapa 1, 2 y 3, Sector Independencia

Nuevo Milenio Sec. Los Batallones

Hora: 10 a. m. - 9 p. m.

Consejos para cuidar el agua en casa

Cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes o se enjabonan las manos.

Tomar duchas cortas en vez de baños prolongados.

Reparar de inmediato cualquier fuga en caños y sanitarios.

Reutilizar el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas.

Usar la lavadora y el lavavajillas solo con carga completa.

Regar las áreas verdes en horarios de menor calor para evitar evaporación.

Instalar dispositivos ahorradores en grifos y duchas para reducir el consumo.