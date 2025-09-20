Perú

Corte de agua para este lunes 22 de septiembre por más de 10 horas: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Se sugiere a los residentes guardar agua con anticipación para satisfacer sus requerimientos esenciales mientras dure la interrupción del suministro

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Sedapal suspenderá el servicio de
Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

Sedapal comunicó, mediante sus redes sociales, que habrá un corte temporal del suministro de agua potable en diferentes áreas de los distritos de Independencia, Ate y San Juan de Lurigancho.

La compañía detalló que la medida responde a trabajos de limpieza en los reservorios, realizados para preservar la calidad del servicio y garantizar la seguridad en la distribución del recurso.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Independencia

Sector 336

  • A. H. El Bosque
  • A. H. 25 de Diciembre
  • A. H. Domingo de Ramos
  • A. H. 18 de Enero
  • A. H. Valle Cruz de Mayo
  • A. H. Valle Young
  • P.J. Valle Sagrado de los Incas
  • U. Pop. Tahuantinsuyo

Hora: 12 a. m. - 8 p. m.

Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

Ate

Asoc. Señor de Muruhuay

Cuadrante: A. H. Los Triunfadores, Asoc. El Paraíso, A. H. Señor de los Milagros

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

  • Asoc. Alto Monterrey
  • Asoc. Evangélica Pentecostal
  • A. H. Señor de Muruhuay
  • A. H. Inmaculada Concepción

San Juan de Lurigancho

Sector 412

A. H. Juan Pablo II 5ta etapa Sector 1

Hora: 10 a. m. - 9 p. m.

  • A. H. Casuarinas de Nueva Vida
  • Los Jardines Ampliac
  • Agru. Santa Rosita Milagrosa
  • Agru. Juan Pablo II - L4
  • A. H. Proyecto Integ. Nuevo Milenio (Vista Alegre)
  • A. H. Pl Nuevo Milenio Sector Nueva Vida
  • Agru. Mi Perú
  • A. H. Pl Nuevo Milenio Sector Nueva Vida (Zona E)
  • AF El Mirador
  • A. H. Suani Nueva Vida Zona D
  • A. H. Pl Nuevo Milenio Sector Colinas 14 de Enero
  • A. H. Nueva Vida Zona C
  • Agru Las Brisas de Juan Pablo II
  • A. H. Juan Pablo II 5ta etapa (I2, L, J, J2, J3, I3)
  • Agru. San Martin de Porres 5ta etapa Juan Pablo II
  • Agru. 1 de Abril
  • A.H. Juan Pablo II 5ta etapa (M, N, P, Q)
Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

Hora: 10 a. m. - 9 p. m.

  • A. H. El Bosque
  • A. H. 25 de Diciembre
  • A. H. Domingo de Ramos
  • A. H. 18 de Enero
  • A. H. Valle Cruz de Mayo
  • A. H. Valle Young
  • P.J. Valle Sagrado de los Incas
  • U. Pop. Tahuantinsuyo

Hora: 12 a. m. - 8 p. m.

  • A. H. Cerrito La Libertad
  • A. H. Nueva Vida zona A San Francisco de Asís
  • Nuestra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús
  • 30 de Agosto
  • AF Los Nogales
  • Agur
  • César Vallejo II
  • A. H. Villa Hermosa
  • A. H. César Vallejo
  • A. H. Nueva Vida Sector B
  • A. H. Nueva Vida Sector D
  • Nueva Vida Nuevo Horizonte
  • A. H. Nueva Vida Sector B, Agur
  • Sagrado Corazón de Jesús
  • A. H. Nueva Vida
  • A. H. Juan Pablo II
  • Sta. Rosa
  • Villa Hijos de Maravilla
  • A. H. Juan Pablo II Etapa 1, 2 y 3
  • A. H. Juan Pablo II Etapa 1, 2 y 3, Sector Independencia
  • Nuevo Milenio Sec. Los Batallones

Hora: 10 a. m. - 9 p. m.

Consejos para cuidar el agua en casa

  • Cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes o se enjabonan las manos.
  • Tomar duchas cortas en vez de baños prolongados.
  • Reparar de inmediato cualquier fuga en caños y sanitarios.
  • Reutilizar el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas.
  • Usar la lavadora y el lavavajillas solo con carga completa.
  • Regar las áreas verdes en horarios de menor calor para evitar evaporación.
  • Instalar dispositivos ahorradores en grifos y duchas para reducir el consumo.

Temas Relacionados

Sedapalcorte de aguaIndependenciaSan Juan de Luriganchoperu-noticias

Más Noticias

Ya está disponible Lima Infection, la campaña en Left 4 Dead 2 ambientada en la capital peruana

La nueva campaña creada por desarrolladores independientes busca ofrecer una experiencia única al recrear calles y paisajes limeños en un clásico del género de supervivencia, con el respaldo de una comunidad que mantiene vivo al juego más de una década después de su lanzamiento

Ya está disponible Lima Infection,

Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él no puede ocultar su incomodidad

El cantante de los Hermanos Yaipén pidió respeto durante la entrevista tras la mención de su antiguo vínculo con Soifer, dejando en claro que ambos tienen nuevas parejas y que el pasado quedó atrás

Magaly Medina le recuerda a

No más departamentos de 40 m²: especialistas reaccionan a la medida del Ministerio de Vivienda

El atractivo de los minidepartamentos resulta claro en un contexto urbano en el que los precios y la búsqueda de cercanía a centros de trabajo o estudio se han vuelto prioritarios

No más departamentos de 40

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

Giancarlo Granda sorprendió a confirmar duelo entre los ‘blanquiazules’ y los ‘azulgranas’, y adelantó que el equipo de ‘CR7′ podría ser el próximo rival. Entérate de los detalles de los increíbles cotejos

Alianza Lima enfrentará a Barcelona

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tiene encuentros imperdibles: Universitario irá a Trujillo a recuperar la punta, Real Madrid buscará un triunfo más en LaLiga, Oliver Sonne hará lo suyo con Burnley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 20
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía le retira seguridad a pesar de revelar que teme por su vida

PJ revoca el fallo que anuló la investigación contra los presuntos cómplices de Patricia Benavides

La CNDDHH rechaza suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: “Buscan consolidar la impunidad”, asegura

Ministra viajó sin haber resuelto la crisis en Machu Picchu: Desilú León estará en Nueva York junto a Dina Boluarte

Delia Espinoza recurrirá el PJ para anular suspensión de la JNJ: “No hay un juego limpio”, dice su abogado

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina le recuerda a

Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él no puede ocultar su incomodidad

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y hace historia en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’

Gian Marco anuncia conciertos en Perú tras su gira en Estados Unidos y Europa

DEPORTES

Alianza Lima enfrentará a Barcelona

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs UTC HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025