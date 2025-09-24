‘Mañana me caso’: La nueva comedia de acción que reúne a Flavia Laos, Mayra Goñi y Alessandra Fuller

Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos dejan atrás los conflictos y anuncian película juntas: Así fue la reacción de sus seguidores. Video: Instagram Quantico Films

El regreso de Alessandra Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos a la pantalla grande ha generado gran expectativa entre los seguidores de las tres populares influencers. Tras momentos de distanciamiento y polémicas, las tres actrices, conocidas por su papel protagónico en la exitosa serie ’Ven, Baila Quinceañera’, han anunciado su participación conjunta en la comedia de acción ‘Mañana me caso’, cuyo estreno está previsto para 2026.

El rodaje de la película, que se realizará en Lima, comenzará en noviembre de este años. El proyecto, impulsado por el productor Miguel Zuloaga y dirigido por Pancho Tuesta, busca capitalizar la popularidad y la conexión única que Fuller, Goñi y Laos mantienen con el público peruano.

La película ‘Mañana me caso’ surge de una idea original de Miguel Zuloaga, de Arte&Escena, y cuenta con la producción de Juan Pablo Ortiz, de Quantico Films. El equipo creativo apuesta por un largometraje de alto concepto, diseñado para reunir el carisma y la fuerza mediática de las tres protagonistas, quienes suman más de 22 millones de seguidores en redes sociales.

“No es solo una reunión; es el verdadero reencuentro. Ale, Mayra y Flavia tienen una conexión única con el público. Estamos creando un vehículo comercial a la altura de su talento y de la demanda de su fanbase”, afirmó Zuloaga.

Por su parte, Ortiz destacó el momento que atraviesa la industria local: “El mercado del cine peruano está en un gran momento. Nuestro objetivo es generar un evento cinematográfico que aproveche la audiencia cautiva de estas tres estrellas con una comedia de género y alto voltaje”.

Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos anuncian proyecto juntas para el 2026.

El anuncio oficial se realizó el 20 de septiembre, cuando las actrices publicaron un video en redes sociales en el que aparecen juntas y sonrientes, acompañado del mensaje “Próximamente… 2026” y el ícono de una película.

La noticia, replicada por la productora Quantico Films, confirmó el esperado reencuentro en la pantalla grande, generando una ola de reacciones entre los seguidores y la prensa especializada. La revista Cosas también difundió la noticia, sumando una sesión de fotos y una entrevista exclusiva con las protagonistas, quienes ratificaron el estreno de la comedia para 2026.

Reencuentro tras los conflictos y polémicas

El vínculo entre Alessandra Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos se forjó durante la emisión de ‘Ven, Baila Quinceañera’ (América TV, 2015-2018), una serie que se convirtió en fenómeno televisivo y marcó a toda una generación en Perú.

Sin embargo, la relación entre las actrices se vio afectada a partir de 2016 por rumores, distanciamientos y un triángulo amoroso que involucró al actor argentino Pablo Heredia. Heredia mantuvo relaciones sentimentales con las tres en distintos momentos, lo que alimentó especulaciones sobre traiciones y quiebres en la amistad del grupo.

La relación entre Heredia y Fuller finalizó en 2018, tras casi dos años juntos. Poco después, surgieron rumores sobre un vínculo entre el actor y Flavia Laos, quien entonces era la mejor amiga de Fuller. Laos reconoció que mantuvo una breve relación con Heredia después de la ruptura de este con Fuller: “Él no le fue infiel conmigo... Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después que ellos terminaran”.

Flavia Laos minimiza romance con Pablo Heredia: “Él se ilusionó de más” | Willax

Por su parte, Heredia confirmó en el programa ‘El Valor de la Verdad’ que tuvo un romance con ambas actrices y que su vínculo con Goñi se limitó a un beso sin mayores consecuencias.

Las versiones sobre el origen y la magnitud del conflicto han sido contradictorias. Fuller expresó su molestia por las declaraciones de Laos, a quien acusó de autorizar la difusión de información falsa sobre su papel en la ruptura entre Goñi y Heredia.

“Me parece mal que se mienta al momento de declarar y que autorice que se comparta información falsa... Es increíblemente injusto y desproporcionado para lo mucho que los cuidé”, manifestó Fuller. En contraste, Goñi minimizó la polémica y pidió dejar atrás el tema: “Es estúpido... No creo que sea necesario dar relleno de algo que ha pasado hace mucho tiempo”, declaró la cantante.

Así fue la reacción de sus seguidores de Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos, luego de anunciar próxima película juntos.

En los últimos meses, las protagonistas han dado señales públicas de distensión. Fuller defendió a su madre tras un altercado con Laos en televisión, pero también subrayó que, junto a Goñi y Laos, están “manejando las cosas de la mejor manera posible” pese a los malentendidos derivados de las declaraciones de Heredia.

Ambas familias han buscado aclarar las diferencias, y Laos pidió disculpas a la madre de Fuller por su actitud durante un programa en vivo.