Lima ya registra temperatura de 23 grados: en estos distritos hará más calor, según el Senamhi

Senamhi anuncia probabilidad de brillo
Senamhi anuncia probabilidad de brillo solar en Lima. (Foto referencial/Andina)

Las temperaturas en Lima han alcanzado los 23 grados Celsius en los primeros días de primavera, tendencia que continuará en los próximos meses, principalmente en los distritos alejados del litoral, donde también se reporta mayor presencia de brillo solar.

Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), los sectores como La Molina y Santa Anita se encuentran entre los que llegan a registrar los valores más elevados en esta temporada.

De acuerdo con el reporte del Senamhi, durante el inicio de la primavera, se mantiene “temperaturas cálidas durante los primeros días”, fenómeno asociado, como detalló el organismo, al “ingreso de vientos del norte”.

El brillo solar se hace
El brillo solar se hace presente en varios distritos de Lima, ofreciendo tardes más cálidas y luminosas a pesar de la temporada invernal. Foto: Senamhi

En las estaciones ubicadas en La Molina y Jesús María, se registraron el mismo día temperaturas diurnas máximas de 23,4 °C y 21 °C respectivamente. El comunicado, difundido a través de las redes oficiales, resalta estas variaciones y ofrece un panorama diferenciado según la ubicación geográfica de cada distrito.

Diferencias térmicas

El vocero del Senamhi, Yuri Escajadillo, explicó en entrevista con ANP Noticias que las diferencias térmicas entre distritos se explican principalmente por la distancia respecto al mar.

“Para resumirlo, en Lima Este, que está más alejado del litoral costero, y Lima Oeste, que está en el borde costero. Si nos referimos a los distritos más pegados al mar, como Chorrillos, el Callao, Miraflores, en estos tres meses de primavera las temperaturas pueden estar entre los 15,5 °C a 23,2 °C. Este es el promedio más o menos de esta temporada de primavera”, señaló el especialista.

Escajadillo puntualizó que en los distritos más cercanos a la costa, el promedio térmico será ligeramente menor, sin descartar la presencia de brillo solar durante el periodo primaveral.

“Para Lima Este, o sea más alejado, que tiene menos influencia de la temperatura del mar, pues en Lima hablamos de La Molina, Santa Anita, esos distritos, las temperaturas suelen ser un poco más amplias. Por ejemplo, en las noches pueden llegar a 14,5 °C, un poco menos, y durante el día pueden alcanzar temperaturas un poco más altas, alrededor de 25,3 °C”, detalló el vocero.

El reporte del Senamhi indica que este comportamiento está vinculado directamente con la influencia marítima sobre las zonas de Lima más próximas al océano Pacífico, mientras que las áreas del Este mantienen rangos de temperaturas más amplios durante este inicio de estación. El brillo solar también será más persistente en estos distritos, circunstancia que distingue el microclima de la ciudad y marca diferencias notables en la experiencia térmica de sus residentes.

En ese sentido, el organismo reiteró que las estimaciones para la primavera, vigente hasta fines de diciembre, incluyen fluctuaciones según la ubicación específica de cada estación meteorológica.

“Las temperaturas en los sectores costeros pueden fluctuar entre los 15,5 °C y los 23,2 °C, en tanto que en el Este limeño es posible alcanzar valores diurnos máximos cercanos a los 25,3 °C”, reiteró Escajadillo.

Estas previsiones concuerdan con los datos observados en los registros diarios de las estaciones del Senamhi y permiten anticipar la persistencia de días cálidos en regiones específicas de la capital.

Distritos de Lima Metropolitana tendrán
Distritos de Lima Metropolitana tendrán brillo solar, neblina y lloviznas a partir del 05 de agosto, pronostica el Senamhi | Foto captura: Agencia Andina

La entidad recordó a la población la importancia de monitorear los pronósticos actualizados, ya que las variaciones locales pueden implicar eventos de corto plazo motivados por el ingreso de vientos y otros factores meteorológicos.

El Senamhi mantiene canales oficiales de comunicación para la difusión constante del comportamiento climático en la capital y otras regiones del país.

El pronóstico para Lima durante la primavera destaca una transición hacia mayores temperaturas en el Este de la ciudad y días con más radiación solar directa rebasando los 23 grados Celsius, mientras que los distritos cercanos al mar experimentarán niveles térmicos menores, aunque también contarán con presencia regular de brillo solar, según la autoridad meteorológica.

