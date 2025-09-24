La sorprendente audición del peruano Lucas Beltrán en The Voice que dejó sin palabras a Michael Bublé y Snoop Dogg

El joven peruano de 19 años deslumbró en las audiciones a ciegas del famoso reality, logrando que Michael Bublé lo eligiera para su equipo tras una interpretación que dejó a todos boquiabiertos (NBC)

Durante las audiciones a ciegas de The Voice, el cantante peruano Lucas Beltrán se subió al escenario ante millones de televidentes en los Estados Unidos. Con un traje clásico y voz segura, entregó una versión personal de “You’ll Never Find Another Love Like Mine”, de Lou Rawls, que desconcertó e impresionó tanto al público como a los coaches del programa, quienes no demoraron en expresar su asombro.

Beltrán, quien reside actualmente en Filadelfia, no se intimidó frente a las cámaras ni ante el jurado de figuras como Reba McEntire, Michael Bublé, Niall Horan y Snoop Dogg. Su presentación marcó un hito para la participación peruana en uno de los certámenes televisivos más populares.

Una voz peruana que trasciende fronteras

Con apenas 19 años, el limeño Lucas Beltrán ya pisa escenarios de prestigio en Filadelfia y Nueva York, consolidando un camino artístico que mezcla autenticidad, disciplina y una estética inconfundible. (NBC)

Nacido en San Juan de Lurigancho (Lima), Lucas Beltrán emigró a los Estados Unidos junto a su familia cuando tenía ocho años. Adolescente inquieto, encontró en la música su verdadera vocación tras descubrir, a los catorce años, un video de Frank Sinatra.

Desde entonces volcó su energía en desarrollar su estilo, influenciado por el jazz y las grandes voces del género como el mismo Sinatra, Nat ‘King’ Cole, Louis Armstrong, entre otros . En sus primeros pasos, participó en presentaciones abiertas al público y más tarde debutó junto a una big band de 18 músicos en el Chris’s Jazz Club en Filadelfia. Allí forjó relaciones con mentores que orientaron su progreso artístico, profundizando en una disciplina interpretativa poco común para músicos de su edad.

En la actualidad, Beltrán actúa regular en el Birdland Jazz Club de Nueva York, un espacio emblemático de la escena jazzística estadounidense. El joven peruano divide su tiempo entre Filadelfia y Nueva York, escogiendo siempre atuendos vintage adquiridos en tiendas de segunda mano, detalle que ha convertido en parte de su sello personal, además del timbre grave con el que se apropia del repertorio tradicional.

Impacto instantáneo y reacciones del jurado

Reba, Niall, Bublé y Snoop coincidieron en destacar la naturalidad y el poder escénico del joven peruano, quien logró generar un ambiente de complicidad con su interpretación del clásico soul. (NBC)

En su audición, Beltrán eligió el clásico del soul interpretado originalmente por Lou Rawls. Cuando la música comenzó, la sorpresa se reflejó de inmediato en las reacciones de los jurados. “¡Guau! ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres?”, preguntó Niall Horan apenas terminó la canción. Beltrán respondió con seguridad: “Me llamo Lucas Beltrán, tengo 19 años y soy de Lima, Perú”.

Snoop Dogg, por su parte, bromeó sobre el peinado y la elegancia de Beltrán, preguntando cuánto tiempo le llevaba arreglarse: “Unos 25 minutos”, contestó Lucas. Entre comentarios y risas se fue gestando la impresión general del jurado sobre la madurez de la propuesta. Reba McEntire exclamó: “¡Dios mío, me encantó!”, mientras que el propio Bublé admitió que “cantaba cada letra contigo”.

Además de la interpretación, la presencia escénica de Beltrán llamó la atención del panel. “Para tener 19 años, te hacen cucharita y te peinan, te azotan y te azotan, te visten con traje y botas”, dijo Snoop Dogg, quien también celebró el modo en que Lucas abordó una canción asociada a otra generación.

Una conexión especial con Michael Bublé

Frente a la expectativa del público, Lucas se inclinó por Bublé, convencido de que su trayectoria y sensibilidad artística le permitirán crecer dentro de un género que demanda honestidad y estilo. (NBC)

Al finalizar la canción, quedó abierta la expectativa acerca de quién sería el coach elegido. Michael Bublé, conocido por su afinidad con el swing y el jazz vocal clásico, ofreció palabras de elogio para el joven limeño: “Me encanta esa canción, tío. Escucho autenticidad. A los 19 años, fingía ser un millón de personas diferentes”, comenzó.

“Recuerdo la primera vez que trabajé con Tony Bennett. Le dije: ‘Sr. Bennett, le he robado todo lo que he podido a usted, a Frank, a Bing, a Dean y a Bobby Darin’. Y él me respondió: ‘Si le robas a uno solo, no eres más que un ladrón. Pero cuando le robas a todos, es investigación’”. Bublé sumó con una sonrisa: “Eso es lo que podemos hacer juntos”.

Finalmente, Beltrán anunció su decisión frente a las cámaras: “Reba, te quiero, pero Michael, quiero que seas mi coach”. Esta selección generó satisfacción en el set y entre los demás coaches, que continuaron intercambiando impresiones sobre la autenticidad y el carisma del joven artista.