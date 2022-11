Lucas Beltrán Vildoso, el joven peruano de prodigiosa voz que se forja un camino en Estados Unidos

El joven peruano interpretando ‘I Get A Kick Out Of You’ (YouTube/Lucas Beltrán)

Todos los que alguna vez que dejaron su tierra para forjarse un futuro en el extranjero, saben que no es fácil iniciar una vida nueva en otro país. Hay que trabajar muy duro, más que el resto, para poder decir que lo lograste. Hay un caso en particular en el que unperuano viene causando emoción en el gigante norteamericano con su voz y que a sus cortos 17 años de edad ya ha sido comparado, nada más y nada menos, con el ‘Rat Pack’, famoso grupo de jazz los años 50.

Estamos hablando de Lucas Beltrán Vildoso, un joven peruano que sin olvidar sus raíces ha comenzado a brillar con luz propia en el ambiente artístico de la ciudad de Filadelfia y esta es su historia.

En sus primeros años de edad, en su casa de Zárate (San Juan de Lurigancho) solía participar de cada jarana familiar como un simple espectador.

Veía como tíos y tías entonaban los mejores temas del repertorio nacional, aunque nadie con un talento especial más que las ganas de pasarla bien. Era la música lo que le llamó la atención y había ‘un no sé qué’ que lo jalaba para ese lado, pero no entendía nada todavía.

Cuando llegó a la edad de siete años, su madre vio una inmejorable oportunidad de dejar el país y buscarle un mejor destino al pequeño lejos de aquí. Así fue como llegaron hasta la ciudad de Filadelfia. Con la maleta repleta de sueños y esperanzas por cumplir, aunque el destino los parece sorprender una y otra vez.

Fue justamente en esta ciudad en la que el pequeño Lucas descubrió al jazz como género musical, y sintió que un mundo nuevo se abría ante sus ojos y oídos.

En algo poco usual, para un chico de su edad, comenzó a buscar información y se hizo fanático de la música de Frank Sinatra y Dean Martin, miembros originales de ‘Rat Pack’. En este punto Se sintió especialmente identificado con la voz de Sinatra por su particular estilo.

Esto no es normal

En pleno siglo XXI, cuando la mayoría de jóvenes del mundo occidental se mueren por consumir géneros que el mainstream impone, como el reggaeton o la bachata, a Lucas lo que realmente le movió fue el swing (subgénero derivado del jazz).

“El swing es romántico Y de alguna manera siento que las letras se me hablan. Yo escucho swing cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy cansado, cuando estoy listo para salir a algún lado todo en el bus rumbo al colegio. Alguna canción para cada situación Y eso siempre me hace sentir muy acompañado”, señala el compatriota desde su casa en Estados Unidos para Infobae.

El inicio de todo

Como suele ocurrir en muchas ocasiones, a veces las cosas pasan de mera casualidad. Sin darnos cuenta llega el momento de brillar y todo da un giro de 180 grados.

Para Beltrán Vildoso, ese momento llegó cuando en su colegio se organizó un show de talentos para los alumnos del sexto grado. Cosas del destino, no se inscribió hasta el último momento y solo tuvo una noche para practicar ‘My Way’, en la versión de su adorado Frank Sinatra.

“Esa fue la primera vez que canté solo en un escenario y sentí que hubo un antes y un después. Me sentí un cantante de verdad y me gustó”, agrega.

Pero por más que esta juvenil promesa de la música esté totalmente adaptada a los Estados Unidos, no se olvida nunca de dónde viene ni de los cantantes que lo embelesaron cuando todavía era un niño.

“La música criolla tiene un lugar especial en mi corazón sobre todo porque mi abuela me introdujo a ella desde muy pequeño. Por ejemplo, Chabuca Granda y el ‘Zambo’ Cavero. También admiro la gran voz de Juan Diego Flórez”, confiesa con la emoción aguantando por dentro.

Sueños de artista

Como todo joven que va labrando su camino en este difícil mundo, tiene sueños que cumplir como cualquier otro de su edad.

El primero de ellos fue la realización de su primer videoclip de su versión de ‘I Get a Kick Out Of You’, famoso tema que ha sido interpretado antes por, entre otros, Michael Bublé, Tony Bennett, Ella Fitzgerald y, por supuesto Frank Sinatra.

Como dice el viejo y conocido refrán “el camino se hace al andar”, y nuestro compatriota no se detiene en esa búsqueda de ser feliz haciendo lo que hace.

Por lo que ya tiene pactadas algunas presentaciones en el mes de diciembre en lugares realmente importantes para el circuito del jazz en Filadelfia.

El Chris’ Jazz café, el festival de Havertown y la reconocida Jamye’s House of music ya tienen fecha separada para gozar de su talento y que más público siga conociendo a este peruano que viene conquistando seguidores en la tierra del ‘Tío Sam’.

“Lo más importante es la actitud. Si no te imaginas logrando tu sueño entonces seguirá siendo imposible. Recuerda que tú eres tu propio fan número uno. Tienes que estar convencido que vas a triunfar de una manera o de otra. Las oportunidades pueden aparecer en cualquier momento y hay que estar preparados para aprovecharlas al máximo”, sentencia el buen Lucas. Estamos seguros que muy pronto vamos a escuchar más y mejores noticias de este talento peruano.

