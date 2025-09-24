Perú

Defensa de la familia de Jefferson Farfán se reafirma y acusa a ‘Cri Cri’ de burlarse del proceso legal

El abogado de la joven denunciante recuerda que el caso sigue en apelación y pide respeto a la familia afectada.

Defensa de la víctima que denunció a ‘Cri Cri’ se reafirma y acusa al primo de Jefferson Farfán de burlarse del proceso. IG: Kathysheenok.

El reciente anuncio de la participación de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, en el programa 'El Valor de la Verdad’ ha generado polémica. El primo del exfutbolista Jefferson Farfán adelantó que narrará el calvario que vivió durante casi un año en prisión, tras ser acusado por abuso sexual contra una joven de 19 años.

Sin embargo, la defensa de la presunta víctima salió al frente y aseguró que el proceso no ha terminado, reafirmando la acusación en su contra.

La voz de la defensa: “La sentencia reconoce que hubo una víctima”

La periodista Kathy Sheen difundió a través de sus redes sociales una conversación con Javier Muñoz, abogado de la familia Farfán y representante de la denunciante. El letrado remarcó que la sentencia judicial sí reconoce que hubo una víctima y que el caso aún se encuentra en proceso de apelación.

“Después de ver a las personas, a la mamá, a él saliendo por televisión, nosotros no hemos salido a decir nada. Pero viendo que con el fallo, con la sentencia, donde sí existe una víctima que es mi patrocinada, que sí fue agraviada porque así lo indica la sentencia, no me parece justo que la persona salga como si nada hubiera pasado”, afirmó Muñoz.

El abogado también precisó que la decisión inicial no fue unánime, lo que permite la reapertura del caso:

“Esto va a ser reexaminado. Hay bastantes medios probatorios que no fueron tomados en cuenta. Acá pueden suceder dos cosas: que declaren nulo el proceso o que se declare infundado nuestro recurso y al señor se le imponga la pena de 20 años y 6 meses de prisión que estamos solicitando”, indicó.

Defensa de la víctima que denunció a 'Cri Cri' se reafirma y acusa al primo de Jefferson Farfán de burlarse del proceso

La acusación directa contra ‘Cri Cri’

El representante legal fue enfático en señalar que para la denunciante no hay duda de que ‘Cri Cri’ es el autor del abuso.

“Mi patrocinada sigue indicando de que él es el autor. Veo a la persona salir tranquila por televisión sabiendo de que para la familia, él ya no es un sospechoso, sino el autor. El hecho de que haya sido absuelto en la primera instancia no significa que sea inocente. La sala revisará nuevamente la sentencia”, recalcó.

Estas declaraciones buscan contrarrestar la versión que Cristian Martínez presentará en el sillón rojo, donde ha prometido revelar lo que considera “su verdad” sobre la etapa que vivió en prisión.

El regreso de ‘Cri Cri’ a la televisión

El anuncio de la participación de Cri Cri’ en ‘El Valor de la Verdad’ ha generado una ola de comentarios en redes sociales. El programa, conocido por invitar a figuras mediáticas para contar episodios íntimos y controversiales de su vida, adelantó que el músico hablará de las duras experiencias que atravesó mientras estuvo en la cárcel y de la traición que sintió incluso dentro de su familia.

Además, ‘Cri Cri’ no solo estaría promocionando el relanzamiento de su orquesta por todo lo alto, sino que también estará en el sillón rojo. Ahí detallará lo que él llama su calvario en prisión.

La emisión del programa está prevista para el domingo 28 de septiembre a las 10:00 p.m., y se espera que cause gran expectativa en la audiencia.

La incomodidad de la familia Farfán denunciante

El abogado de la víctima también cuestionó la actitud de Cristian Martínez en sus recientes apariciones públicas, asegurando que estaría usando un tono de burla frente a un proceso que aún no ha concluido.

“Lo que sí nos incomoda es que salga por los canales en son de burla. La justicia no ha terminado todavía de hacer su trabajo, eso está en apelación. Nos incomoda la forma cómo sale a hablar mofándose, riéndose, sabiendo que hay una víctima”, señaló.

Muñoz también dejó claro que, aunque ‘Cri Cri’ tiene derecho a rehacer su vida y a trabajar, debería hacerlo con respeto hacia la familia que asegura haber sido afectada por sus actos.

“Puede trabajar en lo que quiera, pero siempre respetando a la familia que le dio la mano. Eso es lo que pedimos”, agregó.

‘Cri Cri’ reafirma que es inocente

Por su parte, Cristian Martínez ha declarado en varias oportunidades que fue víctima de una injusticia y que su tiempo en prisión marcó profundamente su vida. Según adelantó en entrevistas previas, la presión mediática y el dolor de sentirse traicionado incluso por miembros de su familia lo llevaron a tocar fondo.

En el programa de Beto Ortiz, se espera que aborde episodios personales, incluyendo momentos de desesperación en los que pensó en quitarse la vida, así como la soledad que vivió su madre, Cecilia Guadalupe, al intentar demostrar su inocencia.

“Mi madre se movió por todos lados mostrando mi inocencia. Si no fuera por mi negrita, me quedaba 20 años adentro”, dijo en una de sus declaraciones.

Cri Cri asegura que la mamá de Jefferson Farfán lo apoyó tras denuncia de abuso: "Yo creo en ti"

