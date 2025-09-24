Perú

Carolina Braedt se comprometió por tercera vez: Javier Millership le pidió matrimonio en Escocia

La influencer compartió en redes sociales el tierno momento que vivió con su actual pareja, luego de su polémica separación de Anders Partouche

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Carolina Braedt sorprendió a sus seguidores este 24 de septiembre al anunciar que ha recibido una nueva propuesta de matrimonio, la tercera en su vida, sellando así su compromiso con Javier Millership en Escocia. A través de sus redes sociales, la influencer compartió un carrete de fotografías en el que mostró tanto el imponente paisaje escocés como el anillo de diamante que le entregó su actual pareja.

La noticia rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. Figuras del entorno más cercano de Carolina Braedt y colegas del mundo digital la felicitaron por el nuevo paso en su relación. Al mismo tiempo, no faltaron usuarios que expresaron críticas, señalando la frecuencia con la que la influencer ha anunciado compromisos en los últimos años.

El anuncio también estuvo acompañado por una instantánea donde ambos aparecen sonrientes, mientras escribieron “Forever” junto a las imágenes, transmitiendo su entusiasmo por la nueva etapa que inician.

El romance con Javier Millership se conoció a mediados de 2024, aunque no existen detalles públicos sobre la fecha exacta en que comenzó la relación. En esta ocasión, Millership eligió un entorno natural en Escocia para la propuesta, manteniéndose fiel al perfil reservado que ambos han mostrado durante su vínculo. Este gesto romántico marcó el inicio del tercer compromiso formal para la creadora de contenido, conocida como “Fashaddicti” en redes sociales.

El divorcio de Bruno Vega y el fin de su compromiso con Anders Partouche

El historial sentimental de Carolina Braedt registra otros dos compromisos públicos. El primero fue con Bruno Vega, conocido como “Morsi”. En 2021, durante un viaje a Cusco, Bruno sorprendió a Carolina con una propuesta en Machu Picchu. En una entrevista para El Comercio, la influencer recordó: “Para mí, era un viaje de publicidad al que nos habían invitado los de [la marca] Belmond. Nos estábamos yendo a Cusco, hermoso, sin ninguna intención detrás. La estábamos pasando increíble. De hecho, Bruno estaba un poco extraño los días anteriores, pero en ningún momento lo asocié con algo. Pasamos unos días lindos. Primero en la ciudad y de ahí teníamos la visita a Machu Picchu”.

Carolina Braedt y Bruno Vega. (Instagram)

El 6 de noviembre de 2021, la pareja formalizó su unión en una ceremonia privada junto a familiares y amistades cercanas. Pocos meses después, en mayo de 2023, la propia Braedt anunció desde Francia la separación matrimonial, subrayando que la decisión se dio en buenos términos y que ambos continuarían vinculados profesionalmente. Más tarde, surgieron versiones de infidelidad que enrarecieron la relación y cerraron definitivamente esa etapa.

En ese mismo 2023, Carolina Braedt volvió a sorprender a sus seguidores al confirmar una nueva relación, en esta ocasión con Anders Partouche, un francés con quien vivió una etapa corta, pero intensa. La relación incluyó otro compromiso matrimonial, anunciado hacia finales de ese año. En una publicación donde hizo balance de los últimos doce meses, Braedt compartió: “Querido 2023, este año realmente me sorprendiste ah. Ni yo me imaginé todo lo que tendrías entre manos”.

Carolina Braedt se casa con Anders Partouche: este fue el anillo que le dio el francés

La propuesta de Anders Partouche ocurrió en un entorno nevado, como documentaron ambos en sus redes sociales, donde exhibieron el anillo y su entusiasmo por el futuro en común. “El año del amor, viajes y nuevos horizontes”, comentó Partouche sobre ese período. Pese al optimismo inicial, la pareja terminó en febrero de 2024 tras una ruptura con declaraciones públicas: Braedt hizo oficial la separación y Partouche alegó que fue expulsado del domicilio sin que mediara una conversación previa.

A pocos meses de ese cierre, y ya junto a Javier Millership, Carolina Braedt vuelve a protagonizar noticias en el plano sentimental. El reciente anuncio, emitido desde Escocia, divide opiniones en redes y reaviva la atención sobre la vida privada de la influencer, quien suma así un nuevo capítulo a su historia personal.

