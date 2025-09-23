Perú

Tomás Gálvez se ofusca tras ser vinculado con ‘Cuellos Blancos’: “No tengo nada que ver, es la última vez que hablaré al respecto”

El fiscal supremo, nuevo jefe interino del Ministerio Público, negó cualquier vínculo con los ‘Cuellos Blancos’, pese a que fue destituido en 2021 por su presunta relación con esta red

Por Luis Paucar

Guardar
Tomás Gálvez fue designado como
Tomás Gálvez fue designado como jefe interino del Ministerio Público y negó cualquier vínculo con la red criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'

El fiscal supremo Tomás Gálvez, designado este lunes como jefe interino del Ministerio Público, reaccionó este lunes con evidente molestia al ser consultado sobre su presunta vinculación con la organización corrupta en la Judicatura conocida como 'Los Cuellos Blancos del Puerto’.

En diálogo con RPP, rechazó cualquier relación con el caso y afirmó que no volverá a pronunciarse al respecto. “Yo no he tenido ni tengo nada que ver con los ‘Cuellos Blancos’. Eso ha quedado totalmente determinado. (...) Ese caso se ha archivado completamente. Me iniciaron la investigación en mi ausencia. Es más, me destituyeron mientras yo estaba en UCI, luchando por mi vida. (...) Pero después se han dado cuenta de que era falso”, señaló.

“La verdad que ya da pena que un sector de la prensa, e influya sobre la sociedad a la vez, siga pensando que yo he pertenecido o que he estado vinculado a ‘Cuellos Blancos’. Esta es la última vez que voy a hablar al respecto, porque siempre les doy la explicación totalmente razonable y, lamentablemente, todos siguen diciendo lo mismo”, añadió.

El nombramiento de Gálvez, quien hasta antes de su nombramiento ocupaba la titularidad de la Fiscalía Suprema de Familia, generó críticas inmediatas debido a su relación con esta red, que presuntamente designaba magistrados mediante favores a políticos y empresarios.

El Ministerio Público identificó al
El Ministerio Público identificó al menos 24 llamadas entre Gálvez y miembros de la red liderada por el exjuez César Hinostroza

Por este caso, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) lo destituyó en 2021 bajo acusaciones de faltas muy graves: pertenencia a una organización criminal, cohecho pasivo, tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Sin embargo, en junio de 2025, el Tribunal Constitucional (TC) concluyó que se vulneraron sus derechos procesales y ordenó su restitución como fiscal supremo.

Llamadas

Un informe de Ojo Público reveló que el Ministerio Público registró al menos 24 llamadas telefónicas que mantuvo con miembros de esta red criminal liderada por el exjuez supremo César Hinostroza, prófugo desde julio de 2022.

El escándalo, que estalló durante el Gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020), motivó una serie de reformas en el sistema judicial y acciones para desarticular a la mafia que operaba en las salas judiciales de Lima y el Callao, donde se ubica el puerto que dio nombre a la red.

En una de las grabaciones interceptadas, según el portal de investigación, Gálvez le dice a Hinostroza: “Un favor para completar la chamba pe’, lo de Waltercito para ver si lo apoyas ahí (...) la mujer que lo está jodiendo”.

Además, reconoció que sostuvo reuniones en su casa y oficina con José Cavassa, operador político vinculado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), aunque solo las admitió después de que la Policía registrara las conversaciones.

El caso 'Cuellos Blancos' reveló
El caso 'Cuellos Blancos' reveló una red que favorecía a delincuentes mediante jueces y fiscales

Los audios, obtenidos por fiscales del Callao y difundidos por el portal IDL-Reporteros, evidenciaron que Hinostroza, con el respaldo de una red de jueces, fiscales y miembros del CNM, coordinaba con abogados de delincuentes para favorecer a sus clientes.

Entre las grabaciones, la más escandalosa muestra al exjuez ofreciendo absolver a un violador de una menor de 11 años, hecho que causó gran indignación en todo el país. Las cintas también revelaron supuestos vínculos de la red con el poder político, en particular con el partido Fuerza Popular (FP) y su lideresa, Keiko Fujimori.

Temas Relacionados

Tomás GálvezCuellos Blancosperu-politicaCésar Hinostroza

Más Noticias

Festival del Turrón 2025 en Lima: horarios y ubicación del evento que celebra la tradición del mes morado en Miraflores

Este evento celebra el legado de Doña Pepa con una feria que une historia, fe y gastronomía. En octubre, el distrito reunirá preparaciones tradicionales, innovadoras y regionales que reflejan la diversidad de la repostería peruana

Festival del Turrón 2025 en

Rebeca Escribens sorprendió al público al reemplazar a María Pía Copello en ‘Mande quien Mande’: ¿se quedará con el puesto?

La actriz y presentadora asumió la conducción del magazine en ausencia de María Pía, quien se encuentra en Miami. Su ingreso generó expectativa y comentarios sobre un posible reemplazo

Rebeca Escribens sorprendió al público

Perú incorpora la criminalidad sistemática como un nuevo delito, ¿será efectiva frente al sicariato y extorsión? Experto responde

Ley 32446 plantea el endurecimiento de penas. Entre ellas, la cadena perpetua. En entrevista con Infobae Perú, el penalista Rolando Bazán se refirió a los principales retos de la norma, así como si será beneficiosa o perjudicial

Perú incorpora la criminalidad sistemática

Día de la Aviación Nacional: récord de 13,8 millones de pasajeros impulsa el crecimiento económico en Perú

El auge de las aerolíneas de bajo costo y la expansión regional han impulsado un cambio histórico en la conectividad nacional. La aviación representa el 2,3% del PBI peruano y sostiene 364 mil empleos.

Día de la Aviación Nacional:

Cocina Nikkei conquista tierras españolas con su llegada a Madrid, uniendo tradición japonesa y creatividad peruana

Madrid, con una de las comunidades peruanas más numerosas de Europa, se convierte en nuevo epicentro de la fusión gastronómica

Cocina Nikkei conquista tierras españolas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú incorpora la criminalidad sistemática

Perú incorpora la criminalidad sistemática como un nuevo delito, ¿será efectiva frente al sicariato y extorsión? Experto responde

Rafael López Aliaga critica a Dina Boluarte por viajar en medio de protesta: “¿Cómo cree que van a venir inversionistas?”

Tomás Gálvez, nuevo fiscal de la Nación interino, confirmó que evalúa remover a Rafael Vela y José Domingo Pérez

Rafael López Aliaga pide asistencia masiva al Circuito Mágico del Agua para homenaje a Charlie Kirk: “Lo llenamos”

José Jerí saluda designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación: “Espero que sea prudente y moderado, no como Delia Espinoza”

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens sorprendió al público

Rebeca Escribens sorprendió al público al reemplazar a María Pía Copello en ‘Mande quien Mande’: ¿se quedará con el puesto?

Las mejores series de Netflix Perú para ver hoy mismo

María Pía Copello es presentada como la Reina del TikTok en Telemundo: de la pantalla chica al estrellato en redes

Yahaira Plasencia le da su apoyo a Paula Arias tras acusaciones de deuda de Daniela Darcourt, Kate Candela y Angie Chávez

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Florcita Polo se rompió por culpa de su perro

DEPORTES

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking