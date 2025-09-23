Perú

Susy Díaz responde a Néstor Villanueva tras revelaciones en El Valor de la Verdad: “No existe, ni existió”

La excongresista no se quedó callada luego de ser acusada de provocarle un derrame cerebral al padre del cantante

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Luego de las declaraciones de Néstor Villanueva en “El Valor de la Verdad”, donde habló abiertamente de su mala relación con Susy Díaz y la acusó de influir de manera negativa en su vida amorosa y familiar, la exvedette no tardó en manifestarse frente a las cámaras. Desde el set de “Préndete”, la madre de Flor Polo fue tajante al referirse al cantante y dejó en claro que cualquier vínculo con él quedó en el pasado.

Díaz relató que la situación llegó a tal punto que recibió una carta notarial, en la que supuestamente se le exigía el pago de 500 mil soles.

Ante las cámaras, la artista respondió: “Mira, ese hombre me mandó una carta notarial pidiendo 500 mil soles y yo no hablo de gente que me resta, no existe, ni existió, ni existirá”. Su postura mostró distanciamiento absoluto, descartando cualquier posibilidad de reconciliación o acercamiento futuro.
En medio de la polémica, la excongresista también lanzó una recomendación al cantante, aludiendo a principios morales. “Hay que cumplir los mandamientos para cumplir larga vida, no mentirás, no robarás, entonces, ¿sabes qué? Yo vivo en paz y tranquilidad”, expresó. Para rematar, enfatizó que desde la notificación legal dejó de considerar a Villanueva presente en su vida: “Desde que me mandó la carta notarial, no existe”.

Las palabras de Susy Díaz dejaron un mensaje directo, priorizando su bienestar y subrayando su decisión de mantener distancia, pese a las constantes menciones de su exyerno en los medios.

Néstor rompe en llanto al contar que su papá terminó mal tras palabras de Susy Díaz

Durante su participación en el programa “El valor de la verdad”, Néstor Villanueva expuso con firmeza y emoción cómo las declaraciones públicas de Susy Díaz impactaron directamente en la salud de su padre. El cantante rompió en llanto al recordar que, después de las palabras de la exvedette transmitidas en televisión, su progenitor sufrió un derrame cerebral que le dejó secuelas físicas.

Villanueva relató que en ese período existía una serie de conflictos con la madre de sus hijos, cuya exposición mediática él prefería evitar. Expresó que se mantuvo en silencio para proteger a sus hijos de disputas públicas, mientras los programas de espectáculos amplificaban el tema.

Los medios no tardaron en buscar la versión del padre de Néstor, quien —según el artista— terminó profundamente afectado tras ser cuestionado por periodistas. “Habían bloqueado a mi papá y a gran parte de mi familia, no tenían comunicación”, explicó el cantante sobre el ambiente de tensión que se vivía.

El momento crítico llegó cuando Susy Díaz aseguró en televisión que el padre de Néstor había presenciado supuestas agresiones sin intervenir, afirmación que —según el propio Villanueva— desencadenó el derrame cerebral.

“Eso fue lo que explotó y mi papá se puso mal. Yo me enteré después. Le dio un derrame”, recordó con la voz entrecortada. La consecuencia, detalló, fue una parálisis facial y en el brazo. Aunque su padre logró recuperarse, este hecho dejó una huella emocional distinta tanto en él como en su entorno.

A raíz de la situación, Villanueva manifestó que decidió recurrir a la vía legal. “Hablé con el abogado y decidimos entablar una demanda por lo que había dicho la señora”, afirmó, precisando que la figura pública ya no solo lo afectaba a él, sino a toda su familia.

El cantante concluyó sus declaraciones lamentando haber expuesto a sus seres queridos a la presión mediática y al dolor, insistiendo en que su mayor preocupación, durante todo el proceso, había sido preservar la tranquilidad de sus hijos y su entorno cercano.

