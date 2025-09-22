Néstor Villanueva destruye a Susy Díaz y asegura que manipulaba a Florcita: “Le decía que yo no le convenía”

Néstor Villanueva acusa a Susy Díaz de manipular a Florcita y recuerda dolorosos episodios. Infobae Perú / Captura TV - panamericana Televisión

La tensión entre Néstor Villanueva y Susy Díaz volvió a encenderse luego de que el cantante de cumbia decidiera contar su verdad en el programa El Valor de la Verdad. Sentado en el sillón rojo frente a Beto Ortiz, el artista rompió su silencio y reveló cómo la excongresista habría tenido un rol clave en los conflictos dentro de su relación con Florcita Polo, a quien, según sus palabras, habría manipulado constantemente para alejarla de él.

El músico no dudó en responder con un contundente “sí” cuando fue consultado sobre si Susy Díaz manipula a Florcita. Con un tono firme, recordó cómo su exsuegra se entrometía en los asuntos de pareja, opinando y marcando distancia entre ellos.

“Había momentos en que se metía a opinar de algo y le decía que yo no era un hombre que le convenía, que su mamá era la única persona que le podía aconsejar para bien, que le deseaba el bien”, confesó Villanueva.

El cantante señaló que la manipulación no solo quedaba en el ámbito privado, sino que trascendía a las cámaras de televisión.

“Muchas veces decía: ‘Un hombre no es necesario en la vida. Mira, yo he triunfado sola, hago mis cosas sola y también lo puedes hacer’. Ya llegaba un momento en que sentía que hablaba mal de mí, hasta ha salido en televisión hablando sobre mí que no me parecen dables, como que yo era un vago”, remarcó.

En medio de su relato, Néstor Villanueva también hizo una pausa para defenderse de una de las frases más hirientes que escuchó de boca de Susy Díaz, aquella que lo calificaba de “vago”. Con voz quebrada, quiso dejar claro que él no es lo que la exvedette dijo en televisión.

“Pero la mamá de mis hijos me conoció trabajando en una orquesta, no en una esquina, en la calle o consumiendo sustancias. A mí me conocieron trabajando”, respondió con firmeza, tratando de reivindicar la imagen que considera fue injustamente dañada.

El artista explicó que sus problemas de pareja siempre fueron difíciles de manejar debido a la exposición pública. Cada vez que trataba de mantener su vida personal en reserva, aparecía un nuevo episodio mediático que terminaba por agravar la situación. Reconoció que la fama de Florcita Polo, sumada a la fuerte personalidad de su madre, hicieron que la relación se desgastara rápidamente.

“Sentía que, por más que quisiera resolver las cosas en privado, siempre había un eco afuera que lo hacía imposible”, expresó.

En este contexto, las palabras de Susy Díaz cobraron mayor relevancia, pues no solo eran dirigidas a su hija en conversaciones privadas, sino que también se replicaban frente a millones de televidentes. “Era como si todo el tiempo se buscara recalcar que yo no era suficiente para Flor, que ella no me necesitaba. Y claro, uno se desgasta, se frustra y también se hiere”, dijo Villanueva.

Durante su participación en el programa, el cantante recordó que más de una vez trató de poner límites, pero no lo consiguió. “Yo sentía que no podía competir con lo que venía de su mamá, porque era como una voz de autoridad que siempre terminaba teniendo más peso que la mía”, reflexionó. Pese a todo, insistió en que nunca dejó de trabajar para mantener a su familia y que su compromiso con sus hijos fue siempre genuino.

El testimonio de Néstor Villanueva generó reacciones encontradas entre los seguidores del programa. Mientras algunos respaldaron su versión, asegurando que se notaba su dolor y que había sido víctima de una presión constante, otros lo criticaron, recordándole que también había sido señalado por episodios de violencia contra Florcita.

Sin embargo, lo cierto es que su relato expuso una nueva arista en la complicada relación que durante años mantuvo con la madre de sus hijos.

