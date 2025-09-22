Perú

Néstor Villanueva rompe en llanto y acusa a Susy Díaz de provocar derrame cerebral a su padre: “Por eso decidimos demandar”

El cantante lloró al recordar que su progenitor sufrió una parálisis en la cara y el brazo luego de escuchar las palabras de la mamá de Florcita Polo en televisión sobre su familia

En una de sus revelaciones más conmovedoras, Néstor Villanueva rompió en llanto durante su participación en El valor de la verdad este 21 de setiembre, al recordar el duro episodio que atravesó su padre tras las declaraciones de Susy Díaz en televisión.

El cantante aseguró que su progenitor sufrió un derrame cerebral que le provocó parálisis en el rostro y parte del cuerpo, luego de escuchar cómo la exvedette lo responsabilizaba de haber presenciado supuestas agresiones de su hijo hacia Florcita sin intervenir.

El artista explicó que todo ocurrió en un momento en el que él prefería guardar silencio para evitar enfrentarse públicamente con la madre de sus hijos. “Había problemas con la mamá de mis hijos y me acusaban de muchas cosas en televisión. Yo no salí a responder para nada. No quería pelearme ni tener un enfrentamiento en televisión con la mamá de mis hijos, porque de por medio están mis hijos”, relató, entre pausas y lágrimas.

Sin embargo, los medios acudieron directamente a su padre, lo que desató una profunda tristeza en él. “Llega un momento que… el programa va a entrevistar a mi papá y mi papá se puso triste, lloró porque le preguntaron: ‘¿Y usted ve a sus nietos?’. ‘No’, dijo, ‘y voy a llamar inclusive’. Los llamó y la casilla de voz de frente. También habían bloqueado a mi papá. Y… ahora último me di cuenta de que habían bloqueado a gran parte de mi familia, sin comunicación ni redes sociales”, recordó.

La situación se agravó cuando Susy Díaz apareció en un programa de televisión y lanzó fuertes palabras contra la familia de Néstor. Según lo narrado por el cantante, la madre de Florcita expresó:

De esa familia no me hables, esa familia para mí está muerta, porque ese señor ha visto que su hijo le pega a mi hija en su delante y no ha hecho absolutamente nada”. Estas palabras, cargadas de dureza, habrían sido el detonante de la crisis de salud de su progenitor.

Eso fue lo que explotó y mi papá se puso mal. Yo me enteré después”, reveló el cantante con la voz entrecortada. Al ser consultado sobre lo que le ocurrió exactamente, respondió: “Le dio un derrame”.

El conductor del programa intervino y precisó: “Este derrame le produjo una parálisis parcial”. Villanueva confirmó con dolor: “Sí, de la cara o de todo el cuerpo. De la cara y también el brazo no podía moverlo, estaba mal. Por suerte, ya está recuperado”.

El intérprete confesó además que este episodio lo llevó a tomar una decisión legal. “Hablé con el abogado y decidimos entablar una demanda por lo que había dicho la señora, porque ya se había metido con mi familia, ya no era el problema conmigo”, aseguró.

A pesar de que su padre logró salir adelante, la culpa quedó marcada en Néstor. “Yo me sentí culpable por todo esto porque mi papá salió afectado con ese comentario que hizo la señora. Quizá he expuesto a mi familia con esto. Debí haber mantenido, y siempre he tratado que sea así, mantener a mi familia alejada de todo esto. He evitado muchas veces”, reconoció entre suspiros.

El cantante explicó que durante esa etapa prefirió desconectarse de la televisión porque no soportaba escuchar las constantes acusaciones en su contra. “En esos tiempos yo no veía absolutamente televisión para nada. Decidí cortar todo, no ver televisión, porque todos los días eran acusaciones a mi persona de muchas cosas”, sostuvo.

Al recordar cómo se enteró de la noticia sobre la salud de su padre, no pudo evitar quebrarse. “Me sentí mal, comencé a llorar. No fui en ese momento a verlo, fui al día siguiente”, confesó.

Néstor Villanueva denunció a Susy Díaz tras afectar a su padre

El cantante Néstor Villanueva reveló en El valor de la verdad que decidió denunciar a Susy Díaz luego de que sus declaraciones en televisión provocaran un grave problema de salud en su padre.

Según contó, la excongresista señaló públicamente que sus suegros habían sido testigos de supuestas agresiones de Néstor hacia Florcita sin hacer nada al respecto. Estas palabras habrían afectado profundamente al progenitor del cantante, quien terminó sufriendo un derrame cerebral que le dejó una parálisis en el rostro y el brazo.

Hablé con el abogado y decidimos entablar una demanda por lo que había dicho la señora, porque ya se había metido con mi familia, ya no era el problema conmigo”, expresó entre lágrimas.

