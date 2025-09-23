Perú

Reconocimiento de la UNESCO en Perú: Geoparque Colca y Volcanes de Andagua obtiene Tarjeta Verde y asegura su permanencia en la red mundial

La distinción internacional refleja el trabajo articulado entre autoridades, comunidades y especialistas para consolidar un modelo que une conservación, educación y turismo sostenible

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
El Geoparque Mundial de la
El Geoparque Mundial de la UNESCO Colca y Volcanes de Andagua obtuvo la Tarjeta Verde durante la XI Conferencia Mundial de Geoparques en Temuco, Chile.

El Geoparque Mundial de la UNESCO Colca y Volcanes de Andagua recibió un reconocimiento que refuerza su permanencia dentro de la red internacional más importante de áreas geológicas. Durante la XI Conferencia Mundial de Geoparques UNESCO, realizada en Temuco, Chile, este territorio de Arequipa obtuvo la Tarjeta Verde, distinción que confirma la calidad de su gestión y la continuidad de su designación global.

El anuncio se convirtió en un respaldo a los esfuerzos realizados en la región para mantener un equilibrio entre conservación, educación y turismo sostenible. Desde las autoridades regionales hasta las comunidades locales, distintos actores han contribuido para consolidar un modelo que combina ciencia, cultura y desarrollo económico en un mismo espacio.

La delegación de Arequipa estuvo encabezada por la vicegobernadora regional, Dra. Ana María Gutiérrez, quien representó al Gobierno Regional en el evento internacional. El reconocimiento, además de garantizar la permanencia del geoparque en la red, abrió nuevas perspectivas de cooperación con otros territorios que enfrentan retos y objetivos similares en diferentes partes del mundo.

Este resultado muestra la importancia de un trabajo articulado. Gobiernos locales, instituciones y pobladores han encontrado un punto común en la conservación del territorio y en la revalorización de sus costumbres y saberes ancestrales, elementos que acompañan la propuesta de sostenibilidad que distingue a los Geoparques Mundiales de la UNESCO.

Reconocimiento internacional al geoparque arequipeño

Este reconocimiento garantiza su permanencia
Este reconocimiento garantiza su permanencia en la red internacional por cuatro años más, tras un riguroso proceso de evaluación.

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Meza Cruz, expresó su satisfacción ante la distinción: “Este es un paso más para que nuestro geoparque siga siendo un modelo de desarrollo sostenible, mostrando al mundo la riqueza natural, cultural y espiritual de nuestra región”. Sus palabras resumen el impacto que genera este reconocimiento en la proyección internacional de Arequipa.

La Tarjeta Verde ratifica que el Colca y Volcanes de Andagua cumple con los estándares exigidos por la UNESCO. Se trata de un proceso riguroso de evaluación, en el que se revisa la gestión del territorio y la capacidad de integrar a las comunidades en proyectos de geoconservación, educación y turismo.

La participación en Temuco también abrió puertas a nuevas alianzas con geoparques de otros continentes. Entre ellos destacan el Geoparque Quarta Colonia en Brasil, el Schelde Delta en Bélgica, el Naturtejo en Portugal y el Volcanes de Calatrava en España. Estos vínculos permitirán intercambiar experiencias, desarrollar capacidades técnicas y fomentar iniciativas conjuntas que fortalezcan el turismo especializado.

El rol de los Geoparques Mundiales de la UNESCO

Este lugar le pertenece a
Este lugar le pertenece a Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú y Chile - crédito Unesco

Los Geoparques Mundiales son áreas geográficas reconocidas por la UNESCO por su valor geológico internacional y por un modelo de gestión que vincula conservación, educación y desarrollo sostenible. Actualmente existen 229 distribuidos en 50 países.

Su propuesta integra el patrimonio geológico con el legado cultural, natural e inmaterial de cada zona, lo que busca sensibilizar a la sociedad frente a desafíos globales como el uso responsable de los recursos, el cambio climático y los riesgos naturales. La finalidad no es solo preservar formaciones y paisajes, sino también impulsar la identidad local y nuevas oportunidades económicas a través del geoturismo.

Un aspecto central de estos territorios es su enfoque “de abajo hacia arriba”. El proceso involucra a comunidades locales, autoridades, propietarios de tierras y organizaciones sociales, quienes participan en el diseño de estrategias para el manejo del geoparque. Este modelo colaborativo ha demostrado que la conservación puede ir de la mano con el desarrollo local.

Evaluación y permanencia en la red

La designación como Geoparque Mundial de la UNESCO no es indefinida. Cada cuatro años se lleva a cabo un proceso de revalidación en el que se revisa el desempeño del área. Existen tres posibles resultados: la Tarjeta Verde, que confirma la permanencia; la Tarjeta Amarilla, que otorga dos años para subsanar observaciones; y la Tarjeta Roja, que significa la pérdida de la categoría.

El Colca y Volcanes de Andagua obtuvo nuevamente la Tarjeta Verde, lo que asegura su presencia en la red mundial por otros cuatro años. Esto implica un respaldo a las políticas implementadas y al compromiso de las comunidades que participan activamente en su gestión.

Temas Relacionados

ArequipaUnescoperu-noticias

Más Noticias

Rafael López Aliaga critica a Dina Boluarte por viajar en medio de protesta: “¿Cómo cree que van a venir inversionistas?”

El alcalde de Lima criticó que la presidenta viaje a la Asamblea General de la ONU mientras en la capital se registraban protestas. Según la PNP, unas 450 personas protagonizaron actos vandálicos en el centro histórico

Rafael López Aliaga critica a

Tomás Gálvez, nuevo fiscal de la Nación interino, confirmó que evalúa remover a Rafael Vela y José Domingo Pérez

Flamante titular del Ministerio Público fue consultado sobre si formalizará su intención de apartar a los integrantes del Equipo Especial Lava Jato, a quienes ya denunció en el pasado

Tomás Gálvez, nuevo fiscal de

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

No bien inició el segundo tiempo del partido, desarrollado en el estadio Campeones del 36, seis jóvenes irrumpieron el escenario para despojar objetos de utilería de la banca visitante

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

Alerta por aumento de neumonía y tos ferina en Perú: niños y adultos mayores, los más afectados

Los brotes se concentran en la Amazonía y la costa norte, con baja cobertura de vacunación y riesgo de complicaciones graves en las poblaciones vulnerables.

Alerta por aumento de neumonía

Influencer lanza insultos racistas en bus del Metropolitano: video genera indignación y la Defensoría del Pueblo exige investigación inmediata

La escena fue registrada y viralizada en redes sociales. Instituciones advierten que la discriminación es delito penado por el Código Penal

Influencer lanza insultos racistas en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga critica a

Rafael López Aliaga critica a Dina Boluarte por viajar en medio de protesta: “¿Cómo cree que van a venir inversionistas?”

Tomás Gálvez, nuevo fiscal de la Nación interino, confirmó que evalúa remover a Rafael Vela y José Domingo Pérez

Rafael López Aliaga pide asistencia masiva al Circuito Mágico del Agua para homenaje a Charlie Kirk: “Lo llenamos”

José Jerí saluda designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación: “Espero que sea prudente y moderado, no como Delia Espinoza”

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga anuncia reconciliación con MTC, pero César Sandoval indica que no cambiará de opinión técnica

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello es presentada

María Pía Copello es presentada como la Reina del TikTok en Telemundo: de la pantalla chica al estrellato en redes

Yahaira Plasencia le da su apoyo a Paula Arias tras acusaciones de deuda de Daniela Darcourt, Kate Candela y Angie Chávez

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Florcita Polo se rompió por culpa de su perro

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

DEPORTES

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking