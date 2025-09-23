Reconocimiento de la UNESCO en Perú: Geoparque Colca y Volcanes de Andagua obtiene Tarjeta Verde y asegura su permanencia en la red mundial

El Geoparque Mundial de la UNESCO Colca y Volcanes de Andagua obtuvo la Tarjeta Verde durante la XI Conferencia Mundial de Geoparques en Temuco, Chile.

El Geoparque Mundial de la UNESCO Colca y Volcanes de Andagua recibió un reconocimiento que refuerza su permanencia dentro de la red internacional más importante de áreas geológicas. Durante la XI Conferencia Mundial de Geoparques UNESCO, realizada en Temuco, Chile, este territorio de Arequipa obtuvo la Tarjeta Verde, distinción que confirma la calidad de su gestión y la continuidad de su designación global.

El anuncio se convirtió en un respaldo a los esfuerzos realizados en la región para mantener un equilibrio entre conservación, educación y turismo sostenible. Desde las autoridades regionales hasta las comunidades locales, distintos actores han contribuido para consolidar un modelo que combina ciencia, cultura y desarrollo económico en un mismo espacio.

La delegación de Arequipa estuvo encabezada por la vicegobernadora regional, Dra. Ana María Gutiérrez, quien representó al Gobierno Regional en el evento internacional. El reconocimiento, además de garantizar la permanencia del geoparque en la red, abrió nuevas perspectivas de cooperación con otros territorios que enfrentan retos y objetivos similares en diferentes partes del mundo.

Este resultado muestra la importancia de un trabajo articulado. Gobiernos locales, instituciones y pobladores han encontrado un punto común en la conservación del territorio y en la revalorización de sus costumbres y saberes ancestrales, elementos que acompañan la propuesta de sostenibilidad que distingue a los Geoparques Mundiales de la UNESCO.

Reconocimiento internacional al geoparque arequipeño

Este reconocimiento garantiza su permanencia en la red internacional por cuatro años más, tras un riguroso proceso de evaluación.

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Meza Cruz, expresó su satisfacción ante la distinción: “Este es un paso más para que nuestro geoparque siga siendo un modelo de desarrollo sostenible, mostrando al mundo la riqueza natural, cultural y espiritual de nuestra región”. Sus palabras resumen el impacto que genera este reconocimiento en la proyección internacional de Arequipa.

La Tarjeta Verde ratifica que el Colca y Volcanes de Andagua cumple con los estándares exigidos por la UNESCO. Se trata de un proceso riguroso de evaluación, en el que se revisa la gestión del territorio y la capacidad de integrar a las comunidades en proyectos de geoconservación, educación y turismo.

La participación en Temuco también abrió puertas a nuevas alianzas con geoparques de otros continentes. Entre ellos destacan el Geoparque Quarta Colonia en Brasil, el Schelde Delta en Bélgica, el Naturtejo en Portugal y el Volcanes de Calatrava en España. Estos vínculos permitirán intercambiar experiencias, desarrollar capacidades técnicas y fomentar iniciativas conjuntas que fortalezcan el turismo especializado.

El rol de los Geoparques Mundiales de la UNESCO

Este lugar le pertenece a Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú y Chile - crédito Unesco

Los Geoparques Mundiales son áreas geográficas reconocidas por la UNESCO por su valor geológico internacional y por un modelo de gestión que vincula conservación, educación y desarrollo sostenible. Actualmente existen 229 distribuidos en 50 países.

Su propuesta integra el patrimonio geológico con el legado cultural, natural e inmaterial de cada zona, lo que busca sensibilizar a la sociedad frente a desafíos globales como el uso responsable de los recursos, el cambio climático y los riesgos naturales. La finalidad no es solo preservar formaciones y paisajes, sino también impulsar la identidad local y nuevas oportunidades económicas a través del geoturismo.

Un aspecto central de estos territorios es su enfoque “de abajo hacia arriba”. El proceso involucra a comunidades locales, autoridades, propietarios de tierras y organizaciones sociales, quienes participan en el diseño de estrategias para el manejo del geoparque. Este modelo colaborativo ha demostrado que la conservación puede ir de la mano con el desarrollo local.

Evaluación y permanencia en la red

La designación como Geoparque Mundial de la UNESCO no es indefinida. Cada cuatro años se lleva a cabo un proceso de revalidación en el que se revisa el desempeño del área. Existen tres posibles resultados: la Tarjeta Verde, que confirma la permanencia; la Tarjeta Amarilla, que otorga dos años para subsanar observaciones; y la Tarjeta Roja, que significa la pérdida de la categoría.

El Colca y Volcanes de Andagua obtuvo nuevamente la Tarjeta Verde, lo que asegura su presencia en la red mundial por otros cuatro años. Esto implica un respaldo a las políticas implementadas y al compromiso de las comunidades que participan activamente en su gestión.