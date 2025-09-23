Perú

Picadura de abeja: ¿Qué hacer y por qué podría causar la muerte, según Minsa?

El desconocimiento sobre los síntomas y la falta de atención inmediata pueden agravar el cuadro clínico tras el contacto con estos insectos. El infectólogo Manuel Espinoza Silva brinda recomendaciones

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Picadura de abeja: ¿Qué hacer
Picadura de abeja: ¿Qué hacer y por qué podría causar la muerte, según Minsa?| Foto: La tienda de Apicultor

En las últimas horas, se difundió un video donde una promotora de inmobiliaria fue atacada por enjambres de abejas en el distrito de Santiago de Surco en plena vía pública. Algunos presenciaron el hecho y se comunicaron con el Serenazgo, quienes auxiliaron a la joven con extintor para tratar de persuadir a los insectos y poner a salvo a la víctima.

La municipalidad del distrito evidenció que en una vivienda de tercer piso se había instalado un criadero de abejas sin ninguna autorización, lo cual ponía en riesgo a varias familias. Es así como el Instituto Nacional de Salud (INS) brinda detalles de cómo puedes protegerte y cuándo el daño puede ser severo.

Dan de alta a mujer atacada por enjambre de abejas en Jesús María| 24 Horas

¿Una picadura de abeja puede causar la muerte?

Una picadura de abeja puede convertirse en una emergencia médica con desenlace fatal, especialmente para quienes presentan alergia a las toxinas de estos insectos. Así lo advirtió el infectólogo Manuel Espinoza Silva del INS, que subrayó la importancia de actuar con rapidez ante cualquier incidente de este tipo.

Explicó que el riesgo de muerte por picadura de abeja aumenta considerablemente en personas alérgicas, ya que el veneno puede desencadenar una reacción alérgica severa conocida como anafilaxia.

“Las toxinas que producen las abejas pueden desencadenar una reacción alérgica severa, ocasionando insuficiencia respiratoria y, en casos extremos, la muerte”, detalló el médico.

Además, precisó que, incluso en personas sin antecedentes de alergia, la situación puede volverse crítica si se reciben entre 100 y 500 picaduras de manera simultánea, lo que puede provocar un síndrome de envenenamiento con desenlace fatal.

Por qué una picadura de
Por qué una picadura de abeja puede ser más peligrosa de lo que parece| Andina/MInsa

¿Qué hacer tras una picadura de abeja?

Ante una picadura de abeja, el médico recomendó retirar de inmediato el aguijón de la piel, ya que mientras permanezca incrustado sigue liberando veneno en el organismo. La institución aconseja acudir rápidamente a un establecimiento de salud si se presentan síntomas como enrojecimiento, hinchazón, dificultad para respirar, mareos o pérdida de conciencia.

La atención médica oportuna resulta fundamental para evitar complicaciones mayores, especialmente en casos de reacción alérgica severa.

Prevención y recomendaciones para evitar ataques

Respecto a las causas de los ataques, el infectólogo Espinoza Silva indicó que las abejas suelen responder de forma agresiva ante ruidos intensos, la muerte de algunos miembros del enjambre o daños en su hábitat, ya que perciben estas situaciones como amenazas a su colmena.

El mensaje de ataque puede propagarse hasta 900 o 1.000 metros de distancia, lo que incrementa el riesgo de que más personas resulten afectadas.

“Para huir de abejas agresivas lo recomendable es correr en zigzag, esconderse bajo un vehículo o ingresar a un lugar cerrado que impida su ingreso”, señaló.

Dan de alta a joven
Dan de alta a joven atacada por enjambre de abejas en Jesús María: vivienda funcionaba como criadero| Panamericana

El INS también dirigió recomendaciones específicas a los apicultores y a la comunidad en general para prevenir incidentes. Entre las medidas sugeridas se encuentra la correcta ubicación de las colmenas, evitando su instalación cerca de zonas habitadas o vías públicas, y la adopción de prácticas que minimicen la alteración del entorno de las abejas.

En caso identifiques instalaciones de colmenas en viviendas puedes comunicarte con el Serenazgo de tu distrito para que se realice la denuncia correspondiente y luego sea reportado a Serfor.

Temas Relacionados

Picadura de abejaInstituto Nacional de SaludMinsaperu-noticias

Más Noticias

Hernán Romero, figura emblemática de la actuación peruana, murió a los 83 años

Con más de seis décadas de trayectoria, Romero fue un referente de la actuación nacional, admirado por colegas y público. Su partida deja un profundo vacío en la cultura peruana.

Hernán Romero, figura emblemática de

Jorge Luna sorprende al responder si será padrino del hijo de Ricardo Mendoza

El comediante sorprendió con su decisión en caso sea invitado a bautizar al primogénito de su gran amigo

Jorge Luna sorprende al responder

“Muchos peruanos nos denigraban y Rizola nos quitó los celulares”: Voleibolista de Perú Sub 17 hizo fuerte confesión tras Sudamericano

Victoria Olavarría reveló la medida que tomó el técnico de la selección peruana para que no les afectara las críticas. “Nos decían que éramos gorditas o flaquitas”, añadió

“Muchos peruanos nos denigraban y

“A Christian Cueva le hicieron un préstamo de 80 mil dólares”: la crítica de exjugador ecuatoriano a Emelec tras no valorar a ‘joya’ de 20 años

Iván Hurtado reveló que el ‘bombillo’ le dio una suma de dinero importante al ‘10′ peruano luego de que no querer mejorarle el contrato a Diogo Bagüí

“A Christian Cueva le hicieron

Digemid ordena retiro inmediato de ketorolaco y otros fármacos tras detectarse partículas extrañas en su composición

La medida incluye la destrucción total de los lotes afectados y distribuidos en el país, con el fin de proteger a los pacientes

Digemid ordena retiro inmediato de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de Dina Boluarte recortó

Gobierno de Dina Boluarte recortó el presupuesto de prevención y lucha anticorrupción en casi 50 %, advierte la Contraloría

Juicio a Susana Villarán por millonarios aportes de Odebrecht y OAS se retomará este miércoles 24 de septiembre

Susana Villarán admite que recibió dinero de Odebrecht, pero rechaza ser una persona corrupta: “Sí fue una suma importante”

Jóvenes peruanos sienten vergüenza de los partidos políticos: Urpi Torrado de Datum advierte ausentismo en las próximas Elecciones 2026

Juan José Santiváñez a favor de retirar a los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela: “Si yo fuera el fiscal de la Nación, lo haría”

ENTRETENIMIENTO

Hugo García pasea de la

Hugo García pasea de la mano con Isabella Ladera en Miami: Pareja sigue unida pese a escándalo de filtración de video íntimo

Hernán Romero, figura emblemática de la actuación peruana, murió a los 83 años

Jorge Luna sorprende al responder si será padrino del hijo de Ricardo Mendoza

La emotiva reacción del padre de Ricardo Mendoza tras enterarse de que será abuelo en pleno show en París: “Es un regalo”

Magaly Medina cuestiona el carisma de Laura Huarcayo para reemplazar a María Pía Copello en ‘MQM’: “No tiene chispa”

DEPORTES

“Muchos peruanos nos denigraban y

“Muchos peruanos nos denigraban y Rizola nos quitó los celulares”: Voleibolista de Perú Sub 17 hizo fuerte confesión tras Sudamericano

“A Christian Cueva le hicieron un préstamo de 80 mil dólares”: la crítica de exjugador ecuatoriano a Emelec tras no valorar a ‘joya’ de 20 años

Óscar Ibáñez reveló si puso a los jugadores de la selección peruana en contra de Jean Ferrari: “Son personas adultas”

Sporting Cristal vs Universitario: día, hora y canal Tv confirmado del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?