Joven atacada por enjambre de abejas en Jesús María fue dada de alta: vivienda funcionaba como criadero

La joven que repartía volantes para una empresa inmobiliaria fue dada de alta tras haber sufrido un ataque de más de doscientas abejas en la zona de Jesús María. El hecho ocurrió mientras la trabajadora cumplía tareas en la vía pública, cuando el enjambre la cubrió en cuestión de segundos.

La afectada solicitó auxilio con gritos que fueron escuchados a varias cuadras, lo que alertó a vecinos y al personal de serenazgo de Jesús María, quienes también resultaron heridos por las picaduras al intentar asistirla, de acuerdo con el reporte obtenido por Panamericana Televisión. Una testigo relató que la joven, desesperada, pidió ayuda a los trabajadores de la sala de ventas de la inmobiliaria donde prestaba servicios, pero no recibió respuesta.

“Eran gritos pidiendo auxilio, pensaba que se trataba de una actividad quizá de violencia, un robo, pero no, se trataba de una trabajadora que estando a unos pasos de la puerta de su de la empresa en el que trabajaba, inmobiliaria Albamar, pedía auxilio e incluso se arrodilló ante los mismos trabajadores que, por favor, la auxilien, le abran la puerta, pero ellos lo cerraron inmediatamente”, señaló una vecina.

Dan de alta a joven atacada por enjambre de abejas en Jesús María: vivienda funcionaba como criadero| Panamericana

Comunicado de Albamar

La inmobiliaria Albamar difundió un comunicado donde aclaró que el hecho generó una situación de emergencia en la que vecinos, transeúntes, miembros del serenazgo y efectivos de la Policía Nacional intentaron auxiliar a la persona afectada. Sin embargo, la magnitud del enjambre dificultó una asistencia inmediata”, detalla el comunicado. El dueño de las colmenas controló la situación y permitió el traslado de la persona al Hospital Loayza.

La empresa recalcó que su personal acompañó a la trabajadora durante la atención médica. “Desde el primer momento, personal de Grupo Albamar se aseguró de que la trabajadora recibiera atención médica, y de que no existieran complicaciones”, afirmaron en el texto.

En respuesta a versiones periodísticas que indicaban presunta falta de ayuda, Albamar aclaró que esta versión no refleja lo ocurrido. “Tanto el personal de seguridad de la sala de ventas como nuestros volanteros intentaron auxiliar a la afectada, tratando de espantar a las abejas. No obstante, al verse también atacados, tuvieron que ponerse a resguardo”.

La inmobiliaria afirmó que no se desentendió del hecho, expresó su solidaridad y agradeció la intervención de vecinos y autoridades. “Reiteramos que en ningún momento nos desentendimos del hecho y que brindamos todo el apoyo posible a la colaboradora afectada”, concluyeron. Albamar comunicó además que investiga cómo se permitió la instalación de colmenas en la zona residencial, hecho que “representaba un riesgo para transeúntes, trabajadores de la zona y nuestro propio personal”.

Vivienda funcionaba como criadero

Durante las labores de emergencia, la joven fue trasladada inicialmente al hospital Loayza, a pesar de encontrarse a solo dos cuadras del hospital Rebagliati. Personal municipal acompañó el traslado, ya que las abejas permanecían adheridas a su cabello, rostro, cuello y espalda, ocasionándole inflamación y múltiples lesiones.

El incidente puso en evidencia que en el tercer piso del predio donde ocurrieron los hechos funcionaba un criadero de abejas con al menos dos colmenas instaladas desde hace varios años, según verificaron autoridades municipales. La Municipalidad de Jesús María multó a los responsables y dio aviso al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Vecinos consultados aseguraron que no es la primera vez que se producen incidentes con abejas en el sector. El ataque provocó también lesiones a dos serenos, quienes colaboraron en el rescate.

Joven sobrevivió a ataque de abejas en Jesús María, investigan la presencia de criadero| Panamericana

El caso reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad para trabajadores expuestos en la vía pública y sobre la responsabilidad empresarial al mantener criaderos de abejas en zonas urbanas. El estado de salud de la joven evoluciona favorablemente, aunque continúa bajo observación médica debido a las lesiones y la inflamación producida por las picaduras.

Hasta el momento, la empresa inmobiliaria no ha emitido ningún comunicado al respecto. Mientras que, la municipalidad y la PNP acudieron al inmueble para intervenir.

Recomendaciones

Cubre tu rostro y la cabeza lo mejor posible con ropa, chamarra o cualquier objeto disponible, de modo que protejas especialmente ojos, boca, nariz y oídos.

Aléjate con pasos rápidos y constantes del área donde están las abejas. No te detengas a recoger objetos ni a espantarlas.

No intentes esparcirlas con extintores directamente sobre la víctima, debido a que perjudica la salud del atacado.

Busca atención médica urgente si presentas múltiples picaduras (especialmente en cabeza o cuello), dificultad para respirar, hinchazón generalizada o síntomas de reacción alérgica como urticaria, vómitos o mareo.