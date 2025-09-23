Perú

Corte de agua para este 24 de septiembre por más de 12 horas: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Sedapal recomienda a los habitantes almacenar agua previamente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo en que se mantenga la suspensión del servicio

Por Alejandro Aguilar

Sedapal suspenderá el servicio de
Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Andina.

La empresa Sedapal informó a través de sus plataformas digitales que se registrará una corte temporal de agua potable en varias zonas de Ate, San Juan de Lurigancho, Barranco, Santiago de Surco, San Borja, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

Según indicó la compañía estatal, esta suspensión responde a labores de limpieza en los reservorios y empalme de tuberías con el objetivo de mantener la calidad y seguridad del suministro para los usuarios.

¿Cuáles son los distritos afectados?

Ate

Sector 176

  • Asoc. Viv. El Milagro de Mayo
  • A. H. Nuevo Amanecer
  • Asoc. Jesús de Nazareth
  • A. H. Amauta Zona B

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

San Juan de Lurigancho

Sector 424

  • A. H. Unión y Progreso Sector Los Claveles
  • A. H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo
  • A. H. Cangallo Ampliación 2
  • A. H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero
  • Asoc. Mano de Dios
  • Asoc. Los Huertos de Canto Grande
  • Asoc. Mira del Éxito
  • AF Cerrito Rico
  • Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre
  • A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre
  • A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico
  • Asoc. Virgen del Carmen

Hora: 8 a. m. - 9 p.m.

  • Agru. Reincorporación Nueva Jerusalén
  • Agru. Incorporados a Nueva Jerusalén II
  • Agru. Raíces de Jicamarca
  • Agru. 24 de Enero
  • A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo
  • Agru. Las Viñas
  • A. H. Nuevo Santa Cruz
  • Agru. Nueva Imagen
  • Agru. 28 de Julio
  • A.H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II
  • Agru. Virgen del Carmen
  • Agru. Ricardo Chiroque II
  • A. H. César Vallejo
  • Agru. 1ro de Mayo Ampl.

Hora: 8 a. m. - 9 p. m.

Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

Barranco

Sector 74

  • Urb. La Poblana
  • Urb. Tejada Alta
  • Urb. Tejadita
  • Conjunto Residencial Torres de Barranco

Hora: 12 m - 1 p. m.

Surco

Sector 125

  • Asoc. Los Huertos de Villa
  • Asoc. Los Sauces
  • Asoc. San José
  • Asoc. Surco Viejo
  • Villa Mercedes
  • Cercado
  • P.J. San Carlos
  • P.J. Villa Santa Isabel

Hora: 12 m - 1 p. m.

Sedapal recomienda a los habitantes
Sedapal recomienda a los habitantes almacenar agua de forma previa - Créditos: Freepik.

San Borja / Santiago de Surco / San Juan de Miraflores / Chorrillos

Motivo: Reparación de tubería de Diámetro Nominal 1000 mm

Sectores 66, 73, 87, 88, 89, 91, 93, 123, 297, 298, 299, 302, 303

  • Parcialmente San Borja (sector 88)
  • Parcialmente Santiago de Surco (sectores 87, 91, 123)
  • Parcialmente Chorrillos (sectores 298, 299, 302)

Límites: av. El Derby, av. El Polo, av. Raúl Ferrero, límite distrital con La Molina, límite distrital con San Juan de Miraflores, av. Salvador Allende, av. Los Faisanes, av. Alameda Sur y av. Pastor Sevilla.

Fecha/Hora de inicio de la interrupción: 24 de septiembre (11 p.m.)

Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: 25 de septiembre (5 a.m.)

Sedapal anunció corte de agua
Sedapal anunció corte de agua para este 24 de septiembre - Créditos: Freepik.

La av. Pumacahua, Panam. Sur, av. Huaylas, av. Las Gaviotas, límite con la Base Aérea Las Palmas, av. Los Próceres, av. Caminos del Inca, av. Angamos Este, av. P. Mir, av. Bielovucic Cavalier y av. Panamericana Sur tampoco tendrán corte de agua.

*A partir desde las 07 p.m. del 24/09/2025 se abastecerá con camiones cisterna a los establecimientos de Salud y compañías de bomberos, indicando la ruta según se indica a continuación:

Ruta 1: sectores 87, 88, 89 y 91

Ruta 2: sectores 93, 123, 302 y 303.

Ruta 3: sectores 66, 73, 297 y 298.

Fecha/Hora de inicio de la interrupción: 24 de septiembre (11 p.m.)

Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: 25 de septiembre (5 a.m.)

