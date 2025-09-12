Perú

Ministro de Transportes anuncia que se desarrollará expediente técnico para saber cuánto costarán las obras del tren Lima-Chosica

La decisión fue respaldada por diversas instituciones técnicas y gremiales, que coincidieron en que la obra debe avanzar sin presiones externas y bajo estándares internacionales de seguridad

Alejandro Delgado Tong

El Gobierno dio un paso más en el impulso del tren Lima–Chosica. El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, informó que se elaborará un expediente técnico que permitirá determinar con precisión los costos y plazos de las obras de infraestructura necesarias para concretar el proyecto. Esta decisión fue anunciada tras la última sesión de la mesa técnica, en la que participaron diversos colegios profesionales, la concesionaria, Ositran, autoridades locales y representantes de la sociedad civil.

Sandoval destacó que se ha llegado a un consenso para avanzar en paralelo en varias líneas de trabajo, con el objetivo de no demorar más la ejecución de una obra largamente esperada por la población del este de Lima. Sin embargo, dejó en claro que los procedimientos se llevarán a cabo con responsabilidad, sin ceder a presiones externas ni a intentos de acelerar etapas clave que comprometan la seguridad o la transparencia del proyecto.

Expediente técnico y proyecto de adenda

El titular del MTC explicó que el expediente técnico será elaborado de manera simultánea con la revisión del proyecto de adenda planteado por la concesionaria. Este proceso, según lo señalado en la reunión, demandará cerca de dos años, mientras que el análisis de la adenda tomaría alrededor de nueve meses. Ambos instrumentos permitirán establecer con exactitud cuánto costarán las obras del tren y el tiempo que se requerirá para su ejecución.

“El objetivo es tener una hoja de ruta clara que asegure decisiones responsables y ajustadas a los estándares técnicos”, señaló Sandoval. Además, puntualizó que nadie puede forzar a su sector a firmar una adenda en plazos irrazonables, pues ello constituiría un acto irregular.

Acuerdos con profesionales y gremios

El ministro destacó que el proceso ha contado con la participación activa de entidades como el Colegio de Economistas, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, Ositran, Sutran y representantes de la sociedad civil. Cada institución presentó observaciones y propuestas técnicas que fueron recogidas para llegar a las conclusiones finales.

Uno de los puntos más resaltados fue el respaldo del Colegio de Economistas a la idea de reactivar el acuerdo alcanzado en 2005 sobre el transporte en la zona este de la capital, que servirá como referencia para el proyecto integral. “Vamos a retomar ese compromiso, actualizarlo y ponerlo en marcha con el apoyo de todos los actores involucrados”, afirmó el ministro.

Seguridad como prioridad

Durante la conferencia posterior al Consejo de Ministros, Sandoval recordó que la seguridad de los pasajeros y de las comunidades vecinas al trazado del tren es un aspecto no negociable. En esa línea, transmitió la posición de la Defensoría del Pueblo, que expresó de manera clara que no se puede actuar con irresponsabilidad ni poner en riesgo vidas humanas.

Los especialistas que participaron coincidieron en que el desarrollo del expediente técnico, la señalización ferroviaria y la instalación de cruces automatizados deben ejecutarse con el rigor adecuado, respetando cada etapa establecida por los estándares internacionales.

Propuesta de operación bajo APP

Otro tema tratado en la mesa técnica fue la propuesta de la organización Luz Ámbar, que planteó que la operación del tren se realice mediante una Asociación Público-Privada (APP). El ministro precisó que esta alternativa será evaluada como parte de la propuesta integral, sin dejar de lado otras modalidades que puedan garantizar eficiencia y sostenibilidad.

Sandoval recalcó que el Estado busca un modelo de gestión que asegure un servicio continuo, seguro y que cumpla con la demanda de miles de ciudadanos que diariamente se trasladan entre Lima y Chosica.

Participación y ausencias

La última mesa técnica contó con la presencia de autoridades locales, entre ellas el alcalde de Chosica, quien expresó su preocupación por las demoras y defendió la urgencia del proyecto más allá de los aspectos técnicos. No obstante, a la sesión no asistieron representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuya participación es clave en un proyecto que atraviesa varias jurisdicciones de la capital.

Pese a ello, el MTC aseguró que seguirá coordinando con todas las instancias necesarias para garantizar que el tren Lima–Chosica se convierta en una realidad. “El compromiso del sector es avanzar con firmeza, escuchando a todas las partes y actuando dentro de la ley”, concluyó el ministro.

