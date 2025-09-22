Perú

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El brasilero sorprendió al referirse a la pedida de mano de André Bankoff a la popular Cachaza, pero no pudo evitar de su exromance

El reciente anuncio del compromiso de Carol Reali con André Bankoff generó impacto en el entorno mediático y entre sus seguidores. La noticia tomó relevancia, especialmente por la reacción pública de Rafael Cardozo, expareja de la popular modelo, quien acudió este lunes al programa América Hoy y compartió su perspectiva ante la nueva etapa sentimental de Reali.

Durante la emisión en Ciudad de Lima, la atención giró hacia la respuesta del exintegrante de realities tras la propuesta de matrimonio a su expareja. Rafael Cardozo expresó: “Le deseo lo mejor, por lo menos se ve que están felices”, frase que marcó el tono prudente con el que abordó la situación.

La pregunta de Janet Barboza sobre si aún conservaba sentimientos hacia Cachaza resultó directa y su contestación mantuvo la mesura: “Lo único que me queda es respeto y lo que tengo en la cabeza es que ella es buena persona y ahora lo que veo es que chau a Cachaza porque creo que se va a Brasil. Yo creo que ahora con la pedida de mano, creo que se muda a Brasil”.
La relación previa entre Carol Reali y Rafael Cardozo se prolongó por una década, incluido un compromiso que se disolvió de forma inesperada a los pocos meses de haberse realizado. Distintos comentarios en redes sociales y medios recordaron esa etapa tras el anuncio actual de Reali y Bankoff, relación que suma más de dos años de solidez antes del reciente compromiso.

Consultado en el set televisivo, Cardozo ofreció detalles acerca de su propia pedida de mano realizada en 2022. El brasileño clarificó que la decisión de comprometerse no coincidió con el mejor momento de la pareja.

“Yo cuando he pedido en el 2022, ya no estábamos bien al 100%, estábamos en problemas. Entonces yo creo que el mejor momento para hacer una pedida de mano es cuando está todo bien, maravilloso”, admitió.
Enfatizó que su intención era reencauzar la relación: “El sentimiento era el mismo, pero fue parte mía para tratar de arreglar la situación, yo creo que fue mi error”, reconoció. También admitió que intentó que el romance se reavivara, pero concluyó que esa estrategia “no sirvió”.

Por su parte, Carol Reali celebra actualmente el inicio de una nueva etapa junto a André Bankoff. La noticia no solo marca un nuevo rumbo para la artista de origen brasileño, sino que también remueve recuerdos en la memoria pública sobre su largo vínculo anterior con Cardozo y las expectativas frustradas en aquella relación.

Así anunció Cachaza su compromiso

Carol Reali, conocida como Cachaza, reveló a través de sus redes sociales su compromiso con el actor André Bankoff. La pedida de mano, ocurrida frente al mar en Brasil y en el cumpleaños de Bankoff, se difundió el 20 de septiembre. La modelo compartió imágenes del momento y un mensaje lleno de emoción: “SIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre”.

La publicación rápidamente reunió muestras de afecto de sus seguidores y de figuras del espectáculo. Cachaza tiene 35 años y mantiene una relación de más de dos años con Bankoff. El actor también hizo público su mensaje: “Te amo mi amor, que Dios nos bendiga siempre. Yo quiero construir una familia contigo y caminar de manos atadas hasta el final de nuestras vidas”.

