Parque de las Leyendas celebra el día del Rinoceronte: actividades, entradas y horarios para ver a Valentina en el zoológico

Valentina consume más de 100 kilos de hierbas frescas cada día. Foto: Agencia Andina

El Día Mundial del Rinoceronte será recordado en Lima con una jornada especial en el Parque de las Leyendas, sede San Miguel. El evento, programado para este lunes 22 de septiembre, busca sensibilizar a los visitantes sobre la conservación de esta especie y resaltar el papel de Valentina, la rinoceronte india que vive en el zoológico capitalino.

La cita comenzará a las 3:30 de la tarde con un enriquecimiento ambiental destinado a Valentina, mientras que especialistas en educación ofrecerán una charla sobre la relevancia ecológica de estos animales. Esta celebración forma parte de las actividades internacionales que destacan la importancia de proteger a los rinocerontes, considerados una de las especies más amenazadas del planeta.

¿Quién es Valentina, la rinoceronte india del Parque de las Leyendas?

Valentina arribó a Lima en noviembre de 2023 procedente del zoológico de Plackendale, en Bélgica. Desde su llegada, pasó por diversas evaluaciones médicas, de conducta y alimentación antes de ser presentada al público en la zona Internacional del recinto.

Valentina recibe masajes con arcilla para proteger su piel sensible. Foto: Difusión

Con un peso superior a la tonelada y media, Valentina se ha convertido en una de las mayores atracciones del zoológico. Su dieta es estrictamente vegetal y está compuesta por más de 100 kilos de hierbas frescas al día, lo que refleja el régimen alimenticio característico de su especie.

Día Mundial del Rinoceronte 2025: actividades en el Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas ha preparado una programación especial para los asistentes. A las 3:30 p.m., el equipo de cuidadores llevará a cabo el enriquecimiento ambiental de Valentina, lo que permitirá al público observar de cerca cómo se fomenta su bienestar físico y mental.

Posteriormente, el personal del área de educación explicará a los visitantes las características biológicas del rinoceronte indio, así como los riesgos que enfrenta su especie en el mundo. Con estas actividades, se busca promover la conciencia sobre la necesidad de proteger a estos mamíferos.

¿Por qué el rinoceronte indio está en peligro de extinción?

Día Mundial del Rinoceronte 2025: conoce a Valentina, la gigante de 1.5 toneladas en el Parque de las Leyendas. Foto: Andina

En el planeta existen cinco especies de rinocerontes: blanco, negro, de Java, de Sumatra y el rinoceronte indio. Esta última figura en la categoría “vulnerable” de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la caza furtiva y la pérdida de su hábitat natural.

El rinoceronte indio se distingue por su piel de tono marrón grisáceo, marcada por pliegues que le dan un aspecto similar a una armadura, y por poseer un único cuerno que puede medir entre 10 y 36 centímetros. Actualmente, se estima que sobreviven menos de dos mil ejemplares en libertad.

Entradas y horarios para visitar al rinoceronte en Lima

El público puede visitar al Parque de las Leyendas todos los días de la semana y feriados entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. El ingreso tiene un costo de 18 soles para adultos y 10 soles para niños de 3 a 12 años en cualquiera de sus sedes.

En San Miguel se encuentra Valentina, considerada un símbolo de conservación en el Perú. Quienes participen en la jornada del Día Mundial del Rinoceronte podrán conocerla en su recinto y observar de cerca las actividades que forman parte de su cuidado diario.