Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que me sigan diciendo lo que quieran, me baño en manteca, me llega”

Dina Boluarte respondió con firmeza a las críticas hacia su gestión en un encuentro con la Asociación de Alcaldesas del Perú

La presidenta Dina Boluarte se expresó con firmeza este martes ante las críticas hacia su administración, durante un encuentro con representantes de la Asociación de Alcaldesas del Perú (ADADP) realizo en el Palacio de Gobierno.

Durante su discurso, transmitido por TV Perú, se refirió a los sondeos que la sitúan como la gobernante más impopular de Latinoamérica, con una aprobación que oscila entre el 2 % y el 3 % a nivel nacional.

“Todavía persiste esa presencia del machismo, pero también hay envidia de algunas mujeres. A veces, por ese machismo y esa envidia, no logran ver más allá de sus narices, y algunas personas insultan, critican, ofenden, difaman”, señaló al asegurar que no se destinará recursos del erario a “publicidad estatal”.

La jefa de Estado indicó que su respuesta ante esos ataques será el trabajo. “Nosotras, las mujeres, con trabajo y resultados concretos, les tapamos la boca a todos. Y no les hacemos caso, porque en nuestro corazón y nuestra fuerza está la convicción de lo que estamos haciendo”, manifestó.

Boluarte señaló que las críticas hacia ella provienen en parte del machismo y la envidia de algunas mujeres

“Estas encuestadoras dicen que Dina Boluarte tiene no sé cuántos ceros de desaprobación. Y cada vez que voy al Perú profundo, aquí mismo en Lima, [recibo] el cariño de las personas que dicen ‘siga adelante, no les hagas caso’. Esa es la mejor encuesta”, añadió.

Frente a la presión mediática y los cuestionamientos públicos, Boluarte afirmó haber aprendido a sobrellevarlos: “A mí que me sigan diciendo todo lo que me quieran decir. Yo ya aprendí, me han dicho que me tengo que bañar en aceite. No, me baño en manteca, así que me llega”, comentó con ironía.

“En mi corazón, en mis manos limpias, está la fortaleza de este gobierno, porque no le estamos robando un solo sol al Estado peruano ni a nuestro pueblo”, subrayó, antes de destacar que continuará impulsando programas sociales como Llamkasun Perú, Foncodes y Pensión 65.

Peritaje

La declaración de la mandataria días después de que Cuarto Poder revelara un peritaje realizado por tres expertos del Ministerio Público, que confirmó la voz del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, en un audio grabado por un policía.

Fuente: Cuarto Poder

En la grabación, Santiváñez asegura que Boluarte pidió “tumbar” a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP) a cambio del cargo ministerial. Además, menciona la posibilidad de usar el cofre presidencial para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.

El análisis de voz, realizado con el software científico SIS II, indicó que “las muestras dudosas e indubitadas corresponden al mismo locutor, con un alto nivel de probabilidad de identificación”.

A nivel cualitativo, se observó una “similitud lingüística” entre las voces analizadas, determinada por la coincidencia de ocho rasgos lingüísticos clave, entre las que se incluyen la “producción de /s/ en frecuencias bajas, la elisión de la oclusiva /d/, la sonorización de oclusivas sordas y la elisión de la vibrante simple /r/“.

El examen fue realizado por Erick Cervantes, ingeniero electrónico en telecomunicaciones; Ruth Atalaya, licenciada en Ciencias Físicas; y Melissa Pariona, perita lingüística forense, bajo la autorización del juez supremo Juan Carlos Checkley.