Perú

Camisas propias, galletas de menta, azúcar y papel higiénico en exceso: los insólitos gatos del despacho de Morgan Quero

Según Cuarto Poder, el ministerio de Educación utilizó fondos públicos para compras personales o innecesarias. La cartera anunció una investigación interna en un primer comunicado, pero luego calificó el informe como una “campaña de desinformación” en otro

Por Luis Paucar

Fuente: Cuarto Poder

El despacho del ministro de Educación, Morgan Quero, utilizó fondos públicos para adquirir bienes de uso personal o sin relación directa con la urgencia del sector desde su nombramiento en abril de 2024, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

El dominical accedió a información detallada sobre los movimientos de la caja chica del ministerio. Entre los comprobantes revisados figuran gastos en prendas de vestir, lavandería, alimentos, electrodomésticos y productos de limpieza, todos financiados con el erario nacional.

A pocos días de la juramentación, el 9 de abril, la oficina de Quero pagó camisas y polos (dos de manga larga y dos de manga corta). El 18 del mismo mes se registró la compra de otras dos prendas afines. Las adquisiciones continuaron durante diciembre y enero, incluyendo blusas que, según el informe, habrían estado destinadas a funcionarias del entorno cercano.

También se adquirieron un vaporizador y un removedor de pelusas. La documentación oficial consigna además el uso de fondos estatales para el lavado de toallas y del fajín ministerial.

El programa añadió que el despacho realizó compras frecuentes de galletas en diversas presentaciones: soda, menta, vainilla, chocolate y naranja. Solo en abril de 2024, tres facturas sumaron más de 400 soles. En diciembre, otro comprobante reflejó un gasto de 335 soles por el mismo concepto. En total, se registraron 3,094 paquetes.

Otros productos adquiridos incluyen café, snacks, agua, bebidas gaseosas, frutos secos, flor de jamaica, aceite de oliva y pimienta negra, con un gasto total superior a los 8,300 soles.

Para consumir estos insumos, el despacho compró menaje: vajilla, cubiertos, jarras, vasos, saleros, un microondas y un hervidor eléctrico, todo debidamente consignado en las rendiciones oficiales del ministerio. El costo de estos artículos alcanzó aproximadamente 1,600 soles.

Respuesta del Minedu

La oficina del ministro también reportó gastos regulares en papel higiénico, toallitas húmedas y pañuelos faciales, insumos que normalmente son provistos por otras áreas administrativas.

El ministro Morgan Quero participó
El ministro Morgan Quero participó en el VI Foro de Universidades del Perú. Foto: Minedu

En un comunicado expuesto por el dominical, el ministerio anunció que investigará y sancionará “cualquier irregularidad” que detecte. “Todas las compras se realizan dentro del marco presupuestal y bajo los procedimientos de control establecidos por ley”, se lee en la misiva.

Además, justificó la adquisición de insumos de cocina para reuniones y refrigerios de la Alta Dirección, y señaló que las prendas compradas forman parte de la dotación protocolar para actos oficiales.

No obstante, en otro comunicado publicado en su cuenta de X (antes Twitter), la cartera rechazó categóricamente la “campaña de desinformación” y negó haber utilizado recursos públicos para uso personal de su titular. Además, informó que ya se corrigieron prácticas anteriores mediante la implementación de una política austera que elimina gastos innecesarios.

Quero, quien suele exaltar en público a la presidenta Dina Boluarte, ha enlodado la imagen del Gobierno tras emitir declaraciones controvertidas en el pasado. Al ser consultado sobre los 49 muertos durante las manifestaciones antigubernamentales de 2022 y 2023, respondió que los derechos humanos no son “para las ratas”.

También se refirió a los abusos sexuales cometidos por docentes en la comunidad amazónica de Condorcanqui como “prácticas culturales”, declaraciones que fueron apoyadas públicamente en su momento por la exministra de la Mujer. En esa región se detectaron casos de violencia sexual y contagios de VIH en menores de edad.

