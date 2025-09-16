Ministro Morgan Quero sobre su posible renuncia para postular en Elecciones 2026: “En su momento se verá”

Fuente: Epicentro TV

El ministro de Educación, Morgan Quero, respondió con cautela este martes ante las preguntas sobre su futuro político y una posible renuncia para postularse en las elecciones generales de 2026, donde los ciudadanos elegirán al nuevo jefe de Estado y a un Congreso que volverá a ser bicameral.

Consultado directamente sobre si dejaría el cargo, Quero evitó confirmar alguna decisión inmediata. “En su momento se verá y eso es lo único que podría decir yo”, afirmó.

Según la Ley Orgánica de Elecciones, quienes ocupen cargos públicos como ministros no pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias, salvo que renuncien o dejen su cargo al menos seis meses antes de la elección, es decir, hasta octubre de este año.

“Nosotros estamos en este momento, como usted puede verlo, abocados al sector Educación, comprometidos con la educación de nuestros jóvenes, con la mejora sustancial que reciben nuestros maestros gracias a ese compromiso de la señora presidenta constitucional de la República”, comentó a la periodista que le hizo la consulta.

El ministro Morgan Quero participó en el VI Foro de Universidades del Perú. Foto: Minedu

La posible postulación de titular de Educación genera expectativa, debido a su afiliación al partido político Ciudadanos por el Perú, concretada el 12 de marzo de 2025, casi un año después de asumir el cargo.

La agrupación fue creada por el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, quien actualmente se encuentra bajo investigación por presuntamente liderar una organización criminal que intervenía en la designación de prefectos y subprefectos, a cambio de exigir pagos ilícitos.

Según el Ministerio Público, con esas acciones buscaban “perpetuarse en el poder y continuar con el control del aparato estatal”. Al ser consultado sobre la relación de Boluarte con el partido, Quero aclaró que “él no está en ese partido, no forma parte de ningún estamento ni tiene nada que ver” con las gestiones internas de Ciudadanos.

En agosto pasado, Quero confirmó que evaluaría la opción de postular en los comicios. “Lo vamos a estar evaluando”, dijo durante un acto oficial.

En desarrollo.