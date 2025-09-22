Alerta naranja por lluvias en Lima y 16 regiones del país: Senamhi advierte riesgo de inundaciones en Cusco, Puno y La Libertad

Senamhi alerta sobre un fenómeno meteorológico de gran magnitud que afectará varias regiones del Perú. Foto: Composición Infobae Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un nuevo aviso de corto plazo de nivel naranja que estará vigente entre la 1:00 p. m. del lunes 22 hasta la 1:00 p. m. del martes 23 de septiembre de 2025. El pronóstico advierte la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en distintas regiones del país, con riesgo de aniegos, inundaciones y fenómenos asociados como descargas eléctricas, granizo y ráfagas de viento.

La alerta, difundida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), abarca principalmente zonas de la selva y la sierra, aunque también se esperan precipitaciones dispersas en la costa central y norte. Autoridades locales y poblaciones expuestas deberán mantenerse atentas a los comunicados oficiales y adoptar medidas preventivas para reducir el impacto de las precipitaciones.

¿Qué significa la alerta naranja por lluvias intensas?

Las lluvias incrementan su posibilidad al 84 % tras el ocaso. Aunque el día será estable, ráfagas alcanzarán velocidades considerables, marcando cambios típicos del clima otoñal. (EFE)

De acuerdo con el Senamhi, el nivel naranja implica un peligro importante, con precipitaciones acumuladas en 24 horas que pueden superar los 30 a 59 milímetros por día. Este nivel de lluvias puede provocar inundaciones pluviales, aniegos urbanos y desbordes de ríos o quebradas.

El aviso N°265-2025 precisa que estas condiciones se darán en un plazo corto, de 24 horas, afectando con mayor fuerza a los departamentos de Cusco, La Libertad, Madre de Dios y Puno, donde existe mayor riesgo de emergencias.

Las recomendaciones oficiales incluyen:

Proteger bienes y viviendas ante posibles inundaciones.

Evitar exponerse a descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Estar atentos a la información emitida por las autoridades regionales y locales.

El pronóstico del COEN también advierte la presencia de lluvias dispersas en la costa central, que se registrarán principalmente durante la madrugada del 23 de septiembre, con mayor incidencia en Lima y provincias cercanas. En la costa norte, se esperan precipitaciones ligeras que podrían intensificarse en algunos distritos de Piura y Lambayeque.

Aunque estas lluvias costeras serán de menor intensidad que las previstas en la sierra y selva, podrían generar tránsito vehicular lento, aniegos localizados y afectaciones menores en zonas vulnerables.

Departamentos y provincias expuestas a las lluvias intensas:

Foto: COEN - INDECI / X

AMAZONAS: Bagua, Bongará, Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba.

ÁNCASH: Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas, Yungay.

AYACUCHO: Huamanga, Huanta, La Mar.

HUÁNUCO: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Yarowilca.

CAJAMARCA: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.

CUSCO: Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba.

HUANCAVELICA: Acobamba, Angaraes, Churcampa, Huancavelica, Tayacaja.

JUNÍN: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli.

LA LIBERTAD: Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco.

LAMBAYEQUE: Ferreñafe.

LIMA: Cajatambo, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyon, Yauyos.

MADRE DE DIOS: Manu, Tahuamanu, Tambopata.

PASCO: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa, Pasco.

PIURA: Ayabaca, Huancabamba, Morropón.

PUNO: Carabaya, Sandia.

SAN MARTÍN: El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Rioja, Tocache.

UCAYALI: Atalaya, Padre Abad, Purús.

Recomendaciones ante las lluvias intensas

Las autoridades exhortan a la población a:

Revisar el estado de techos y desagües para evitar acumulación de agua.

Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

Identificar zonas seguras en caso de desbordes o huaicos.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales del Senamhi, INDECI y COEN.

El COEN también recordó que los gobiernos regionales y locales deben activar sus centros de operaciones de emergencia para monitorear de cerca las precipitaciones y coordinar una respuesta rápida ante posibles emergencias.

La ciudadanía debe estar preparada, ya que los eventos asociados como granizo, descargas eléctricas y ráfagas de viento también pueden generar daños en viviendas, cultivos y vías de comunicación.