Perú

Alerta naranja por lluvias en Lima y 16 regiones del país: Senamhi advierte riesgo de inundaciones en Cusco, Puno y La Libertad

La advertencia, difundida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), abarca principalmente zonas de la selva y la sierra, aunque también se esperan precipitaciones en la costa central y norte

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Senamhi alerta sobre un fenómeno
Senamhi alerta sobre un fenómeno meteorológico de gran magnitud que afectará varias regiones del Perú. Foto: Composición Infobae Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un nuevo aviso de corto plazo de nivel naranja que estará vigente entre la 1:00 p. m. del lunes 22 hasta la 1:00 p. m. del martes 23 de septiembre de 2025. El pronóstico advierte la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en distintas regiones del país, con riesgo de aniegos, inundaciones y fenómenos asociados como descargas eléctricas, granizo y ráfagas de viento.

La alerta, difundida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), abarca principalmente zonas de la selva y la sierra, aunque también se esperan precipitaciones dispersas en la costa central y norte. Autoridades locales y poblaciones expuestas deberán mantenerse atentas a los comunicados oficiales y adoptar medidas preventivas para reducir el impacto de las precipitaciones.

¿Qué significa la alerta naranja por lluvias intensas?

Las lluvias incrementan su posibilidad
Las lluvias incrementan su posibilidad al 84 % tras el ocaso. Aunque el día será estable, ráfagas alcanzarán velocidades considerables, marcando cambios típicos del clima otoñal. (EFE)

De acuerdo con el Senamhi, el nivel naranja implica un peligro importante, con precipitaciones acumuladas en 24 horas que pueden superar los 30 a 59 milímetros por día. Este nivel de lluvias puede provocar inundaciones pluviales, aniegos urbanos y desbordes de ríos o quebradas.

El aviso N°265-2025 precisa que estas condiciones se darán en un plazo corto, de 24 horas, afectando con mayor fuerza a los departamentos de Cusco, La Libertad, Madre de Dios y Puno, donde existe mayor riesgo de emergencias.

Las recomendaciones oficiales incluyen:

  • Proteger bienes y viviendas ante posibles inundaciones.
  • Evitar exponerse a descargas eléctricas y ráfagas de viento.
  • Estar atentos a la información emitida por las autoridades regionales y locales.

El pronóstico del COEN también advierte la presencia de lluvias dispersas en la costa central, que se registrarán principalmente durante la madrugada del 23 de septiembre, con mayor incidencia en Lima y provincias cercanas. En la costa norte, se esperan precipitaciones ligeras que podrían intensificarse en algunos distritos de Piura y Lambayeque.

Aunque estas lluvias costeras serán de menor intensidad que las previstas en la sierra y selva, podrían generar tránsito vehicular lento, aniegos localizados y afectaciones menores en zonas vulnerables.

Departamentos y provincias expuestas a las lluvias intensas:

Foto: COEN - INDECI /
Foto: COEN - INDECI / X
  • AMAZONAS: Bagua, Bongará, Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba.
  • ÁNCASH: Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas, Yungay.
  • AYACUCHO: Huamanga, Huanta, La Mar.
  • HUÁNUCO: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Yarowilca.
  • CAJAMARCA: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.
  • CUSCO: Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba.
  • HUANCAVELICA: Acobamba, Angaraes, Churcampa, Huancavelica, Tayacaja.
  • JUNÍN: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli.
  • LA LIBERTAD: Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco.
  • LAMBAYEQUE: Ferreñafe.
  • LIMA: Cajatambo, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyon, Yauyos.
  • MADRE DE DIOS: Manu, Tahuamanu, Tambopata.
  • PASCO: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa, Pasco.
  • PIURA: Ayabaca, Huancabamba, Morropón.
  • PUNO: Carabaya, Sandia.
  • SAN MARTÍN: El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Rioja, Tocache.
  • UCAYALI: Atalaya, Padre Abad, Purús.
  • Recomendaciones ante las lluvias intensas

Las autoridades exhortan a la población a:

  • Revisar el estado de techos y desagües para evitar acumulación de agua.
  • Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.
  • Identificar zonas seguras en caso de desbordes o huaicos.
  • Mantenerse informados a través de los canales oficiales del Senamhi, INDECI y COEN.

El COEN también recordó que los gobiernos regionales y locales deben activar sus centros de operaciones de emergencia para monitorear de cerca las precipitaciones y coordinar una respuesta rápida ante posibles emergencias.

La ciudadanía debe estar preparada, ya que los eventos asociados como granizo, descargas eléctricas y ráfagas de viento también pueden generar daños en viviendas, cultivos y vías de comunicación.

Temas Relacionados

SenamhiFenómeno meteorológicoCOEN-INDECIIndeciLluviasCuscoMadre de diosLa LibertadPunoInundacionesLimaperu-noticias

Más Noticias

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

No bien inició el segundo tiempo del partido, desarrollado en el estadio Campeones del 36, seis jóvenes irrumpieron el escenario para despojar objetos de utilería de la banca visitante

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

Influencer lanza insultos racistas en bus del Metropolitano: video genera indignación y la Defensoría del Pueblo exige investigación inmediata

La escena fue registrada y viralizada en redes sociales. Instituciones advierten que la discriminación es delito penado por el Código Penal

Influencer lanza insultos racistas en

Paracetamol: el consumo de este medicamento durante el embarazo no está relacionado con el autismo

El autismo es una condición del neurodesarrollo que se manifiesta en la infancia y afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento

Paracetamol: el consumo de este

Sismo sorprendió a Lima: movimiento telúrico tuvo magnitud 3.6 con epicentro al noroeste de Chilca

El temblor fue percibido como un sacudón ligero en distritos como Miraflores, San Borja, Ate y otros distritos de Lima, sin reportarse emergencias

Sismo sorprendió a Lima: movimiento

100 frases por el Día de la Primavera que inspiran optimismo, gratitud y la alegría de florecer junto con la naturaleza

La estación más colorida del año llega con un mensaje de vida y renovación; estas frases de primavera reflejan optimismo, gratitud y la alegría de crecer junto a la naturaleza

100 frases por el Día
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga anuncia reconciliación con MTC, pero César Sandoval indica que no cambiará de opinión técnica

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Dina Boluarte afirma, en EE.UU., que Perú la recibió de “manera brutal” y que “mafias corruptas” financiaron protestas de 2022

“Si soy fiscal de la Nación, saco a Rafael Vela y José Domingo Pérez en el acto”: La promesa de Tomás Gálvez contra fiscales Lava Jato

‘Ineficiente’ y ‘culpable’: Juan José Santiváñez es rechazado por peruanos por su gestión en el Minjus e investigaciones en su contra

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello es presentada

María Pía Copello es presentada como la Reina del TikTok en Telemundo: de la pantalla chica al estrellato en redes

Yahaira Plasencia le da su apoyo a Paula Arias tras acusaciones de deuda de Daniela Darcourt, Kate Candela y Angie Chávez

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Florcita Polo se rompió por culpa de su perro

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

DEPORTES

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking