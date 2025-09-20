Perú

Gremios de La Libertad rechazan posible declaratoria de toque de queda

El presidente de la Cámara de Comercio de la región, Fernando Guerra, manifestó que implementar un toque de queda en la región no resolvería la criminalidad y afectaría a sectores productivos, tras recientes atentados en Trujillo

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
GR La Libertad solicitó toque
GR La Libertad solicitó toque de queda.

El debate público sobre la posible declaratoria de toque de queda en Trujillo y otras ciudades de La Libertad se intensificó luego de los últimos atentados con explosivos, específicamente en la urbanización Las Quintanas.

Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, sostuvo en declaraciones a RPP que la evidencia demuestra que “esta medida es restrictiva para la ciudadanía y también para nuestro sector productivo”. Agregó que, lejos de resolver los problemas estructurales de seguridad, la implementación de esta restricción afectaría principalmente la economía formal sin golpear a las organizaciones delictivas que siguen operando en la ciudad.

Guerra contextualizó su postura al analizar los resultados derivados de los estados de emergencia anteriores en Trujillo, Virú y Pataz, los cuales —afirmó— “no son los óptimos y todavía no se logra ni siquiera o frenar de alguna forma nada más el gran problema del crimen organizado que tenemos”. Resaltó que la reciente ola de atentados debe entenderse como una expresión de un problema estructural más complejo que la sola búsqueda de restricciones como el toque de queda.

(Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)
(Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El líder empresarial sentenció que “si no tomamos medidas inmediatas, firmes, coherentes, inteligentes, vamos a condenar a nuestra ciudad a una permanente situación”, apelando a la urgencia de estrategias de seguridad más integrales para la región.

Dentro de los sectores afectados, Guerra remarcó el grave impacto que tendría un toque de queda sobre la industria turística, la hotelería, la restauración y lugares de entretenimiento nocturno, así como fábricas y plantas de producción que operan las 24 horas. Subrayó que la afectación trasciende a los negocios directos para incluir a proveedores y trabajadores asociados, afectando con gravedad el tejido económico regional.

Solicitud regional de estado de sitio y demandas ante el Ejecutivo

El pedido de toque de queda y estado de sitio surgió a raíz del atentado ocurrido el pasado 5 de septiembre en Trujillo, lo que motivó que el Gobierno Regional de La Libertad solicite formalmente esta intervención con el argumento de que el control de la ciudad pase a manos de las Fuerzas Armadas. Según el pronunciamiento oficial, la propuesta se sustentó en la persistencia de incidentes violentos pese a la inversión logística realizada para fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP).

(Foto: El Peruano)
(Foto: El Peruano)

El 17 de septiembre, el gobierno regional informó que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se comprometió a elevar la petición de toque de queda durante la próxima sesión del Comité Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). A su vez, el gobernador César Acuña saludó el respaldo del Ejecutivo al considerar el pedido.

Más allá de la solicitud de medidas excepcionales, el Gobierno Regional de La Libertad amplió su demanda por mayor dotación de recursos y apoyo logístico a diversas municipalidades, incluyendo Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora y Alto Trujillo. El objetivo indicado es fortalecer la respuesta ante la creciente inseguridad ciudadana en estos importantes núcleos urbanos del norte peruano.

En el análisis actual, la voz del empresariado se suma al debate nacional sobre el equilibrio entre la seguridad y la actividad económica, con énfasis en la necesidad de políticas coordinadas y sostenibles que aborden las causas profundas de la criminalidad. Fernando Guerra enfatizó que “las instituciones deben trabajar de forma unida” frente a la crisis de seguridad y alertó sobre la insuficiencia de personal policial, así como la precariedad del sistema de videovigilancia local.

Según el dirigente, las soluciones rápidas o mediáticas pueden resultar “música para el oído del ciudadano”, pero no garantizan una resolución duradera de los problemas de inseguridad. La demanda por mayor inversión, mejor coordinación y soluciones de largo plazo marca el actual pulso entre autoridades, empresarios y la ciudadanía en la región.

Temas Relacionados

Toque de quedaTrujilloLa LibertadExtorsiónCésar AcuñaPNPperu-noticias

Más Noticias

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Se juega el primer set. La selección peruana buscará dar la sorpresa cuando enfrente a la ‘verdeamarela’ en el Polideportivo Lucha Fuentes. Sigue todas las incidencias

Perú vs Brasil EN VIVO

Marcha de la Generación Z EN VIVO: jóvenes protestan en Lima este 20 y 21 de septiembre contra gobierno de Dina Boluarte y Congreso

Miles de jóvenes, junto a colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores, se reunirán en la Plaza San Martín para recorrer las principales avenidas de Lima, exigiendo transparencia en las decisiones del Gobierno y del Congreso y rechazando la reforma del sistema de pensiones

Marcha de la Generación Z

Gianluca Lapadula está de vuelta en Italia: sumó sus primeros minutos con Spezia en la Serie B 2025/26

El delantero de la selección peruana se hizo presente en la caída a manos del Juve Stabia, en el marco de la cuarta fecha del certamen local. Aspira a recuperar espacio y protagonismo

Gianluca Lapadula está de vuelta

Daddy Yankee cae rendido a la gastronomía peruana: comió pan con chicharrón y chifa en Lima

El cantante reggaetón llegó a Lima y no dudó en disfrutar de nuestros platos principales en mercado de Miraflores y Barrio Chino de Lima

Daddy Yankee cae rendido a

Bandera de One Piece acompaña protestas de la Generación Z en Nepal, Indonesia y ahora Perú: ¿Qué representa para los jóvenes?

La popular bandera ‘Jolly Roger’ del manga de Eiichiro Oda ha sido adoptada por jóvenes en todo el mundo por su mensaje de libertad y resistencia frente a la injusticia

Bandera de One Piece acompaña
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso rindió homenaje al Dr.

Congreso rindió homenaje al Dr. Aubyn Marath por liderar jornada de cirugías pediátricas gratuitas en el INSN San Borja

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar a Fiscalía y exigir un millón de dólares: “Siempre colaboré”

Eduardo Arana habría infringido neutralidad con pronunciamiento a favor de Fuerza Popular, según informe del JEE

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía le retira seguridad a pesar de revelar que teme por su vida

ENTRETENIMIENTO

Daddy Yankee cae rendido a

Daddy Yankee cae rendido a la gastronomía peruana: comió pan con chicharrón y chifa en Lima

Hermanos Yaipén revelan por qué Leslie Shaw no estará en concierto de aniversario: “Dice que dejamos de ser sus amigos”

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

Los influencers se suman a la Marcha de la Generación Z de hoy y mañana contra gobierno de Dina Boluarte

Janet Barboza hace inesperada confesión sobre Rafael Cardozo: “Yo fui antes que Cachaza en su vida”

DEPORTES

Perú vs Brasil EN VIVO

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Gianluca Lapadula está de vuelta en Italia: sumó sus primeros minutos con Spezia en la Serie B 2025/26

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por los octavos de final del torneo

Exfutbolista de la U. de Chile confía en que ‘azules’ ganarán “por amplio margen” a Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025