Perú

SENAMHI confirma niveles tóxicos de aire en Lima: ¿cuáles son los distritos más afectados?

El organismo alertó que la presencia de partículas finas supera los límites permitidos y compromete la salud de millones de limeños

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Zonas urbanas de Lima con intensa congestión que agrava los niveles de polución. | Canal N

La capital peruana enfrenta un escenario crítico por la contaminación atmosférica. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) informó que la presencia de material particulado fino alcanzó cifras que superan los límites permitidos y comprometen la salud de la población.

El organismo detalló que la situación no se limita a un punto específico, sino que varias zonas urbanas muestran índices catalogados como insalubres. Esta alerta se emite en un contexto de preocupación por el incremento de enfermedades vinculadas a la polución ambiental y la falta de medidas efectivas de mitigación.

¿Qué provoca la mala calidad del aire en Lima?

De acuerdo con especialistas del SENAMHI, el deterioro atmosférico responde a una combinación de factores. Entre ellos destacan la débil circulación del viento y la humedad elevada, condiciones que retienen los contaminantes en el ambiente. A ello se suma que más de la mitad del material particulado procede de los vehículos que circulan en la ciudad.

El 50% de los limeños
El 50% de los limeños respira aire contaminado. (Andina)

El tráfico intenso durante las primeras horas del día agrava el problema. En esas franjas horarias, la acumulación de gases y partículas se vuelve más evidente y aumenta la exposición de la ciudadanía a elementos nocivos. Este panorama genera preocupación por la dificultad de dispersión natural y el impacto directo en quienes habitan las zonas más transitadas.

¿Qué distritos registran los niveles más altos?

El SENAMHI indicó que no toda la capital presenta la misma concentración de contaminantes. Carabayllo, Comas, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Ate y Lima Centro registran cifras que superan los valores tolerables incluso para personas sin afecciones previas, aumentando el riesgo para toda la población.

Los sectores más golpeados coinciden con zonas de elevada densidad poblacional y gran número de vehículos en circulación. En ellas, la acumulación de polvo, emisiones de transporte y actividades urbanas se combina con las condiciones climáticas adversas, creando un ambiente dañino para quienes residen o trabajan allí.

Zonas urbanas densamente pobladas donde
Zonas urbanas densamente pobladas donde se reportan mayores índices de PM2.5. | Canal N

¿Qué medidas deben tomar los ciudadanos?

Ante esta alerta, el SENAMHI recomendó limitar la práctica de actividades físicas al aire libre en las áreas donde la contaminación alcanzó niveles críticos. También sugirió el uso de mascarillas con filtros especiales para quienes necesiten salir de sus hogares, con el fin de reducir la exposición a partículas finas.

El organismo agregó que se mantiene en coordinación con municipalidades y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para reforzar acciones de prevención. Estas incluyen campañas de información a los vecinos y restricciones temporales orientadas a disminuir las fuentes de contaminación en la ciudad.

¿Qué riesgos genera la exposición prolongada?

Diversos estudios resaltan que la exposición constante al PM2.5 está vinculada al aumento de casos de asma e infartos. El contacto prolongado también puede agravar enfermedades respiratorias crónicas y desencadenar complicaciones cardiovasculares.

El incremento de episodios de
El incremento de episodios de asma y sibilancias obstructivas en niños refleja un problema de salud pública creciente. Las autoridades advierten sobre el aumento de casos durante el invierno debido a factores climáticos y ambientales. Foto: IMSS

El SENAMHI advirtió que las partículas más finas son capaces de ingresar al sistema respiratorio y llegar al torrente sanguíneo. Esto incrementa el peligro en niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas preexistentes. Además, investigaciones recientes asocian este contaminante con trastornos neurológicos, lo que amplía la preocupación sobre sus efectos a largo plazo.

Temas Relacionados

SenamhiLimacontaminación de airezonas urbanasperu-noticias

Más Noticias

El papa León XIV no vendrá al Perú en el 2026: “No viaja a un país en año de elecciones”, asegura especialista

La autora de “León XIV, ciudadano del mundo, misionero del siglo XI” comentó el impasse protagonizado por el alcalde de Lima Rafael López Aliaga

El papa León XIV no

Crimen en Barrios Altos: sujetos matan a balazos a joven de 22 años en la vía pública

Testigos narraron que dos individuos dispararon más de cinco veces a la víctima mientras estaba acompañado por otra persona

Crimen en Barrios Altos: sujetos

Gian Piero Díaz revela que parece dos enfermedades crónicas, una de ellas se la heredó a sus hijos: “No la puedo combatir con nada”

El conductor reveló en una entrevista que padece , señalando que sus hijos también heredaron la misma condición, lo que ha impactado la vida familiar y lo llevó a buscar diversas alternativas para sobrellevarla.

Gian Piero Díaz revela que

Eduardo Arana habría infringido neutralidad con pronunciamiento a favor de Fuerza Popular, según informe del JEE

Jurado Electoral de Lima Centro decidirá si inicia un procedimiento sancionador contra el premier por el comunicado donde se cuestiona la demanda para que el partido de Keiko Fujimori sea declarado ilegal

Eduardo Arana habría infringido neutralidad

MTC: Hacer llamadas de emergencia malintencionadas a líneas de ayuda tiene una multa de hasta S/ 21 mil 400

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Línea 100 y la Línea 105 de la Policía Nacional del Perú

MTC: Hacer llamadas de emergencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Eduardo Arana habría infringido neutralidad

Eduardo Arana habría infringido neutralidad con pronunciamiento a favor de Fuerza Popular, según informe del JEE

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía le retira seguridad a pesar de revelar que teme por su vida

PJ revoca el fallo que anuló la investigación contra los presuntos cómplices de Patricia Benavides

La CNDDHH rechaza suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: “Buscan consolidar la impunidad”, asegura

Ministra viajó sin haber resuelto la crisis en Machu Picchu: Desilú León estará en Nueva York junto a Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Gian Piero Díaz revela que

Gian Piero Díaz revela que parece dos enfermedades crónicas, una de ellas se la heredó a sus hijos: “No la puedo combatir con nada”

Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él pudo ocultar su incomodidad: “Hay que respetar”

Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos dejan atrás los conflictos y anuncian película juntas: Así fue la reacción de sus seguidores

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

DEPORTES

Perú vs Brasil EN VIVO

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así van los partidos de las semifinales del torneo juvenil

Conflicto entre la FPV y los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿Se suspenderá el inicio del torneo nacional?

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo