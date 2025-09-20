Perú

MEF autoriza bono de S/300 para el sector público: Serán dos pagos de S/150 para el Minedu

Los apoyos pendientes acordados en el Convenio Colectivo 2024-2025 con gremios de Educación finalmente son aprobados

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
La bonificación está dirigida a
La bonificación está dirigida a los trabajadores administrativos del Minedu del 276 y 728. - Crédito Andina

Finalmente, tras meses de anticipación, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha promulgado el decreto supremo que autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 a favor de los Gobiernos Regionales, con el motivo del pago del bono de S/300 para trabajadores del Ministerio de Educación.

Esto no es otra cosa que la entrega de dos bonos de S/150 cada uno planteado en el Convenio Colectivo 2024-2025 suscrito entre el Ministerio de Educación y la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase) al que Infobae Perú ha dado seguimiento.

Se trata de dos bonificaciones, una por el concepto de “apoyo a la labor educativa” y la otra de “soporte alimenticio”. Estas están dirigidas para el personal administrativo de las Unidades Ejecutoras de Educación de los gobiernos regionales, sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Fomento del Empleo.

El bono de S/300 llegará
El bono de S/300 llegará pronto para el sector Educación. - Crédito UGEL02

Autorizan presupuesto

El decreto supremo autoriza una “transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/10 millones 295 nil 700, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Educación, a favor de 25 gobiernos regionales para financiar, de manera excepcional y por única vez, el otorgamiento de dos bonificaciones extraordinarias de S/150″.

Esto ha sido difundido en los últimos meses bajo el concepto del bono de S/300 para el personal administrativo del Minedu.

“El Titular del pliego habilitador y de los pliegos habilitados aprueban mediante resolución la desagregación de los recursos autorizados (...) a nivel programático, dentro de los cinco días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal", aclara la norma sobre los próximos pasos en la entrega de este bono. Como se sabe, este entra en vigencia el domingo 21 de septiembre, un día luego de su presentación. Se calcula que este mismo mes se destinen estos bonos y lleguen a los trabajadores.

El bono se pagaría en
El bono se pagaría en una planilla complementaria. - Crédito Andina

Requisitos

Como ya se había detallado anteriormente, según documentos anteriores, se detallaba que este bono no irá para absolutamente todos los trabajadores del sector público del Minedu. Dentro de dentro de los detallados anteriormente, los trabajadores administrativos de 276 y 728, se necesitarán cumplir las siguientes condiciones.

“Para percibir las bonificaciones extraordinarias, el personal beneficiario debe contar con vínculo laboral en su respectiva entidad al 15 de julio de 2024 y encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2024″, detallan.

Pero también se aclara que estos servidores deberán “encontrarse registrado en el AIRHSP a la fecha de corte para la entrega de las referidas bonificaciones”.

También está pendiente un bono
También está pendiente un bono de S/1.560 para servidores del Minedu. - Crédito Minedu

Se debe agregar que estas bonificaciones extraordinarias no tienen carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no están sujetas a cargas sociales; no constituyen base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el Decreto Supremo N2 420-2019-EF, y demás normas reglamentarias, para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas económicas.

Temas Relacionados

Bono S/300MineduMEFSector públicotrabajadores administrativosperu-economia

Más Noticias

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

En conversación con Infobae Perú, el actor reveló cómo su percepción sobre César Ritter evolucionó de un antiguo prejuicio hasta la admiración, una dinámica que ahora trasladan al escenario, donde ambos exploran sus propias trayectorias y personajes icónicos ante el público.

Gonzalo Torres: el prejuicio que

Magaly Medina cuestiona las lágrimas de Maju Mantilla y la acusa de no aclarar presunta relación con productor: “Ni se despidió de él”

En su último programa, la periodista pudo en duda la autenticidad de las lágrimas de Maju Mantilla durante su despedida de Arriba Mi Gente, y reprochó que no negara explícitamente los rumores sobre una relación con el productor Christian Rodríguez.

Magaly Medina cuestiona las lágrimas

Maju Mantilla dejó Arriba Mi Gente para salvar su matrimonio: “Es lo que su esposo le habría pedido hace tiempo”, dijo Magaly Medina

Después de semanas de rumores, la conductora renunció al programa de Latina, una decisión que, según la periodista, busca apaciguar tensiones familiares y evitar que su esposo continúe afectado por su cercanía profesional con el productor Christian Rodríguez.

Maju Mantilla dejó Arriba Mi

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por los octavos de final del torneo

Se iniciaron los encuentros de la etapa decisiva de la cita mundialista, y ya salieron los primeros clasificados a los cuartos de final. Entérate cómo van las series de la competición

Resultados del Mundial de Vóley

¿Retirarás tu AFP? Estas son cuatro alternativas de inversión que puedes aprovechar

El retiro AFP de hasta 4 UIT ya se promulgó. Si bien el MEF recomienda solo que retiren los que lo necesiten

¿Retirarás tu AFP? Estas son
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministra viajó sin haber resuelto

Ministra viajó sin haber resuelto la crisis en Machu Picchu: Desilú León estará en Nueva York junto a Dina Boluarte

Delia Espinoza recurrirá el PJ para anular suspensión de la JNJ: “No hay un juego limpio”, dice su abogado

Seis ministros se van de viaje con Dina Boluarte: visita a Nueva York costará más de 22 mil dólares

Delia Espinoza quedó fuera del Ministerio Público: JNJ la suspende como fiscal de la Nación por 6 meses

Este es el fiscal supremo que asumirá el Ministerio Público ante la suspensión de Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes sorprende al confesar

Melissa Paredes sorprende al confesar que contempló una reconciliación con Rodrigo Cuba

Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y hace historia en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’

“¡Qué conchudo! Si casi desmanteló a toda la orquesta de los Yaipén”, Magaly Medina arremete contra Christian Domínguez

Delany López arremete contra Olenka Mejía por denunciar a Jefferson Farfán: “Hay casos más importantes”

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

DEPORTES

Resultados del Mundial de Vóley

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por los octavos de final del torneo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Programación de los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú HOY: partido por la fecha 5 de LaLiga

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo