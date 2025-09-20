MEF autoriza bono de S/300 para el sector público: Serán dos pagos de S/150 para el Minedu

La bonificación está dirigida a los trabajadores administrativos del Minedu del 276 y 728. - Crédito Andina

Finalmente, tras meses de anticipación, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha promulgado el decreto supremo que autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 a favor de los Gobiernos Regionales, con el motivo del pago del bono de S/300 para trabajadores del Ministerio de Educación.

Esto no es otra cosa que la entrega de dos bonos de S/150 cada uno planteado en el Convenio Colectivo 2024-2025 suscrito entre el Ministerio de Educación y la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase) al que Infobae Perú ha dado seguimiento.

Se trata de dos bonificaciones, una por el concepto de “apoyo a la labor educativa” y la otra de “soporte alimenticio”. Estas están dirigidas para el personal administrativo de las Unidades Ejecutoras de Educación de los gobiernos regionales, sujetos al régimen del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Fomento del Empleo.

El bono de S/300 llegará pronto para el sector Educación. - Crédito UGEL02

Autorizan presupuesto

El decreto supremo autoriza una “transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma de S/10 millones 295 nil 700, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Educación, a favor de 25 gobiernos regionales para financiar, de manera excepcional y por única vez, el otorgamiento de dos bonificaciones extraordinarias de S/150″.

Esto ha sido difundido en los últimos meses bajo el concepto del bono de S/300 para el personal administrativo del Minedu.

“El Titular del pliego habilitador y de los pliegos habilitados aprueban mediante resolución la desagregación de los recursos autorizados (...) a nivel programático, dentro de los cinco días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal", aclara la norma sobre los próximos pasos en la entrega de este bono. Como se sabe, este entra en vigencia el domingo 21 de septiembre, un día luego de su presentación. Se calcula que este mismo mes se destinen estos bonos y lleguen a los trabajadores.

El bono se pagaría en una planilla complementaria. - Crédito Andina

Requisitos

Como ya se había detallado anteriormente, según documentos anteriores, se detallaba que este bono no irá para absolutamente todos los trabajadores del sector público del Minedu. Dentro de dentro de los detallados anteriormente, los trabajadores administrativos de 276 y 728, se necesitarán cumplir las siguientes condiciones.

“Para percibir las bonificaciones extraordinarias, el personal beneficiario debe contar con vínculo laboral en su respectiva entidad al 15 de julio de 2024 y encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2024″, detallan.

Pero también se aclara que estos servidores deberán “encontrarse registrado en el AIRHSP a la fecha de corte para la entrega de las referidas bonificaciones”.

También está pendiente un bono de S/1.560 para servidores del Minedu. - Crédito Minedu

Se debe agregar que estas bonificaciones extraordinarias no tienen carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable y no están sujetas a cargas sociales; no constituyen base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el Decreto Supremo N2 420-2019-EF, y demás normas reglamentarias, para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas económicas.