Madre e hija vivieron incertidumbre en Canadá tras orden de volver al Perú por culpa de un error administrativo

La familia migró a Canadá en 2022 con la esperanza de encontrar seguridad y un futuro mejor, alejándose de la creciente violencia que enfrentaban en el Perú

Diana Calderón y su hija
Diana Calderón y su hija lograron permanecer en Canadá tras la renovación de su permiso de trabajo. Foto: Composición Infobae Perú

Una madre y su hija, ambas peruanas que arribaron a Canadá hace tres años en busca de una vida mejor, atravesaron semanas de incertidumbre después de recibir una orden para abandonar el país. Experimentaron un impacto severo al descubrir problemas administrativos que comprometieron su estatus migratorio.

Diana Calderón emigró desde Perú a Canadá en 2022. Se encontró inesperadamente con que Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) había rechazado su solicitud de permiso de trabajo. Esta decisión la obligó a dejar su empleo y provocó que su hija de catorce años quedara sin acceso a la escuela para iniciar noveno grado, detalló CBC News.

Según la carta de IRCC, el rechazo se debió a que su empleador, Nova Scotia Health, no presentó la documentación pertinente ni pagó la tasa de cumplimiento de USD 230 requerida para la aprobación. Calderón sostuvo que todo estaba correcto, pero la ausencia de respuestas sumió a ambas en una situación extrema.

Madre se queda sin empleo tras rechazo de permiso en Canadá

El rechazo forzó a Calderón a dejar de inmediato su cargo como gerente de abastecimiento en la cadena de suministro de Nova Scotia Health. La familia comenzó a depender exclusivamente de sus ahorros, mientras la joven debía esperar para retomar sus estudios, ya que su permiso de estudiante estaba vinculado al de su madre.

El edificio de Inmigración, Refugiados
El edificio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), entidad que revirtió la decisión en el caso de la familia peruana. Foto: Inmigration

La carta del IRCC también estipulaba que Calderón debía abonar varios miles de dólares para iniciar el proceso nuevamente o abandonar Canadá en noviembre. La combinación de incertidumbre y demora institucional disparó la preocupación en la familia y su entorno laboral, según CBC News.

En una medida infrecuente, Nova Scotia Health optó por dar a conocer el caso y confirmó que había presentado tanto la documentación como el pago requerido al IRCC desde diciembre de 2024, con el objetivo de acelerar la resolución del conflicto. La exposición pública del caso añadió presión para lograr una solución.

Familia celebra resolución de caso y continuidad en Canadá

El lunes por la noche, IRCC comunicó que había recibido la solicitud de reconsideración y reabierto el expediente. “La solicitud ya está aprobada”, aseguró un portavoz del departamento en un correo electrónico enviado al medio canadiense. El permiso de trabajo se extendió por dos años.

Calderón y su abogado realizaron múltiples gestiones para contactar al IRCC. Finalmente consiguieron verificar que los documentos habían sido remitidos a tiempo, aunque no estaban anexados al expediente. Una carta de la consultora de inmigración autorizada, Katie Enman, corroboró que la presentación había sido correcta.

La familia celebró la corrección del error administrativo. Calderón manifestó su satisfacción por poder continuar con su proyecto de vida en Canadá. Expresó su anhelo de seguir aportando a la comunidad que considera “la ciudad de sus sueños”, donde busca garantizar un futuro seguro para su hija.

La familia espera dejar atrás
La familia espera dejar atrás la incertidumbre y construir un futuro seguro en Canadá después de semanas de incertidumbre. Foto: CBC News

Dejaron Perú en busca de seguridad y estabilidad en Canadá

La mudanza a Canadá respondió a la inquietud por la seguridad de su hija en Perú, donde la violencia atribuida a bandas criminales iba en aumento. “Es un poco peligroso para las mujeres. No quería que creciera en un entorno tan complicado”, relató Calderón, según CBC News.

Antes de revertir la decisión, Nova Scotia Health reconoció el intenso impacto emocional que vivió la familia. Jennifer Lewandowski, portavoz de la institución, consideró que la experiencia supuso un nivel de estrés considerable para Calderón y su hija, afectando su bienestar y estabilidad familiar.

Con el permiso de trabajo renovado y la tranquilidad asegurada por los próximos dos años, Diana Calderón podrá reincorporarse a su puesto profesional y su hija continuar sus estudios. La familia se prepara para dejar atrás la incertidumbre y concentrarse en construir un futuro seguro y estable en Canadá.

