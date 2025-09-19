Elecciones 2026: JNE advierte que solo 75 mil peruanos en el exterior podrían realizar el voto digital

Elecciones 2026.

El debate sobre la aplicación del voto digital en las Elecciones Generales 2026 ha cobrado protagonismo en el Congreso de la República. Durante una sesión de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de formular propuestas para mejorar la situación de los peruanos en el extranjero, representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) expusieron los avances y las limitaciones que enfrenta el sistema.

El jefe del gabinete de asesores de la Presidencia del JNE, Eder Quiroz Hernández, precisó que, del millón de peruanos que residen en el exterior, solo 75 mil tienen actualmente condiciones para votar digitalmente. La cifra refleja la brecha tecnológica y logística que enfrenta el país para implementar este mecanismo de manera masiva en el corto plazo.

Quiroz advirtió que aún queda mucho por mejorar antes de garantizar la seguridad y viabilidad del voto electrónico remoto. Por esta razón, calificó como arriesgado pensar en una aplicación a gran escala para los comicios del 2026.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha recalcado que el voto digital será voluntario, progresivo y enfocado a determinados públicos.

El presidente de la comisión, Juan Carlos Lizarzaburu (APP), coincidió en esta apreciación y planteó que el voto digital se limite en un inicio a colectivos pequeños y controlados, como miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y personal de salud. Según explicó, este piloto permitiría medir la eficacia del sistema antes de abrirlo a la totalidad de electores en el extranjero.

El JNE recordó que en países como Francia, Armenia, México, El Salvador y Filipinas se utiliza el voto digital de manera muy acotada, dadas las dificultades técnicas y los riesgos de ciberseguridad que implica su aplicación generalizada. En todos los casos, el elemento decisivo ha sido la confianza ciudadana, un factor que en el Perú aún es débil.

De acuerdo con la información del JNE, alrededor del 70 % de los ciudadanos no confía en las instituciones del sistema electoral. Esta percepción constituye uno de los principales retos para aplicar un mecanismo que requiere legitimidad y aceptación social.

El funcionario también adelantó que el próximo 16 de octubre el JNE recibirá de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el software correspondiente para el sistema de voto digital. El programa será sometido a una auditoría exhaustiva, con el fin de verificar su funcionamiento antes de cualquier prueba piloto.

En paralelo, el JNE viene trabajando en los preparativos de las elecciones generales de 2026, que incluyen la implementación de mesas de votación en el extranjero, la capacitación de personal y la coordinación con misiones consulares para garantizar la cobertura del proceso electoral.

Avances de Reniec y desafíos para el sufragio en el extranjero

Durante la misma sesión en el Congreso, la directora nacional del Reniec, Milagros Suito Acuña, detalló las acciones que se realizan para garantizar la identificación de los electores que residen fuera del país.

Suito informó que el Reniec ha desplegado campañas especiales en consulados para la entrega de DNI electrónicos y certificados digitales, requisitos indispensables para validar la identidad de los votantes en un eventual sistema de voto electrónico. Asimismo, anunció que se ha puesto en marcha una plataforma digital de orientación y servicios, con el fin de agilizar los trámites y reducir las barreras que enfrentan los peruanos en el extranjero.

El Reniec considera que asegurar la autenticidad de los votantes es un paso crítico en este proceso. La entrega de certificados digitales busca evitar fraudes, suplantaciones o errores de validación, aspectos que podrían poner en entredicho la legitimidad de un sistema remoto.

Actualmente, más de un millón de peruanos residen fuera del país, y para las elecciones de 2021 se habilitaron cerca de 3,400 mesas de sufragio en el extranjero. Sin embargo, los registros de participación mostraron niveles bajos en comparación con el universo de electores, lo que evidencia la necesidad de nuevas herramientas que faciliten el ejercicio del voto.