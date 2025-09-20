Perú

Día Mundial del Perro Adoptado: feria Huellitas de Primavera impulsa adopción responsable y bienestar animal en Lima

La feria “Huellitas de Primavera 2025” reunirá del 26 al 28 de septiembre a rescatistas y familias de Lima para promover la adopción y concientización sobre el cuidado de animales abandonados, ofreciendo actividades gratuitas y demás

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
Adopción de perros.
Adopción de perros.

La historia de Camila, una perrita que vivió años en las calles con sus crías enfrentando desnutrición y malas condiciones de salud, es una de las muchas que motivan la conmemoración del Día Mundial del Perro Adoptado, cada 23 de septiembre. El objetivo central de la fecha es generar conciencia sobre la importancia de adoptar perros y gatos rescatados del abandono. Para quienes deciden adoptar, transforman la realidad de animales que sufrieron en las calles y contribuyen a reducir las cifras de maltrato y desamparo.

A propósito de esta jornada, la feria Huellitas de Primavera 2025 se convierte en eje de acción donde más de 50 rescatistas y activistas animalistas unen esfuerzos para promover la adopción responsable y la protección de animales en situación de abandono. El evento tendrá lugar del viernes 26 al lunes 28 de septiembre en la explanada del Parque de la Exposición, en el centro de Lima, permitiendo la interacción directa entre albergues, familias y mascotas en búsqueda de un hogar definitivo.

La organización de la feria recae en “Rescatistas y Albergues Unidos”, grupo de activistas que desde 2015 viene proponiendo actividades para frenar el maltrato y difundir mensajes de concientización. A la fecha, cientos de perros y gatos han encontrado una nueva familia a través de esta red, que rehabilita animales rescatados, los prepara para adopción y costea su recuperación gracias a la producción y venta de artículos solidarios.

La adopción cambia la vida
La adopción cambia la vida de muchas mascotas.

En el evento se expondrán perros y gatos de diferentes edades y características, todos listos para integrarse a una familia dispuesta a brindarles afecto y atención responsable. Los asistentes no solo podrán optar por la adopción sino también participar en actividades dinámicas y jornadas informativas orientadas al bienestar y la tenencia ética de mascotas.

Feria Huellitas de Primavera: oferta, actividades y servicios para toda la familia

La entrada a la feria será libre y contará todos los días con servicios veterinarios gratuitos, permitiendo el acceso a controles de salud y consultas para mascotas sin costo para el público. La programación incluirá concursos de disfraces, shows infantiles y criollos, rifas y la presencia de figuras conocidas como el tiktoker Catman y la tradicional visita de Papá Noel.

Los organizadores han previsto además la bendición de mascotas, competencias recreativas y espacios para la venta de accesorios, vestimenta para mascotas, souvenirs y viandas de comida, con el objetivo de generar ingresos que cubran los gastos diarios de los albergues y la atención de los animales rescatados. Cada adquisición contribuye directamente a la financiación de campañas, intervenciones clínicas y campañas educativas sostenidas a lo largo del año.

La adopción cambia la vida
La adopción cambia la vida de muchas mascotas.

La iniciativa Huellitas de Primavera aborda el incremento de casos de abandono animal en Lima. La feria se consolida como plataforma de encuentro donde familias y rescatistas pueden interactuar, informarse y comprometerse con el desarrollo de políticas de protección animal. El esfuerzo coordinado de activistas ofrece desde hace una década una alternativa viable para transformar la vida de perros y gatos, aumentando las tasas de adopción y reduciendo la sobrepoblación de animales en las calles.

Durante los tres días del evento, la explanada del Parque de la Exposición será punto de referencia para amantes de los animales y público general. El enfoque solidario promueve la reflexión y fomenta la implicancia ciudadana en favor del bienestar animal, en una fecha emblemática para el movimiento nacional de protección a las mascotas abandonadas.

La feria funcionará desde las 10:00 a 19:00 horas, reforzando el mensaje sobre la importancia de la adopción responsable y la respuesta comunitaria ante el abandono.

Temas Relacionados

Día Mundial del Perro AdoptadoHuellitas de PrimaveraLima Metropolitanaperu-noticias

Más Noticias

Minedu lanza SIAT, la nueva plataforma digital para agilizar expedientes técnicos de infraestructura educativa en todo el país

Con esta herramienta se busca que la innovación digital aplicada a la ejecución de obras escolares reduzca los cuellos de botella en la aprobación y financiamiento de iniciativas

Minedu lanza SIAT, la nueva

Perú vs Brasil: día, hora y canal TV de la semifinal por el Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

La selección peruana enfrentará a uno de los favoritos de la competición por su pase a la final. Conoce todos los detalles de este decisivo juego

Perú vs Brasil: día, hora

Ventanilla será sede de megajornada estatal para 35 mil vecinos con más de 65 servicios gratuitos

El Parque Temático Naval Monitor Huáscar recibirá la XVI Intervención Multisectorial Descentralizada, una acción conjunta de 17 ministerios y entidades que busca acercar atención integral, asesoría y capacitaciones a la población de Pachacútec y Ventanilla

Ventanilla será sede de megajornada

Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 de vóley EN VIVO: así marcha Perú en el Grupo A del certamen

La fase de grupos llegó a su fin este viernes 19 de setiembre. La ‘bicolor’ logró su clasificación a semis y a la par consiguió su boleto al Mundial de la categoría

Tabla de posiciones del Sudamericano

Perú clasificó a semifinales del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: cuándo juega y contra quién se enfrentará

La escuadra ‘blanquirroja’ se metió entre los cuatro mejores del torneo y además aseguró su cupo al próximo Mundial de la categoría

Perú clasificó a semifinales del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña defiende designaciones de

César Acuña defiende designaciones de militantes de APP en el Estado: “Tienen derecho a trabajar”

Dina Boluarte agradece al Congreso por autorizar viaje a la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Abogado de Delia Espinoza asegura que suspensión está vinculada a investigaciones contra el Ejecutivo y 107 congresistas

Delia Espinoza quedó fuera del Ministerio Público: JNJ la suspende como fiscal de la Nación por 6 meses

Fiscalía amplía pesquisas sobre organización criminal que sería liderada por Juan José Santiváñez

ENTRETENIMIENTO

“¡Qué conchudo! Si casi desmanteló

“¡Qué conchudo! Si casi desmanteló a toda la orquesta de los Yaipén”, Magaly Medina arremete contra Christian Domínguez

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ ya están en París para su histórico show en la Torre Eiffel

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Magaly responde a Patricio Parodi luego que revelara en Kick que se siente utilizado por las mujeres: “Merecido lo tienes”

DEPORTES

Perú vs Brasil: día, hora

Perú vs Brasil: día, hora y canal TV de la semifinal por el Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 de vóley EN VIVO: así marcha Perú en el Grupo A del certamen

Perú clasificó a semifinales del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: cuándo juega y contra quién se enfrentará

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así van los partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

Giancarlo Granda explotó contra Renato Tapia tras indirecta a Manuel Barreto: “¿A quién le ganó? No clasificó al Mundial más fácil de la historia"