Sancionan a restaurante por dar información falsa sobre vigencia de promoción “buffet de alitas”

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó al restaurante Multiservicios Maicelo S.A.C., ubicado en San Isidro, tras comprobar que brindó información falsa sobre la vigencia de su promoción denominada “Buffet de Alitas”. Esto, según la Resolución Final Nº 1593-2025/PS3, a la cual Infobae Perú tuvo acceso.

El caso se originó en la denuncia presentada por una consumidora, quien aseguró que le informaron que la oferta estaba disponible todos los días, excepto los viernes. Sin embargo, cuando acudió un miércoles al local le indicaron que dicha promoción no existía.

La resolución emitida el 12 de agosto de 2025 impuso multas que en total ascienden a 7,93 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), además de medidas correctivas a favor de la denunciante. Entre las infracciones detectadas figuran no solo la publicidad engañosa, sino también deficiencias en el libro de reclamaciones y la falta de atención a un reclamo formal.

Denuncia y pruebas presentadas

Según la resolución, la consumidora se comunicó telefónicamente con el restaurante el 29 de enero de 2025 para consultar sobre la promoción con motivo de su cumpleaños. En la llamada, que fue grabada y presentada como prueba, el trabajador del establecimiento le indicó que el beneficio estaba disponible todos los días salvo los viernes. Sin embargo, cuando acudió al local ubicado en la Calle Mayor Armando Blondet N° 149, en San Isidro, le informaron que no existía tal promoción.

El proceso comenzó a raíz de la queja de una clienta, quien manifestó que le indicaron que la promoción aplicaba diariamente, con la única exclusión de los viernes. Foto: Cocina Delirante

En su hoja de reclamación, la denunciante dejó constancia de la contradicción señalando que: “No está la promoción de alitas disponible, contrario a lo expuesto telefónicamente en la cual indicaron que podía acercarme al local sin especificar horario específico o alguna condición”.

Infracciones comprobadas

El Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 3 declaró fundada la denuncia en tres aspectos:

Información falsa: Se acreditó la infracción al artículo 3° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que prohíbe difundir datos que induzcan a error. Por ello se impuso una multa de 1,93 UIT.

Libro de reclamaciones: El local no consignó su razón social, número de RUC ni dirección en una de sus hojas de reclamación, lo que contraviene el artículo 150° del Código y el artículo 5° del Reglamento del Libro de Reclamaciones. La multa fue de 1 UIT.

Falta de respuesta a reclamo: El restaurante no atendió la Hoja de Reclamación N° 014-2025 presentada el 29 de enero de 2025. Este incumplimiento al artículo 24.1° del Código le generó una sanción de 5 UIT.

En total, las multas alcanzan 7,93 UIT, equivalentes a S/ 42.425,5.

Por problemas con el libro de reclamaciones, Indecopi sancionó con una UIT más. Foto: difusión

Medidas correctivas

Además de las sanciones económicas, Indecopi ordenó medidas correctivas en beneficio de la consumidora afectada. El restaurante deberá poner a disposición de la denunciante la promoción “Buffet de Alitas” en un plazo máximo de 15 días hábiles. Para ello, debe informarle en los primeros cinco días cómo podrá acceder a dicho beneficio.

Asimismo, Multiservicios Maicelo deberá brindar respuesta formal al reclamo interpuesto por la consumidora, obligación que también debe cumplir en un plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la resolución.

De igual manera, el establecimiento tiene la obligación de implementar un libro de reclamaciones físico que cumpla con las exigencias normativas, consignando razón social, RUC y dirección en cada hoja, de modo que los consumidores puedan identificar plenamente al proveedor.

Pago de costas y registro de sanciones: posibilidad de apelación

La resolución también dispuso que la empresa pague las costas del procedimiento, que ascienden a S/ 36,00, en un plazo no mayor a 15 días hábiles. En caso de incumplimiento, el Indecopi podrá imponer una multa coercitiva no menor de una UIT.

En conjunto, las sanciones suman 7,93 UIT, lo que representa un monto de S/ 42.425,50. Foto: iStock

Además, Multiservicios Maicelo será inscrito en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, listado público en el que permanecerá durante cuatro años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Indecopi informó que la resolución no agota la vía administrativa, por lo que la empresa sancionada puede presentar un recurso de apelación en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la notificación. Si no lo hace, la sanción quedará consentida y se iniciará el proceso de ejecución coactiva en caso de incumplimiento.