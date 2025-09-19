PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

Delia Espinoza y Gino Ríos fueron ubicados uno al lado del otro en las ceremonias de Fiestas Patrias.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, podría recibir un salvavidas ante una aparente inminente suspensión por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El Poder Judicial ordenó que se vuelva a evaluar el pedido de medida cautelar con el que busca, entre otros, frenar temporalmente todo proceso disciplinario en su contra relacionado al caso Patricia Benavides.

Como se recuerda, Infobae reveló que Espinoza pidió una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución de la JNJ que repuso a Benavides, mantener vigente su nombramiento como fiscal de la Nación y paralizar cualquier proceso disciplinario por supuesto desacato. Sin embargo, en primera instancia, el Juzgado Constitucional rechazó el pedido.

En apelación, la Tercera Sala Constitucional de Lima decidió declarar nula dicha decisión del Juzgado por no haberse evaluado correctamente la solicitud de la titular del Ministerio Público.

En resumen, los jueces superiores concluyen que el magistrado de primera instancia entró a evaluar aspectos sobre el fondo de la demanda, lo que no corresponde al resolver una solicitud cautelar.

Por ello, ordenan que el Juzgado Constitucional vuelva a resolver el pedido de medida cautelar de Delia Espinoza considerando las observaciones por las que su decisión fue declarada nula.

“La declaratoria de nulidad de la resolución recurrida no significa que la nueva resolución que debe emitirse sea en uno u otro sentido, solamente se exige que los fundamentos que la sustenten sean debidamente motivados y razonados”, precisan los magistrados superiores.

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza.

Debido a la diferencia de la carga procesal entre el Juzgado y la JNJ, es probable que la nueva resolución sobre la medida cautelar solicitada llegue luego de que los consejeros decidan si suspenden o no a Delia Espinoza.

La audiencia estaba programada para este viernes a las 10:00 de la mañana. Se tenía previsto que Espinoza brinde sus descargos por un lapso de 10 minutos; sin embargo, optó por no acudir al no haber garantías de un debido proceso.

Delia Espinoza se defiende

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, brindó una conferencia de prensa luego de que la JNJ dejó al voto la propuesta de suspensión en su contra. Reiteró que el proceso disciplinario es ilegal e inconstitucional.

Espinoza aseveró que, de concretarse la suspensión, los miembros de la JNJ seguirán incurriendo en infracciones constitucionales y presuntos delitos.

Delia Espinoza no asistió a la audiencia en la JNJ.

En otro punto, la fiscal de la Nación consideró que “el mundo está al revés” debido a que se le pretende apartar del cargo pese a no contar con una sentencia, mientras que la JNJ decidió mantener a Gino Ríos Patio aunque tenga una sentencia por violencia familiar. “Es un agresor y no es difamación”, apuntó.

A su turno, Delia Espinoza cuestionó el comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros rechazando el pedido para que se declare ilegal a Fuerza Popular y se cancele sus inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Cuestionó que el Gobierno no haya hecho lo mismo cuando el Ministerio Público hizo lo mismo respecto al partido de Antauro Humala.