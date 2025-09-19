Delia Espinoza EN VIVO: JNJ evalúa suspensión por 6 meses contra fiscal de la Nación por caso Patricia Benavides

Foto de archivo de la Fiscal General de Peru Delia Espinoza en una rueda de prensa en Lima March 20, 2025. REUTERS/Angela Ponce

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa desde las 10:00 de la mañana de este viernes 19 de setiembre la propuesta de suspensión por 6 meses contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por supuestas faltas disciplinarias relacionadas a la reposición de Patricia Benavides.

La suspensión preventiva fue planteada por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, quien es la instructora del caso. Espinoza tendrá 10 minutos para ejercer su derecho a la defensa. Luego de culminada la audiencia, la suspensión quedará al voto.

El futuro de la titular del Ministerio Público estará en manos de los consejeros Gino Ríos (presidente), Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo. Cabrera no interviene por ser instructora.

De izquierda a derecha: consejeros Germán Serkovic, Jaime de la Puente, María Teresa Cabrera, Gino Ríos (presidente), Víctor Chanduví, y Cayo Galindo. Foto: captura

El tiempo de la suspensión preventiva tendría un plazo máximo de 6 meses, tiempo en el que, en teoría, debería concluir el proceso disciplinario. La JNJ podría extender la suspensión una única vez por otros 6 meses.

Las supuestas faltas

En este proceso disciplinario, se le atribuyen 4 presuntas faltas disciplinarias muy graves a Delia Espinoza. Estas son:

Supuesto desacato a resolución de la JNJ: Espinoza Valenzuela habría ignorado la Resolución N.° 231-2025-JNJ, que ordenaba la reposición de Liz Patricia Benavides Vargas como Fiscal Suprema Titular y Fiscal de la Nación, realizando actos para mantenerse en el cargo.

Supuesto ejercicio ilegal del cargo: Continuó ejerciendo funciones como Fiscal de la Nación pese a la orden de reposición de Benavides Vargas, desarrollando acciones para desconocer la decisión de la JNJ.

Supuesta negativa a cumplir funciones institucionales: Se negó a recibir a Benavides Vargas en la sede del Ministerio Público y no convocó de inmediato a la Junta de Fiscales Supremos, incumpliendo deberes funcionales.

Supuesta instigación a personal para obstruir la reposición: Habría promovido que personal fiscal y administrativo impidiera el cumplimiento de la resolución, organizando una vigilia en la sede institucional.

Fotografía de archivo de la exfiscal general de Perú Patricia Benavides, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano, en Lima. EFE/Paolo Aguilar

La defensa de Delia Espinoza alega que la resolución de la JNJ era inejecutable debido a que ella fue elegida válidamente como fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos.

Del mismo modo, la fiscal de la Nación advierte que la resolución que dispuso la reposición de Patricia Benavides no contaría con todas las firmas de los miembros de la JNJ ni habría sido por unanimidad.

Por estas irregularidades, se inició una investigación preliminar contra los miembros de la JNJ, caso que ha sido derivado al fiscal supremo Tomás Gálvez ya que Espinoza está impedida por ser la presunta víctima de la actuación de los consejeros.