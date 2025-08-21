Perú

Campañas de salud gratuitas por el Día del Adulto Mayor: En qué distritos, días y horarios en Lima, Arequipa y más

Este 26 de agosto celebramos la vida de nuestros adultos mayores, y diversos municipios e instituciones han realizado jornadas de atenciones médicas sin costo. Conoce la programación vigente que inicia el 22 de este mes

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

En el marco de las celebraciones por el Día Nacional del Adulto Mayor, que se conmemora cada 26 de agosto, diversas municipalidades y centros de salud en el país han organizado campañas médicas gratuitas para atender a personas de 60 años a más. Estas jornadas buscan reforzar la prevención, el diagnóstico oportuno y el bienestar integral de los adultos mayores.

Campañas médicas en distintas regiones

Lima – San Juan de Lurigancho

La Capilla San Martín de Porres organiza una Gran Campaña de Salud Gratuita.

  • Domingo 24 de agosto
  • De 2:30 p. m. a 5:30 p. m.
  • Capilla San Martín de Porres – SJL
    Servicios: medicina general, control de signos vitales (presión arterial, ritmo cardíaco, temperatura, saturación), limpieza de oídos, control de glucosa (S/ 2.00), y orientación preventiva a cargo de un médico de Medicina Familiar y Comunitaria.

Arequipa – Yarabamba

La Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba llevará a cabo una campaña integral de salud.

  • Viernes 22 de agosto
  • De 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Plaza de Yarabamba
    Servicios: medicina general, medicina física, obstetricia, nutrición, psicología, además de corte de cabello y manicure.

Ayacucho – San Francisco

La Red de Salud San Francisco realizará una Campaña de Salud Integral en el Hospital de Apoyo San Francisco.

  • Domingo 24 de agosto
  • Desde las 7:00 a. m.
    Servicios: medicina general, laboratorio, rayos X, ecografía, mamografía, psicología, odontología, nutrición, inmunizaciones, prevención de cáncer, salud visual y farmacia. También habrá controles de hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónicas.

Junín – Huaricolca (Tarma)

La Municipalidad Distrital de Huaricolca, junto al Puesto de Salud local, desarrollará una jornada médica gratuita.

  • Martes 26 de agosto
  • 8:00 a. m.
  • Puesto de Salud Huaricolca
    Servicios: geriatría, nutrición, odontología, obstetricia y tamizajes de cuello uterino, mamas y piel.

La Libertad – Huamachuco (Sánchez Carrión)

La Municipalidad Provincial Sánchez Carrión organiza una Campaña Médica Integral.

  • Viernes 22 de agosto
  • De 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
  • Losas deportivas del Estadio Municipal de Huamachuco
    Servicios: triaje, fisioterapia, medición de presión arterial y glucosa, atención dental, medicina general, farmacia, psicología, nutrición, CRED, vacunas y controles de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

La Libertad – Puerto Malabrigo (Rázuri, Ascope)

La Municipalidad Distrital de Rázuri, a través del CIAM, junto con el Centro de Salud de Rázuri, organiza una jornada médica gratuita.

  • Lunes 25 de agosto
  • Desde las 8:30 a. m.
  • Frontis de la Casa de la Cultura – Puerto Malabrigo
    Servicios: medicina general, psicología, odontología, vacunación, descarte de cáncer de colon y próstata, descarte de hepatitis B y otros servicios preventivos.

Lambayeque – Tumán

La Municipalidad Distrital de Tumán, en alianza con el Centro de Salud local, desarrollará una jornada de vacunación contra la influenza y el neumococo.

  • Viernes 22 de agosto
  • 9:00 a. m.
  • Plazuela Juan Velasco Alvarado

Arequipa – Santa Isabel de Siguas

El Puesto de Salud de Sondor, junto a la Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas, impulsa una campaña de atención integral.

  • Martes 26 de agosto
  • 9:00 a. m.
  • Cancha sintética El Golazo de Sondor
    Servicios: medicina general, vacunación, control de presión arterial, charlas nutricionales, evaluación obstétrica e inmunizaciones.

Cajamarca – Chancay

La Red Integrada de Salud San Marcos, junto a la Municipalidad Distrital de Chancay, organiza una campaña de salud.

  • Martes 26 de agosto
  • 8:00 a. m.
  • Grass sintético Iracacucho
    Servicios: inmunizaciones, odontología, laboratorio, medicina general y psicología.

¿Qué chequeos médicos debe realizarse un adulto mayor?

Hasta la fecha, Perú ha recibido 19,6 millones de vacunas de Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca y ha aplicado 9,7 millones a adultos mayores de 40 años, profesionales de la salud y personal de la policía y de las Fuerzas Armadas. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

La importancia de los chequeos médicos en adultos mayores radica en la detección temprana de enfermedades que suelen presentarse en esta etapa de la vida, como la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis, la artritis, entre otras. Estos controles permiten prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. Para conocer a detalle los chequeos médicos que debe realizarse un adulto mayor INGRESA AQUÍ.

