Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, revela su lucha contra tumor maligno en la tiroides: “Malas noticias, me harán una lobectomía”

Kenyi Succar anuncia su lucha contra tumor maligno en la tiroides en sus redes sociales. Video: Instagram

Kenyi Succar, hermano menor del reconocido productor musical Tony Succar, informó a través de sus redes sociales que será sometido a una lobectomía tiroidea tras detectarle un tumor maligno. El joven comunicador confesó que existe un 70% de probabilidades de que padezca cáncer de tiroides, lo que ha generado preocupación y muestras de solidaridad en el medio artístico y entre sus seguidores.

“Malas noticias. Podría tener cáncer de tiroides. Un 70% de probabilidades, según dicen los médicos. Me van a operar. Llevo años con este nódulo tiroideo”, explicó el hermano de Tony Succar.

El influencer explicó que desde 2017 se mantenía en control médico por un nódulo tiroideo, que en ese momento resultó ser benigno. Sin embargo, en los últimos meses el crecimiento acelerado de esta masa lo llevó a realizarse nuevos estudios y, tras una reciente biopsia, los especialistas confirmaron el carácter maligno del tumor.

A pesar de la dificultad del diagnóstico, Kenyi, hijo de Mimy Succar, expresó su intención de afrontar la situación con esperanza y fortaleza, aunque la noticia, en un primer momento, fue recibida en un estado de shock, según afirmó el mismo hermano de Tony.

“En 2017, le hicieron pruebas y era benigno. Recientemente, empezó a crecer muy rápido, y el médico decidió hacer otra biopsia y descubrieron que era maligno, con un 70% de probabilidades de que sea un cáncer de bajo riesgo y baja agresividad”, comentó. Tras el anuncio, subrayó la importancia del apoyo familiar y agradeció las muestras de aliento recibidas en redes sociales.

Kenyi Succar explica el diagnóstico y tratamiento que seguirá tras diagnóstico de tumor maligno

Kenyi Succar detalló que el diagnóstico actual señala una probabilidad elevada de que el tumor corresponda a un cáncer de bajo riesgo y baja agresividad, aunque aclaró que aún espera los resultados definitivos tras la intervención. En su mensaje, también compartió parte del diagnóstico donde se puede leer “positivo”.

La operación a la que será sometido, conocida como lobectomía tiroidea, consiste en la extirpación de la mitad de la tiroides. Kenyi Succar compartió que este procedimiento es el siguiente paso recomendado por los especialistas para tratar el tumor maligno.

“Lo que voy a hacer es una lobectomía, es decir, me extirparé la mitad de la tiroides. Voy a deshacerme de esta porquería de aquí. Todo va a estar bien”, expresó en su mensaje, transmitiendo determinación y esperanza a sus seguidores.

El impacto emocional del diagnóstico fue evidente en las declaraciones de Kenyi Succar. El influencer confesó que la noticia lo sumió en una crisis personal y que su ausencia en redes sociales se debió a la necesidad de procesar la situación.

“No he publicado nada últimamente porque estaba en plena crisis, procesándolo. Fue un shock. Nunca me imaginé pasando por esto. Y sí, estoy... estoy de vuelta. Eso es todo. Salí de esta depresión y sigo adelante. Tengo que dejar esto atrás. En realidad no se lo había contado a nadie. Solo mi familia más cercana lo sabía.”, compartió en su video.

Además de la preocupación personal, Kenyi reconoció el impacto emocional del diagnóstico, limitando la información a sus familiares más cercanos, teniendo todo el apoyo de los Succar.

Kenyi Succar conmueve al revelar su lucha contra tumor maligno en la tiroides y recibe apoyo de Tony Succar: “Me harán una lobectomía”.

El mensaje de Tony Succar y el respaldo familiar hacia Kenyi

El respaldo familiar ha sido fundamental en este proceso. Tony Succar, reconocido productor musical y hermano mayor de Kenyi, utilizó también las redes sociales para enviarle un mensaje de aliento:

“Estamos todos contigo, apoyando, rezando, vas a salir de esto perfecto, yo lo sé! La mente es tan poderosa, y hay que pensar siempre positivo. Love you hermano”, escribió el músico, reflejando la unión de la familia Succar en momentos difíciles.

Kenyi, por su parte, agradeció públicamente el apoyo recibido y pidió que recen por él: “Tengo un poco de miedo a la cirugía, por favor, recen por mí”, publicó en su cuenta de Instagram. La familia Succar se ha distinguido por su unidad y fortaleza, rasgos que vuelven a evidenciarse en este momento difícil.

La experiencia de Kenyi también despertó la empatía de otras figuras públicas. Varios colegas del medio artístico compartieron mensajes de fuerza y solidaridad, subrayando la importancia del apoyo colectivo en momentos difíciles.

La noticia generó una ola de solidaridad en redes sociales. Seguidores y figuras del medio artístico expresaron su apoyo a Kenyi Succar, compartiendo mensajes de ánimo y experiencias similares.

“No estás solo, Kenyi. Todo saldrá bien”, comentaron algunos usuarios, mientras que la cantante Daniela Darcourt sumó su voz: “Toda la fuerza para ti y tu familia”, escribió en respuesta al anuncio. Otros colegas del ámbito musical y artístico replicaron el mensaje de Kenyi en sus propias plataformas, amplificando la muestra de respaldo.