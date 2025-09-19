Perú

Cúster ‘pirata’ atropella y mata a mujer con habilidades diferentes en Santa Anita: conductor se dio a la fuga

Madeleine Damián portaba su carnet Conadis y murió sin ser auxiliada en la avenida Los Chancas. El vehículo que fue abandonado en el lugar, registra numerosas multas por infracciones graves

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
Santa Anita: conductor atropella y mata a mujer con habilidades diferentes | Video: Panamericana

Madeleine Damián, de 46 años, murió tras ser atropellada por una cúster de transporte público en la avenida Los Chancas, en el distrito limeño de Santa Anita, la mañana del 18 de septiembre. La víctima, que portaba un carnet del CONADIS por discapacidad severa, quedó tendida en el pavimento mientras el conductor del vehículo huía del lugar sin prestar auxilio inmediato.

El accidente involucró una unidad blanca con franjas moradas y azules, identificada con la placa A7R758 y señalada como aparente ‘vehículo pirata’, que transitaba a gran velocidad, según información vertida por algunos testigos en la zona. Luego del impacto, familiares de la víctima y efectivos policiales acudieron al sitio para el reconocimiento y levantamiento del cadáver. La identidad del chofer aún no ha sido identificada.

La unidad de transporte involucrada registra numerosas multas por infracciones graves: circular sin licencia, operar sin el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), carecer de revisión técnica, mantener parabrisas o vidrios en mal estado y transitar con puertas o maleteras abiertas. El monto de las papeletas impagas supera los miles de soles. No obstante, el vehículo continuaba circulando.

Mujer con discapacidad severa muere
Mujer con discapacidad severa muere atropellada en Santa Anita por combi informal | Foto captura: 24 Horas / Comunidad Juan XXIII - Cena del Señor

Familiares y vecinos de Santa Anita expresaron su indignación ante la falta de control y fiscalización sobre conductores con este tipo de antecedentes. La familia espera que las cámaras de seguridad permitan identificar y detener al responsable.

Accidentes de tránsito y cifras nacionales

El caso de Madeleine Damián Barasorda evidencia una tendencia nacional alarmante. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre enero y julio de 2025, Lima Metropolitana registró 1.668 muertes por accidentes de tránsito, a raíz de 847 siniestros mortales, la mayoría en avenidas urbanas.

A nivel nacional, hasta el 18 de septiembre de 2025, se contabilizaron 2.042 fallecimientos por esta causa; los accidentes viales constituyen la principal fuente de muertes violentas en el país, superando a los homicidios.

Las estadísticas del MTC para 2023 atribuyen el 28,1% de los accidentes a la imprudencia del conductor, el 26,4% al exceso de velocidad y el 7,1% a la conducción en estado de ebriedad. La informalidad y la reincidencia en infracciones, como ocurre en Santa Anita, permanecen como factores clave en la siniestralidad vial.

La mayoría de los accidentes de tránsito en Perú tiene origen en el comportamiento de los conductores, especialmente por conductas imprudentes y el irrespeto a los límites de velocidad.

Números de emergencia

En caso de accidentes de tránsito u otras emergencias viales en Lima Metropolitana, puedes comunicarte a los siguientes números:

  • Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias: 105
  • Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves: 116
  • SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia: 106
  • Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) – Denuncias sobre transporte interprovincial y carga pesada: 0800 12345 (línea gratuita)
  • MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) – Consultas y denuncias viales: 01 615 7800, opción 1
  • Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con Minsa: 113

Temas Relacionados

Santa Anitaaccidentes de tránsitoConadisperu-noticias

Más Noticias

Sutrán retira unidades infractoras y suspende permisos de manejo en operativo

Se detectaron irregularidades en varios vehículos, levantándose 18 actas conformes, una no conforme y sancionando tres unidades por carecer de los documentos requeridos, con multas de S/5350

Sutrán retira unidades infractoras y

Hugo García reaparece con Isabella Ladera tras filtración de videos y denuncia a Beéle: cenas, conciertos y apoyo público

En medio de críticas y la exposición pública del caso, la pareja mantiene su vínculo y se dejan ver compartiendo momentos, mientras la denuncia de la modelo contra su expareja sigue generando repercusión en redes y medios.

Hugo García reaparece con Isabella

¿Qué pasa con mis aportes a la ONP si fallezco y no tengo ni cónyuge ni hijos?

¿Se pierden los aportes a la ONP? Conoce si otros familiares tuyos pueden recibir la pensiones que otorga el Sistema Nacional de Pensiones

¿Qué pasa con mis aportes

Retiro AFP en manos de Dina Boluarte: Congreso firmó autógrafa de las 4 UIT

Ojo, afiliados. El octavo retiro AFP aún no tiene ni cronograma, ni link, ni fechas confirmadas. Pero hoy la Ley ya saldrá del Congreso para caer en la cancha de la Presidenta

Retiro AFP en manos de

Histórica condena por minería ilegal en el Parque Nacional Huascarán: aplican pena máxima prevista por ley

Es la primera sentencia de este tipo lograda por el Estado dentro de un área natural protegida

Histórica condena por minería ilegal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza critica defensa del

Delia Espinoza critica defensa del Gobierno a Fuerza Popular: “¿Por qué no hicieron lo mismo con el partido de Antauro Humala?"

Federación Latinoamericana de Fiscales expresa su “profunda preocupación” por la destitución de la procuradora Silvana Carrión

Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

“No tiene nada que ver con mejorar la educación”: CNE rechaza creación de más de 20 universidades aprobada por el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Doña Martha, madre de Milett

Doña Martha, madre de Milett Figueroa, desmiente a Gigi Mitre y defiende el inicio del romance de su hija con Marcelo Tinelli

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

BlingOne, grupo peruano se relanza con nueva integrante tras exitoso debut internacional en Corea del Sur

El emotivo cambio de Reimond Manco: de las polémicas y los excesos, a ser el esposo y papá ejemplar de sus cuatro hijos

Productora Verónica Alcántara le pide a Maju Mantilla que denuncie a Gustavo Salcedo: “Fue él quien regó toda la información”

DEPORTES

A qué hora juega Real

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú: partido por la fecha 5 de LaLiga

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

“Carlos Zambrano no aprende”, la dura reacción de prensa chilena tras empate en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?