Perú

Casi 30 incendios forestales arrasan Cajamarca: 370 hectáreas devastadas mientras se encuentran sin agua

El Gobierno Regional de Cajamarca reportó graves daños de cultivos en la región y alertan sobre el déficit hídrico en la región

Por Nicol Chauca Alendez

Guardar
Fiorella Alvarado, directora de Defensa Nacional de Cajamarca, detalla la situación y medidas tomadas por la región de Cajamarca. | TV Perú

La región Cajamarca atraviesa una preocupante racha de incendios forestales. Según el último balance de la Dirección de Defensa Nacional del Gobierno Regional, se han contabilizado 30 siniestros, de los cuales 26 están registrados en el SINPAD y cuatro permanecen pendientes de formalizar.

Las llamas han devastado cerca de 370 hectáreas, afectando principalmente cafetales, frutales, pinos y eucaliptos. Fiorella Alvarado, directora de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca, advirtió que varios de estos incendios fueron provocados intencionalmente.

“No solo se trata de limpiezas de terreno. Hay personas de mal vivir que prenden fuego tras algunas actividades, lo cual está afectando gravemente a nuestra región”, señaló.

El Serfor capacitó a más
El Serfor capacitó a más de 50 brigadistas en Cajamarca en prevención y control de incendios forestales como parte del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027. (Andina)

Provincias más golpeadas

Los focos se concentran sobre todo en el sur de Cajamarca. Las provincias de Cajamarca, Cajabamba, San Pablo, San Marcos, Contumazá y Cutervo encabezan la lista de más afectadas. Otras ciudades como Celendín también reportan siniestros.

Alvarado explicó que las recientes lluvias en algunos sectores podrían ayudar a mitigar el avance del fuego, aunque persiste el riesgo por las altas temperaturas y la sequedad del terreno.

Además, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) monitorea focos de calor que, tras verificaciones con autoridades locales, han sido descartados en algunos casos como incendios activos.

Parques forestales y reservas naturales comprometidas

El control de los incendios recae en bomberos, policía y ejército, aunque muchas zonas no cuentan con compañías cercanas. En esos casos, son las comunidades y autoridades locales las que se organizan para responder.

Carretera Celendín–Balsas afectada; se destruyeron
Carretera Celendín–Balsas afectada; se destruyeron cultivos, pastizales y plantaciones de pino y eucalipto. Fiscalía investiga posible provocación. (Municipalidad Provincial de Celendín)

Alvarado mencionó sobre la posibilidad de que parques forestales y reservas naturales se vean afectadas por las llamas. Ante ello, “los guardabosques del Serfor y del Gobierno Regional también están trabajando”, aclaró.

Afortunadamente, gracias a la rápida respuesta, los incendios han sido contenidos de manera efectiva. “Hasta ahora, ningún incendio ha escalado a nivel 3, lo que nos ha permitido atenderlos con brigadas locales, autoridades comunales y nuestra oficina de Defensa Nacional”, detalló Alvarado.

Déficit hídrico amenaza la región

Las autoridades insisten en que muchos de los incendios pudieron evitarse. La falta de agua agrava la situación, ya que el pasto seco se convierte en combustible. Además que las provincias enfrentan cortes por horarios.

“Estamos en una temporada de déficit hídrico, eso se está sintiendo sobre todo en la ciudad en la cual contamos durante algunas horas con agua”, precisó la directora de Defensa Nacional de Cajamarca.

(RCR)
(RCR)

Además reiteró que es necesario tomar conciencia de la afectación que esto genera en el medio ambiente, flora y fauna. Pero no solo yo, sino también sobre las vidas humanas. “No queremos que se repita lo del año pasado que tuvimos tres víctimas que lamentar”, recordó la funcionaria.

Investigaciones y sanciones en camino

La Fiscalía de Medio Ambiente ya inició un proceso para identificar a los responsables de incendios como el ocurrido en el sector Tres Molinos. El Serfor, por su parte, promueve alternativas a la quema de pastizales.

El Gobierno Regional anunció la realización de nuevos simulacros y actividades de concientización. “Hemos trabajado con concursos y simulacros, pero pedimos a la población denunciar a los culpables”, concluyó Alvarado.

Temas Relacionados

Incendios forestalesCajamarcaSerforDefensa Nacionalperu-noticias

Más Noticias

Final del Mundial de Desayunos EN VIVO: Ibai anuncia HOY al ganador entre el pan con chicharrón y la arepa reina pepiada

La última jornada del certamen gastronómico enfrenta a los icónicos desayunos de Perú y Venezuela, con el voto del público como juez principal. La definición, a cargo de Ibai Llanos, promete convocar a miles de espectadores en una transmisión en vivo en sus redes sociales

Final del Mundial de Desayunos

El pisco sigue en disputa: tribunal en la India niega medida a Perú y deja para octubre el fallo frente a solicitud chilena

El Tribunal Superior de Delhi resolvió que el Perú no mantendrá exclusividad plena sobre la bebida bandera, al considerar que se trata de una indicación geográfica homónima. Con ello, el país sureño quedó habilitado para continuar el registro de su propia denominación

El pisco sigue en disputa:

Magaly Medina pide votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “Por lo menos ganemos este”

La periodista sorprendió en su programa al dejar de lado su inicial negativa y sumarse a la campaña, confiando en que la unión digital puede llevar al desayuno peruano a la victoria internacional

Magaly Medina pide votar por

Palacio de Gobierno anuló permisos y frena investigaciones arqueológicas en el centro histórico: Ministerio de Cultura ordena tapar obras

El cierre en la Alameda Chabuca Granda podría provocar daños irreparables en estructuras de la antigua muralla de Lima, advierten arqueólogos. PCM argumenta que los trabajos vulneran los planes de seguridad para la presidenta Dina Boluarte

Palacio de Gobierno anuló permisos

Corte de agua para este 15 de septiembre por más de 10 horas: conoce cuáles son los distritos afectados

Sedapal sugirió a los ciudadanos reunir agua con anticipación para satisfacer sus requerimientos esenciales mientras dure la interrupción del servicio

Corte de agua para este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Simpatía por Dina Boluarte cae

Simpatía por Dina Boluarte cae al 0%: presidenta es superada por exreclusos, comediantes, excandidatos y expresidentes

Tren Lima - Chosica de Rafael López Aliaga recién funcionará el 2027, anunció el ministro de Transportes

Chau, Víctor Zanabria: Los argumentos del PJ para suspender por 18 meses al comandante general de la PNP

El político con mayor simpatía en el Perú no aparece en las encuestas publicadas: ¿Quién ostenta 15% de respaldo popular?

Betssy Chávez no podrá dejar Perú por 10 meses: PJ dicta impedimento de salida contra expremier

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pide votar por

Magaly Medina pide votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “Por lo menos ganemos este”

Koky Belaunde sale en defensa de Gisela Valcárcel tras polémica con Fernando Muñiz: “No le perdonan el carácter que tiene”

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo videos íntimos con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Beéle asegura que también es la víctima tras filtración de videos íntimos con Isabella Ladera

DEPORTES

Ignacio Buse vs Nuno Borges

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Femenina 2025

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

A qué hora juegan Ignacio Buse vs Nuno Borges HOY: duelo que definirá la serie en la Copa Davis 2025

Perú vs Portugal en Copa Davis 2025: fechas, horarios y canal TV para ver los duelos por el Grupo Mundial I