Perú

Octavo retiro AFP 2025: ¿Cuándo y cómo solicitar el desembolso de hasta S/ 21.400 de mis fondos?

Con más de 110 votos a favor, el Congreso de la República aprobó una nueva liberación de fondos sin distinción

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
El 'acceso a las 4
El 'acceso a las 4 UIT' se aprobó este miércoles 17 de setiembre, luego del respaldo público de la presidenta. | Andina

El Congreso de la República aprobó el octavo retiro extraordinario de fondos del Sistema Privado de Pensiones (AFP) por un monto máximo de S/ 21.400, equivalente a 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Con 116 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, el Pleno del Parlamento respaldó el dictamen aprobado horas antes por la Comisión de Economía.

La norma autoriza a cualquier afiliado del sistema privado de pensiones a retirar aportes de sus cuentas individuales de capitalización, sin importar su edad, saldo acumulado o situación laboral. El procedimiento para acceder a esta suma contempla la presentación de solicitudes físicas o virtuales ante la AFP correspondiente dentro de los noventa días calendarios siguientes a la entrada en vigor del reglamento de la ley. Luego, el desembolso se realizará en partes de hasta una UIT (S/5.350) cada treinta días, produciéndose el primer abono a los treinta días tras la solicitud.

La medida fue defendida como un derecho de los afiliados sobre sus fondos y como un mecanismo de alivio para familias afectadas por el contexto económico. Legisladores que respaldaron la medida argumentaron que los recursos permitirían cubrir deudas, enfrentar gastos urgentes o impulsar pequeños emprendimientos.

Titular del MEF acudió a
Titular del MEF acudió a la Comisión de Economía. Pese a que pidió cautela, expresó su respaldo a una nueva liberación. | Congreso

¿Cuándo podré retirar mi AFP?

Aunque todavía falta que la norma sea promulgada oficialmente, dado el respaldo público de la presidenta Dina Boluarte, todo apunta a que se realizará dentro de los dos días de tenerla en sus manos.

De acuerdo a las estimaciones del titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, los primeros desembolsos podrían realizarse en noviembre y, en el mejor de los casos, a fines de octubre.

¿Cómo solicitar el desembolso de hasta S/ 21.400 de mis fondos?

Aunque la norma aún no ha sido promulgada oficialmente, lo más probable es que el procedimiento y los plazos para la solicitud del retiro se alineen a los de anteriores procesos, siguiendo un cronograma y mecanismos digitales ya conocidos por los afiliados. Considerando ello, el procedimiento sería el siguiente:

Revisa el cronograma publicado para registrar la solicitud, el cual dependerá del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) del afiliado.

Todos podrán acceder al retiro
Todos podrán acceder al retiro de hasta 4 UIT, sin distinción. | Crédito Infobae/Paula Elizalde

Con ello, bastaría con ingresar a la web que se habilite para realizar el pedido, que anteriormente fue solicitaretiroafp.pe. Una vez dentro, en base a la fecha que te corresponde, coloca el número de cuenta bancaria de ahorros en una identidad, el DNI.

Una vez presentada la solicitud, la AFP dispondrá de hasta 30 días calendario para realizar el primer depósito, el cual no puede superar una UIT (S/ 5.350). Los montos subsecuentes serán abonados en intervalos mensuales hasta completar el máximo autorizado, siempre que el fondo del afiliado lo permita.

¿Cómo saber cuánto tengo en mi fondo de pensiones?

Conocer el saldo actual de tu fondo de pensiones es esencial para planificar financieramente tu futuro:

  • AFP Integra. Para revisar tu saldo en AFP Integra, puedes acceder directamente a través de su sitio web ingresando a www.afpintegra.pe/iniciar-sesion. Aquí necesitarás ingresar con tus credenciales para consultar tu estado de cuenta.
  • AFP Prima. Visita la página de Prima AFP en https://miespacio.prima.com.pe/, selecciona “Mi cuenta” y utiliza tu DNI junto con tu contraseña personal para acceder a tu información financiera.
  • AFP Profuturo. Para consultar tu estado de cuenta en AFP Profuturo, haz clic en el siguiente enlace https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada y sigue las instrucciones para iniciar sesión.
  • AFP Habitat. Accede a tu cuenta en AFP Habitat visitando www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta donde podrás ingresar y ver los detalles de tu fondo de pensiones.

Temas Relacionados

Retiro AFPRetiro AFP 2025AFPCongreso de la RepúblicaMEFperu-economia

Más Noticias

Aprueban retiro AFP EN VIVO: Octavo acceso desembolsará S/21 mil 400 para afiliados

Octavo retiro AFP fue aprobado en la Comisión de Economía. Pero ahora el Pleno del Congreso tiene el dictamen en sus manos. El Ejecutivo no observaría la norma si se aprueba

Aprueban retiro AFP EN VIVO:

Aprueban octavo retiro AFP 2025 de 4 UIT: Congreso dio luz verde al nuevo desembolso de hasta S/ 21.400

Con más de 110 votos a favor, se hizo oficial la liberación de los aportes a los fondos de pensiones. Si bien aún debe pasar al Ejecutivo, la presidenta y el MEF ya adelantaron su respaldo, por lo que solo se espera su próxima promulgación

Aprueban octavo retiro AFP 2025

Carlos Orozco estalla contra Neutro: “Sin Kick sería cobrador de combi”, y genera polémica al tildar de “retardado” a Roberto Artigas

El creador de contenido no se guardó nada y respondió con ironía a las burlas de Artigas, además de cuestionar el éxito de Neutro

Carlos Orozco estalla contra Neutro:

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile: posibles titulares en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Néstor Gorosito sorprenderá con dos cambios en su equipo titular para asegurar el triunfo en casa. Mientras que Gustavo Álvarez preparó una oncena súper ofensiva. Conoce cómo jugarían

Alineaciones de Alianza Lima vs

Ladrones ingresan a baño público en el Rímac y, al no hallar dinero, terminan llevándose rollos de papel higiénico y jabón líquido

No es la primera vez que estos baños públicos son blanco de la delincuencia. A pesar de haber reforzado las rejas tras dos robos previos, los delincuentes siguen ingresando aprovechando la escasa vigilancia policial en la zona

Ladrones ingresan a baño público
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba la creación de más de 20 instituciones, ¿cuáles y dónde quedarán?

Abogado de Gino Ríos invoca a abrir otro proceso contra Delia Espinoza por decir que “miembros de la JNJ terminarán en la cárcel”

Piden citar a Fabricio Valencia y Desilú León al Congreso por crisis en Machu Picchu

Congreso consiguió las firmas necesarias para presentar moción de censura contra Juan José Santiváñez

Dina Boluarte se va a Estados Unidos: Congreso autoriza nuevo viaje presidencial del 21 al 25 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

Carlos Orozco estalla contra Neutro:

Carlos Orozco estalla contra Neutro: “Sin Kick sería cobrador de combi”, y genera polémica al tildar de “retardado” a Roberto Artigas

Angie Chávez estalla tras su paso por ‘América Hoy’: “Llevé pruebas, pero no me dejaron hablar ni mostrar nada”

Gustavo Salcedo responde a periodistas que filtraron chats: “Han hecho mucho daño”

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile: posibles titulares en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Paulo Autuori hizo autocrítica por empate de Sporting Cristal y elogió a Cristian Benavente: “Tiene calidad y piensa mucho en el juego”

Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2025 se cerró con fuerte trifulca: Christofer Gonzales vio la tarjeta roja

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así quedaron los partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo