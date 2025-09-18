Perú

Nueva campaña de DNI electrónico gratis para este 19 de septiembre: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

El DNIe es un documento oficial de identidad que incorpora tecnología digital y elementos de seguridad avanzados para proteger la información personal y facilitar trámites en entornos físicos y virtuales

Por Alejandro Aguilar

La recomendación es que las personas vayan con anticipación al evento - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Ancón realizará una campaña de trámite gratuito del DNI electrónico este viernes 19 de septiembre, desde las 9 a. m., en el local de OPAMED, frente al club Chacas. La atención estará disponible únicamente hasta agotar los cupos, por lo que se recomienda a los interesados presentarse puntualmente.

Durante esta jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de acceder a diversos servicios que facilitarán la actualización de documentos de identidad. Los trámites habilitados en la campaña serán los siguientes:

  • Renovación del DNI electrónico
  • Actualización de datos personales
  • Duplicado del documento
  • Cambio de domicilio (presentar recibo de luz, agua o constancia de posesión)

El beneficio incluye también fotografía gratuita para quienes realicen cualquiera de estos trámites, lo que elimina el costo habitualmente asociado a este requisito para la obtención o actualización del documento.

La gestión del cambio de domicilio está abierta a diversos grupos poblacionales, incluyendo:

  • Niños
  • Adolescentes
  • Adultos a partir de 60 años
El DNIe 3.0 posee 64 sistemas de protección, una cantidad cuatro veces mayor que la incorporada en la edición 2.0 - Créditos: Municipalidad de Ancón.

De esta manera, la Municipalidad de Ancón busca ampliar el acceso al DNI electrónico, documento que se requiere como identificación oficial tanto para procedimientos públicos como privados. Además de los trámites mencionados, la inclusión de la fotografía sin costo representa una ventaja adicional para quienes participen en la campaña.

El operativo fue diseñado pensando en la población que enfrenta dificultades para completar este tipo de gestiones en oficinas habituales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Las autoridades municipales han informado que la atención se brindará por estricto orden de llegada y solo hasta completar la capacidad de cupos establecidos para la jornada.

Reniec anunció que solo se tramitará DNI electrónico 3.0 - Créditos: Andina.

Esta campaña representa una oportunidad para los ciudadanos de Ancón que necesitan actualizar información o reponer su DNI electrónico sin costo alguno, además de poder hacerlo en una ubicación accesible y con beneficios adicionales, como la toma gratuita de la fotografía.

La directiva municipal enfatizó que quienes deseen realizar el cambio de domicilio deberán presentar el recibo de luz, agua o la constancia de posesión como parte del proceso.

DNI electrónico gratis

La Municipalidad del Rímac llevará a cabo una jornada de renovación gratuita del DNI electrónico el sábado 20 de septiembre. La actividad empezará a las 9 a. m. en el parque de la Marina, situado en la avenida Prolongación Flor de Amancaes, s/n, con el propósito de brindar acceso a la gestión de documentos de identidad a los residentes del distrito.

El evento comenzará a las 9 a. m., pero se recomienda acudir con anticipación - Créditos: Municipalidad del Rímac.

Según lo anunciado en redes sociales, la convocatoria está destinada a menores de 1 a 17 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad que cuenten con carné de Conadis o un certificado médico que respalde su condición.

Esta campaña está pensada para facilitar trámites fundamentales a estos grupos, quienes suelen tener dificultades en gestiones administrativas habituales por razones de edad, salud o limitaciones económicas.

DNI electrónico 3.0

La edición 3.0 del DNI electrónico ofrece mayores niveles de seguridad y usabilidad, ya que suma 64 elementos de protección, lo que representa el cuádruple de los incluidos en la versión 2.0.

Este documento utiliza policarbonato en su fabricación y dispone de un chip criptográfico diseñado para resguardar los datos personales. Incorpora también un código QR, que permite a instituciones y entidades confirmar de manera automática la identidad del portador, tanto en espacios digitales como presenciales.

Desde que comenzó su emisión en abril, más de un millón de personas han obtenido esta credencial, cifra que se suma a la base de casi cuatro millones de ciudadanos con ediciones anteriores.

