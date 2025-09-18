Melissa Paredes llama “garrapata” a Jessica Newton y afirma que elige “a dedo” a las ganadoras al recodar su renuncia al Miss Perú

Melissa Paredes llama “garrapata” a Jessica Newton y afirma que elige “a dedo” a las ganadoras del certamen. Video: La Linares

Melissa Paredes, ex Miss Perú, encendió la polémica al referirse a Jessica Newton con un calificativo contundente y lanzar graves acusaciones sobre el manejo del certamen de belleza más importante del país.

Durante una entrevista en el programa de Youtube de Verónica Linares, ‘la Linares’, la modelo recordó el escándalo que la obligó a dejar su corona tras la filtración de unas fotografías en lencería y no dudó en responsabilizar a la actual directora del concurso por haberla expuesto y, posteriormente, beneficiarse de la controversia.

En un momento sin filtros, Melissa explicó: “Me parecía absurdo, tonto e ilógico que me estén criticando por unas fotos, que me habían pagado USD 300, por esas fotos en ese tiempo. Ella era la loca criticona, la santa. Sí dijo: ‘Deberían quitarle la corona a esa chica’. Fui yo la que le hice caso y renuncié a la corona. Me pareció una tontera”, afirmó la actriz.

Sin detenerse, Paredes añadió: “Ella quería ese cargo y lo obtuvo. Se agarró de ese escándalo, se aferró, así como garrapata, al escándalo, para después quedarse con la organización y elegir a dedo a todas sus candidatas como lo ha venido haciendo. Ay, sonó fuerte, perdón, pero es la verdad”, dijo entre risas.

Melissa también defendió su experiencia laboral: “Era un montón de plata para una chica de Ventanilla. Me parecía absurdo, ilógico que alguien me critique tanto por un trabajo que hice y que me pareció bien remunerado”.

Melissa Paredes recuerda cómo tuvo que salir adelante desde muy pequeña. Video: La Linares

El escándalo que marcó a Melissa Paredes tras ganar la corona del Miss Perú

El 2012 fue un año decisivo para Melissa Paredes. La joven modelo se convirtió en Miss Perú Mundo, pero su reinado duró poco tras la filtración a nivel nacional de varias sesiones fotográficas en lencería, algunas posando como “conejita”. Magaly Medina difundió las imágenes, generando un fuerte rechazo en la opinión pública y dentro del propio certamen.

Jessica Newton, quien en ese momento aún no dirigía oficialmente la organización, criticó abiertamente a la reina de belleza.

Según Melissa, los comentarios de Newton aumentaron la presión mediática. “Ella se rasgó las vestiduras, me vapuleó en televisión junto a la conductora que estaba a su lado (por Magaly Medina). Se ensañaron conmigo por unas fotos que eran para un catálogo”, aseguró. De acuerdo con la ex Miss, la actual directora nunca se disculpó y, tras el escándalo, asumió el mando del certamen.

Fotos de Melissa Paredes vestidas como conejita se hicieron virales.

Las imágenes le costaron más que la corona: “No me arrepiento de hacer esas fotos. Soy modelo, no es nada deshonesto. No soy una bataclana”, sostuvo, recordando el daño que le causaron los comentarios y la sobreexposición.

La entrega de la corona y las críticas a la organización

La presión fue tal que Melissa terminó renunciando al título: “Fue mi decisión. Yo dije: ‘No, esto no quiero para mí’. Me parecía absurdo, tonto, ilógico que me critiquen por unas fotos”. Tras dejar el trono, el título fue entregado a Elba Fahsbender, quien representó a Perú en el Miss Mundo 2012.

En el 2012, Melissa Paredes renunció a su corona del Miss Perú Mundo 2013 | VIDEO: América TV / Dos Sapos y una Reina

Para Melissa, la sucesora cargó con una corona que “no era suya” y consideró que no fue una buena representante para el país.

Al mirar atrás, la actriz afirma que el episodio fue aprovechado por Jessica Newton para quedarse con la organización y así “elegir a dedo a las candidatas”. Paredes incluso llegó a llamar a Newton “cucufata e hipócrita” hace varios años atrás al recordar el tema.