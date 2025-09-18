Perú

Angie Chávez estalla tras su paso por ‘América Hoy’: “Llevé pruebas, pero no me dejaron hablar ni mostrar nada”

La exSon Tentación asegura que fue emboscada en magazine y acusa a Janet Barboza de no dejarla defenderse.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Angie Chávez, exSon Tentación, acusa al programa de ‘América Hoy’ de emboscarla: “Me acorralaron”

La polémica en torno a las declaraciones de Paula Arias y las exintegrantes de Son Tentación sigue generando titulares. Esta vez, Angie Chávez, exmiembro de la agrupación, salió a denunciar públicamente que fue víctima de una “emboscada” durante su participación en el programa 'América Hoy’.

Según su testimonio, no se le permitió exponer sus pruebas ni dar explicaciones, lo que la dejó indignada y decepcionada.

Paula Arias responde a acusaciones

Todo comenzó un día antes, cuando Paula Arias acudió al set de ‘América Hoy’ para responder a los comentarios de sus excompañeras. Visiblemente afectada, la líder de ‘Son Tentación’ aseguró que le duele escuchar acusaciones que ponen en duda el esfuerzo y sacrificio que le ha costado mantener en pie a la orquesta femenina de salsa.

“La verdad estoy muy decepcionada, dolida por todo lo que puedan decir hoy por hoy, sobre todo del esfuerzo, del sacrificio, de todo lo que me ha costado formar la agrupación. Esto sí me huele, porque yo jamás me he sentado a una entrevista a sacarles en cara todo lo que yo he hecho por ellas”, expresó Arias frente a las cámaras.

Con estas palabras, la cantante buscó defender su nombre y la imagen del grupo, aunque sus declaraciones también generaron nuevas reacciones.

Daniela Darcourt, Kate Candela y Angie Chávez acusan a Paula Arias de no pagarles indemnización por ‘Son Tentación’

Angie Chávez se sintió emboscada

Al día siguiente, Angie Chávez fue invitada al programa para dar su versión. Sin embargo, la exSon Tentación aseguró que la experiencia fue muy distinta a lo que esperaba. En diálogo con Samuel Suárez, creador del portal Instarándula, narró que se sintió emboscada en pleno set.

“Sí, sí, porque yo pensé que iba a ser una tribuna un poco más imparcial o me iban a dejar desplayarme, hablar, explicarles, ni siquiera dejaron explicarme. Así que sí, fue un error, pero ya”, relató visiblemente mortificada.

Chávez sostuvo que llevó pruebas para respaldar sus reclamos, pero no se le permitió mostrarlas. “Ah, por supuesto, pero no, o sea, ni siquiera me tomaron importancia. Cuando dije: ‘Pero acá tengo las pruebas’, ni siquiera... ellos siguieron hablando y sin nada más”, agregó indignada.

Angie Chávez estalla tras su paso por ‘América Hoy’. Captura de Instarandula

Altercado con Janet Barboza

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Janet Barboza, conductora del programa, encaró a Angie Chávez en vivo. La discusión se intensificó cuando la presentadora le dijo que debía ser “agradecida” por su paso en Son Tentación, comentario que desató la incomodidad de la exintegrante.

Angie respondió asegurando que nunca se le permitió expresarse ni contar su verdad: “No me dejaron hablar, no me dejaron mostrar prueba, no me dejaron expresarme...”. El intercambio generó incomodidad en el set y se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales.

¿Cuáles son los reclamos de Angie Chávez a Paula Arias?

Más allá de lo ocurrido en televisión, Angie Chávez volvió a recordar los motivos de su distanciamiento con Paula Arias. Según relató, tras casi nueve años en la agrupación, nunca recibió la indemnización correspondiente.

“Se ha enojado conmigo (Paula) por cobrarle. Bueno, no sé con quiénes sí y con quiénes no (les habrá pagado), pero a mí no”, aseguró.

La cantante señaló que se retiró del grupo después de la pandemia sin que se le ofreciera ninguna compensación. “Me salí acabando la pandemia y dije: ‘Pucha, ahorita seguro no tiene’. Tampoco me ofreció (indemnizarla), obviamente”, contó.

Tiempo después, volvió a pedir el pago, pero solo recibió evasivas. “El año pasado recién le pedí y me dijo que acabando no sé qué, me pagaría, y de ahí no más”, recordó.

Chávez también mencionó los obstáculos para comunicarse con Arias. Explicó que sus mensajes no eran respondidos y que la última interacción que tuvo fue una invitación para asistir al aniversario de Son Tentación en diciembre de 2024.

“Sucede que ella no me contestaba, yo le escribía y no contestaba, hasta que me llamó para que fuera al aniversario (de Son Tentación, el 8 de diciembre de 2024). No le contesté y no fui. Imagino que se molestó”, comentó.

Paula Arias sostiene que cumplió con lo pactado

Por su parte, Paula Arias fue enfática en asegurar que no tiene deudas con ninguna de sus excantantes. Afirmó que todos los contratos fueron cumplidos y que jamás cometió una injusticia con sus trabajadoras.

“Son Tentación no le debe nada a Kate Candela ni a ninguna de las chicas. Aquí hay una confusión y es que le quiero explicar para que lo entienda, ¿no? Como Son Tentación, del contrato que ella ha firmado, sí se le liquidó como Son Tentación”, afirmó en relación a los cuestionamientos previos de otra exintegrante.
Paula Arias desmiente a Kate Candela tras acusación de falta de pago: “Sí se le liquidó como Son Tentación”. América Hoy.

Asimismo, Arias recalcó que siempre ha tratado a sus integrantes como parte de una familia y que incluso en algunos casos realizó acuerdos adicionales por buena voluntad.

El enfrentamiento mediático entre Paula Arias y sus exintegrantes como Angie Chávez y Kate Candela mantiene encendida la polémica. Por un lado, Arias insiste en que cumplió con todas sus obligaciones contractuales; por otro, voces como la de Chávez sostienen que no recibieron lo que correspondía.

Lo ocurrido en el programa de Ethel Pozo sumó un nuevo capítulo a esta historia, con Angie denunciando una “emboscada” y señalando directamente a Janet Barboza por no dejarla defenderse. Mientras tanto, las declaraciones continúan generando debate en la prensa y en redes sociales.

Daniela Darcourt, Kate Candela y Angie Chávez acusan a Paula Arias de no pagarles indemnización por ‘Son Tentación’

Temas Relacionados

Angie ChávezSon TentaciónPaula AriasAmérica Hoyperu-entretenimiento

