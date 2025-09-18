Perú

El papa León XIV genera S/ 160 millones adicionales para Lambayeque, según gobernador: “Ninguna agencia lo hubiera logrado”

El gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, anunció que el turismo vinculado al papa León XIV generó S/ 160 millones adicionales para la región gracias a la ruta turística

Por Luis Paucar

FILE PHOTO: Pope Leo XIV
FILE PHOTO: Pope Leo XIV leads the Angelus prayer on his 70th birthday, from the window of the Apostolic Palace at the Vatican, September 14, 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri/File Photo

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, informó este jueves que la región obtiene S/ 160 millones adicionales gracias al turismo relacionado con el papa León XIV, logro que atribuyó directamente a la reciente ruta turística centrada en su figura.

“Ninguna agencia de marketing, la más potente del mundo, hubiese logrado lo que ha logrado el papa. 160 millones de soles adicionales de aumento de los ingresos por este turismo en Lambayeque”, declaró en diálogo con Canal B.

La autoridad explicó que el recorrido comienza frente a la catedral local, donde se exhibe el documento nacional de identidad que recibió León XIV al adquirir la nacionalidad peruana en 2015.

También resaltó la riqueza gastronómica de Chiclayo, la soleada capital donde Robert Prevost ejerció como obispo durante ocho años, y la pequeña localidad de Eten, escenario de un milagro en 1649. A este conjunto se suman los paisajes de los bosques secos de Pomac, así como los tesoros arqueológicos de las culturas Sicán y Sipán, junto a vestigios aún no descubiertos.

Fuente: Exitosa Noticias

La conectividad aérea fue otro de los aspectos mencionados por Pérez Flores, quien señaló que actualmente hay dos vuelos semanales provenientes del extranjero hacia la capital regional.

El gobernador también afirmó que el turismo en el norte peruano atraviesa una etapa de expansión: “Ese norte es un norte vibrante, poderoso, un norte en crecimiento y desarrollo”, sostuvo.

