Gobernador de Lambayeque niega uso indebido de fondos para viaje al Vaticano por el papa León XIV: “Devuelvo la gran mayoría”

Jorge Pérez negó haber hecho mal uso de los recursos públicos, afirmó no cobrar gastos de representación y aseguró haber devuelto S/ 26 mil en lo que va del año

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, se pronunció este jueves tras la difusión de un informe de la Contraloría General de la República que identificó irregularidades en la autorización de su viaje para asistir a la misa inaugural del pontificado del papa León XIV.

En diálogo con RPP, la autoridad aseguró que su gestión se mantiene abierta a cualquier tipo de fiscalización. “Nosotros no estamos en desacuerdo que alguien nos investigue o nos envíe una carta, porque creemos que la transparencia del caso amerita que se puedan ventilar las opciones”, sostuvo.

Defendió su conducta durante el viaje y negó haber hecho mal uso de los fondos públicos. “Yo no cobro los gastos de representación, yo voy a Lima, hago mis cosas, me voy a un departamento o un lugar, no utilizo los gastos del hotel, devuelvo la gran mayoría”, afirmó.

“En lo que va del año voy devolviendo 26 mil soles de gasto de representación. Los viáticos hasta la fecha no nos han pagado, casi siempre los viáticos pasan después de la quincena del mes siguiente”, siguió.

Fuente: RPP

Por su parte, el consejero regional, Victor Orozco, también defendió la legalidad de las acciones del Gobierno Regional. “No hemos cometido ninguna irregularidad, hemos convocado a sesiones de un momento a otro”, declaró a la misma emisora.

Según el acuerdo regional aprobado el pasado 15 de mayo y publicado en El Peruano, la autoridad fue autorizada a viajar junto a Orozco y otros tres consejeros: Ricardo Guillermo Lara Doig, Gustavo Dacio Espinoza Soto y Sujeily Enith Camacho Fernández.

Los desembolsos derivados del viaje a Roma, que incluyen viáticos de $540 diarios (totalizando $2,160 por persona) y pasajes de $4,977 por persona, fueron cubiertos por el pliego presupuestal del Gobierno Regional. En total, el gasto conjunto de los cinco funcionarios asciende a $35,685.

No obstante, la Contraloría identificó dos irregularidades, la primera de las cuales señala que el Consejo Regional convocó una sesión extraordinaria sin respetar el plazo mínimo de 48 horas que exige su reglamento interno. La citación se emitió el 15 de mayo a las 2:39 p. m., apenas 51 minutos antes de la sesión programada para las 3:30 p. m.

El órgano de control sugirió al gobernador adoptar medidas correctivas y, de ser necesario, establecer responsabilidades administrativas

El segundo punto cuestionado es que se aprobó el viaje sin contar con un informe que confirme la disponibilidad presupuestal, requisito indispensable para autorizar comisiones de servicio, según la normativa de la entidad. Es decir, se dio luz verde a los pasajes y viáticos sin garantizar los fondos necesarios.

Ante estos hallazgos, el ente fiscalizador recomendó al gobernador tomar las acciones correspondientes dentro de sus competencias, incluyendo el deslinde de responsabilidades.

Semanas atrás, el gobernador había defendido la inversión en el turismo religioso como un motor económico para la región. Explicó que, a través de esta iniciativa, Lambayeque podría generar ingresos significativos por turismo, como el caso de la Cruz de Motupe, donde se espera que la próxima fiesta atraiga hasta dos millones de personas, gracias a este “proyecto multisectorial”.

“Le dijimos que necesitamos que nos visite. Está más que animado, con la predisposición de visitar el país”, comentó.

Rechazo

A diferencia del gobernador, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, rechazó la invitación del Gobierno para asistir a la entronización de León XIV el 18 de mayo. “Recibí la invitación el jueves 15 al mediodía para poder hacer el viaje y acompañar en la comitiva. Agradecí, obviamente, pero aquí hay bastante por hacer y decidí quedarme, como corresponde”, declaró a la emisora.

Cubas adelantó a la agencia EFE que ‘la ruta del papa’ planea incluir espacios emblemáticos como la catedral, el antiguo obispado donde residió, comedores populares que apoyó, así como localidades cercanas como Monsefú, Motupe y Eten, conocidas por su fervor religioso.