Gastronomía peruana ahora apunta a Nueva York: Perú Mucho Gusto se inaugurará el 19 de septiembre

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) confirmó la organización de la feria gastronómica internacional Perú Mucho Gusto Nueva York, programada del 19 al 21 de septiembre en el Greenpoint Warehouse Terminal de Brooklyn. Esta iniciativa, que corresponde a la segunda edición de la marca en el extranjero, busca potenciar el reconocimiento global de la gastronomía peruana y fortalecer la conexión entre el sector turístico peruano y el mercado de los Estados Unidos.

Durante tres días, visitantes podrán acceder a una variada oferta que incluye reconocidos restaurantes peruanos residentes en Nueva York, una barra denominada Pisco 360, zona de superfoods y espacios destinados a presentaciones turísticas y decoración para el hogar. El evento contempla también shows de cocina en vivo, exposiciones de embajadores del pisco y propuestas culturales y artísticas, elementos que apuntan a consolidar una experiencia única y completa para más de 5,000 asistentes estimados.

Perú arriba a la Gran Manzana respaldado por una consolidada reputación como destino culinario. El país ha sido distinguido como Mejor Destino Culinario del Mundo durante doce años consecutivos en los World Travel Awards, y cuenta con restaurantes galardonados en The World’s 50 Best Restaurants. La posición del ceviche como símbolo nacional se acentuó cuando fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2023, consolidando su papel como referente de identidad y atractivo para viajeros internacionales.

La realización de Perú Mucho Gusto Nueva York supone un paso estratégico para reforzar el vínculo entre turismo y gastronomía, dos sectores que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) considera clave para la proyección internacional del país. Según reiteró Andina, la articulación entre cultura, cocina y viajes es vista como pilar para el crecimiento sostenible del sector y la promoción de la imagen del Perú en mercados prioritarios.

Estados Unidos representa un mercado fundamental para el turismo peruano. De acuerdo con estudios recientes de PROMPERÚ, los visitantes estadounidenses encabezan el ranking de arribos internacionales al país durante 2024, utilizando principalmente el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El perfil de este viajero se caracteriza por un elevado gasto promedio, superior a USD 1,600 y una permanencia aproximada de 12 noches, según revela el Perfil del Turista Extranjero de EE.UU. 2024. Además, muestran un interés creciente por experiencias auténticas y diversificadas que incluyen naturaleza, cultura y aventura, más allá de los destinos tradicionales como Machupicchu.

Competencia mundial

El distrito de Miraflores se prepara este sábado 13 de septiembre para un evento gastronómico sin precedentes: la Feria del Pan con Chicharrón y la transmisión en pantalla gigante de la final del ‘Mundial de desayunos’, organizada por el streamer español Ibai Llanos. Desde las 9:00 de la mañana, el pasaje Porta será el centro de actividades que reunirán a vecinos, visitantes y emprendedores locales en torno a la celebración del icónico sánguche peruano.

Perú avanza a la final del Mundial de Desayunos con récord de votos: casi 10 millones respaldan al pan con chicharrón | IG: Ibai

En la feria, diversas sangucherías del distrito presentarán sus versiones del tradicional pan con chicharrón, que representa a Perú en la final del certamen digital. El plato bandera compite contra la arepa venezolana, en una reñida votación digital promovida a través de las redes sociales de Ibai Llanos. Durante el evento, emprendedores y autoridades municipales incentivarán la participación y el voto, buscando el triunfo para la receta peruana. La competencia virtual ha motivado una intensa campaña en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, donde la rivalidad entre Perú y Venezuela ha generado gran repercusión internacional.

El pan con chicharrón se distingue por su preparación: pan fresco, lonjas de cerdo fritas, camote y salsa criolla, conformando un desayuno emblemático de la gastronomía limeña. El festival, que se extenderá hasta el domingo 14, espera la asistencia de figuras del ámbito gastronómico e influencers, quienes alentarán el voto mientras el público disfruta del evento y sigue en tiempo real los resultados del certamen internacional.