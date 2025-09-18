Buses de Nueva América reanudarán servicio tras “solucionar sus problemas internamente”: empresa había denunciado extorsiones

La empresa Nueva América retoma sus operaciones tras resolver internamente los conflictos que forzaron la suspensión del servicio. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/FB@Empresa de Transportes Nueva América S.A. )

La empresa de transporte Nueva América anunció la reanudación de sus operaciones desde el jueves 18 de septiembre de 2025, tras resolver internamente los conflictos que provocaron la suspensión de sus servicios. Todas sus rutas (A, B y C) permanecieron detenidas como consecuencia de amenazas y extorsiones contra la compañía, así como por el asesinato de Alfredo Arturo Ramón Ramos, conductor de 56 años que fue baleado en San Juan de Miraflores mientras cumplía su jornada.

La paralización de los recorridos ocurrió después del ataque a Ramos y en respuesta al clima de inseguridad causado por los extorsionadores. Según la empresa, tras llegar a una solución interna, se restablecerá la operatividad habitual de la Ruta 1180. Nueva América agradeció la paciencia de los pasajeros durante la suspensión y comunicó que podrá seguir utilizándose la Tarjeta Movilízate como método de pago en las unidades.

Usuarios de la línea manifestaron alegría por la vuelta del servicio, valorando la reanudación tras varios días de paralización. No obstante, también expresaron preocupación al saber que la resolución de los conflictos de extorsión y violencia fue gestionada por la propia empresa, ante la ausencia de acciones efectivas por parte de las autoridades para enfrentar la extorsión y el sicariato. Lamentaron que la seguridad haya recaído en la empresa y sus trabajadores, en especial tras el asesinato de Alfredo Arturo Ramón Ramos, reiterando la necesidad de mayor intervención de las autoridades para prevenir hechos similares y proteger al personal del sector transporte.

El asesinato del conductor Alfredo Arturo Ramón Ramos y las amenazas de extorsión provocaron la paralización de las rutas en San Juan de Miraflores.

Conductores suspenden actividades

La madrugada del 8 de septiembre, Alfredo Ramón Ramos de 56 años, conductor de la empresa de transportes Nueva América, fue asesinado a balazos en la avenida Central, cerca de la concurrida Pista Nueva, en San Juan de Miraflores. De acuerdo con testigos, dos sujetos que se hicieron pasar por pasajeros lo interceptaron y lo obligaron a detenerse, para luego dispararle en cinco ocasiones a quemarropa.

“El hombre ha parado y ahí le han metido los cinco balazos. La gente que estaba en el carro salió corriendo. Sí estaba con pasajeros. Solo atacaron al chofer. Atrás de él había una chica llorando”, relató un testigo.

Ante esta situación, al día siguiente del crimen los conductores de la empresa Nueva América decidieron suspender sus actividades como medida de protesta, acuerdo que fue anunciado tras una asamblea realizada en el paradero principal de la empresa, donde decenas de choferes expresaron su temor ante las constantes amenazas. “No podemos vivir tranquilos con este temor. Todos los días es lo mismo”, señalaron algunos de ellos. Según el gerente general de la compañía, el problema no se debe a una sola banda delictiva, sino a la presencia de varias organizaciones criminales que los extorsionan con el objetivo de obtener pagos a cambio de supuesta “protección”.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la empresa de transportes Nueva América suspende sus operaciones a causa de la extorsión. En febrero pasado, integrantes de la banda criminal Los Papis enviaron una carta en la que exigían el pago de cupos y advertían represalias contra los dirigentes y sus familias en caso de negarse. “Seguridad no hay. La policía viene, se toma fotos y se retira. Nos sentimos abandonados por completo”, declaró un chofer para Exitosa en aquella ocasión.

Usuarios lamentan situación de la empresa

La suspensión del servicio de la empresa Nueva América no solo afectó a los conductores y dirigentes, sino también a los miles de pasajeros que dependen a diario de sus unidades para trasladarse. En redes sociales, varios usuarios expresaron su alegría por el retorno del servicio, a la vez que recordaron la paralización obligada a causa de la violencia criminal. En sus mensajes manifestaron respaldo a los trabajadores: “Hemos extrañado tanto su servicio, no saben cuánta falta nos hicieron, pero también queremos que se sientan seguros y protegidos”, señaló uno de ellos.

Tras varios días de paralización por extorsiones, Nueva América reanudará el 18 de septiembre de 2025 la Ruta 1180, hecho que genera alivio y temor entre los usuarios.

Otros pasajeros coincidieron en la importancia de que la empresa retome sus operaciones, pero en condiciones que garanticen la seguridad de los choferes. “Espero que vuelva a funcionar la ruta desde Carabayllo hasta San Juan de Miraflores”, comentó un usuario, mientras otro compartió un mensaje de aliento: “¡Bienvenidos de vuelta! Muchas bendiciones y gracias por el regreso”. Incluso hubo quienes aseguraron que, tras la paralización, tomarían nuevamente los buses de la empresa con mayor entusiasmo.