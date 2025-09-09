Transportistas de Etupsa 73 y Nueva América dejan de operar desde hoy por ola de extorsión y asesinatos

Empresa de la 73 paralizan sus operaciones por ola de ataques a transportistas por pago de extorsiones | Exitosa Noticias

Un nuevo episodio de violencia y crimen organizado mantiene en zozobra al sector transporte en Lima Metropolitana. Por segundo día consecutivo, los choferes de la línea A de la empresa ETUPSA 73, que cubre rutas desde Villa María del Triunfo hasta Lince, decidieron no salir a trabajar debido a las amenazas y ataques de mafias extorsivas.

La medida fue tomada tras el último atentado ocurrido el domingo, cuando delincuentes rompieron las lunas de una de sus unidades repletas de pasajeros. Además, circuló un video en redes sociales en el que se observa a un sujeto dentro de un vehículo apuntando con un arma de fuego contra uno de los buses de la empresa, generando mayor temor entre los conductores.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la empresa suspende sus operaciones a causa de la extorsión. En febrero pasado, integrantes de la banda criminal ‘Los Papis’ enviaron una carta en la que exigían el pago de cupos y advertían represalias contra los dirigentes y sus familiares en caso de negarse.

Al menos tres empresas de transportes que operan en San Juan de Miraflores han recibido amenazas de muertes en los últimos días por cobro de cupos | Foto composición: Infobae Perú / PNP

“Seguridad no hay. La policía viene, se toma fotos y se retira. Nos sentimos abandonados por completo”, señaló un chofer en declaraciones a Exitosa. El transportista añadió que la indignación creció aún más tras el asesinato de un colega de la empresa Nueva América en San Juan de Miraflores, donde un conductor fue atacado con cinco disparos por presuntos extorsionadores cuando iniciaba su jornada.

El crimen, que elevó a 41 la cifra de conductores asesinados en lo que va del año, dejó un profundo impacto entre los trabajadores del rubro, quienes denuncian que las autoridades no han implementado medidas efectivas para frenar la ola de violencia. Solo en San Juan de Miraflores hay al menos tres empresas de transportes que denuncian extorsión, entre ellas ETUPSA 73, Nueva América y José Gálvez.

¿Cuáles son las líneas que no saldrán a trabajar?

La paralización afecta directamente a miles de pasajeros en Lima Sur y Lima Norte:

Empresa ETUPSA 73 : Línea A y Línea 1 han suspendido sus operaciones desde Villa María del Triunfo y Pachacámac, respectivamente, ante el temor de nuevos atentados.

Empresa Nueva América: Todas sus rutas (A, B y C) se encuentran paralizadas tras el asesinato de Alfredo Arturo Ramón Ramos, conductor de 56 años, baleado mientras trabajaba en San Juan de Miraflores.

Ambas empresas mantienen sus cocheras cerradas, con más de 70 buses inmovilizados, a la espera de garantías reales para poder operar sin poner en riesgo la vida de choferes, cobradores y pasajeros.

Los transportistas anunciaron la posibilidad de realizar un plantón en los próximos días, exigiendo la intervención del Gobierno y mayor presencia policial en las zonas más afectadas. Sin embargo, muchos reconocen que el miedo persiste y que no tienen certeza de cuándo podrán reanudar el servicio.

Detalles del asesinato a conductor de Nueva América

Choferes Nueva America paralizan por ataques de extorsionadores | BDP

El conductor Alfredo Arturo Ramón Ramos, de 56 años, fue asesinado la mañana del lunes en San Juan de Miraflores cuando iniciaba su jornada en la ruta A de la empresa Nueva América. Eran aproximadamente las 5:30 a.m. cuando dos criminales se hicieron pasar por pasajeros y, al subir a la unidad de placa D0Q-767, lo atacaron a balazos, dejándole cinco impactos que acabaron con su vida en el acto. Ramón tenía tres años trabajando para la empresa y había ganado la confianza de pasajeros y colegas por su responsabilidad al volante.

El crimen generó indignación entre los trabajadores de Nueva América, quienes revelaron que las unidades venían pagando 12 soles diarios de cupo a la banda criminal 'Los Injertos de Lima Norte’ para poder operar, pese a lo cual el ataque se produjo en San Juan de Miraflores, una zona fuera del territorio donde actúa dicho grupo. Esta situación hace sospechar de la presencia de otras mafias extorsivas que también estarían disputándose el control.

Tras el asesinato, los compañeros de Ramos colocaron su fotografía y velaron sus pertenencias en la cochera de la empresa, mientras que la compañía decidió suspender sus operaciones de manera indefinida.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.